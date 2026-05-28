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भारत में लॉन्च हुईं 2026 Tata Tiago और Tiago EV, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने भारत में अपनी फेसलिफ़्टेड 2026 Tata Tiago और Tiago EV को लॉन्च कर दिया है. जहां कंपनी ने Tata Tiago ICE को 4.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है, वहीं नई Tata Tiago EV की कीमत 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

2026 Tata Tiago और Tiago EV का डिजाइन

दोनों नई Tiago में अब डिज़ाइन में काफी बदलाव किए गए हैं, हालांकि उनमें कुछ कॉमन डिज़ाइन एलिमेंट्स भी दिए गए हैं. कार के हेडलैंप अब अपने आकार में ज़्यादा एंगुलर लगते हैं और एक बंद ग्रिल के दोनों ओर मिलते हैं, जोकि ICE Tiago पर ब्लैक और Tiago EV पर बॉडी कलर ग्रिल मिलती है.

कार के बंपर की बात करें तो, ICE Tiago में एक स्पोर्टी डिज़ाइन वाला यूनिट मिलता है, जिसमें एक खास ब्लैक-फिनिश वाला सेंट्रल इनटेक दिया गया है, जिसके दोनों तरफ पतले वर्टिकल वेंट मिलते हैं, जबकि EV में इसकी तुलना में ज़्यादा फ़ीचर-लेस लगता है, जिसमें सेंट्रल इनटेक बॉडी कलर में है जिसके दोनों तरफ पतले वर्टिकल फॉक्स वेंट हैं.

कार में पिछले हिस्से की बात करें तो, दोनों हैचबैक में एक जैसा स्टाइलिंग अपडेट देखने को मिलता है, जिसमें नए रेक्टेंगुलर टेल लैंप से जुड़ा नया एज-टू-एज लाइटबार मिलता है. वहीं, कार में मिलने वाले व्हील्स की बात करें तो, ICE Tiago के टॉप ट्रिम्स में नए 15-इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि Tiago EV में 14-इंच स्टाइल वाले यूनिट्स मिलते हैं.

2026 Tata Tiago और Tiago EV का इंटीरियर

इन दोनों कारों के इंटीरियर की बात करें तो Tata Tiago में नया केबिन डिज़ाइन मिलता है, जिसमें सेंटर कंसोल के ऊपर एक फ्रीस्टैंडिंग 10.25-इंच का टचस्क्रीन और स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक फ्रीस्टैंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है.

दोनों कारों में नया 2-स्पोक स्टीयरिंग डिज़ाइन मिलता है, जिसमें Tata Tiago EV की यूनिट में स्टैंडर्ड स्टाइल वाले 'T' की जगह Tata.ev का लोगो है. इन दोनों कारों के सेंटर कंसोल को भी रीडिज़ाइन किया गया है और टॉप मॉडल्स में अब डैशबोर्ड के बेस पर स्मार्टफोन के लिए चार्जिंग ट्रे दी गई है.

2026 Tata Tiago और Tiago EV के फीचर्स

इनमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, दोनों Tata Tiago में सबसे बड़े फीचर के तौर पर 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर AC वेंट और स्टैंडर्ड-फिट 6 एयरबैग्स शामिल हैं. वहीं, दूसरे फीचर्स के तौर पर इन कारों में LED हेडलैंप, ऑटो AC, ऑटो हेडलैंप और वाइपर, कीलेस एंट्री और गो, आगे और पीछे 65W टाइप-C चार्ज पॉइंट, वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन इंटीग्रेशन के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन और भी बहुत कुछ शामिल हैं. सेफ्टी फीचर्स की बात करें को इसमें ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं.