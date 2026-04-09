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वेंस ने शहबाज शरीफ के दावे को झुठलाया, कहा- US-ईरान युद्धविराम वार्ता में लेबनान शामिल नहीं

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि सीजफायर का फोकस ईरान, अमेरिकी साथियों, इजराइल और खाड़ी के अरब देशों पर है.

US IRAN TRUCE TALKS
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (फाइल फोटो) (ANI)
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By ANI

Published : April 9, 2026 at 11:02 AM IST

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बुडापेस्ट: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि लेबनान, वॉशिंगटन और तेहरान के बीच चल रही बातचीत का हिस्सा है, क्योंकि दो हफ्ते का सीजफायर लागू हो गया है.

हंगरी से निकलने से पहले संवाददाताओं से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या शांति प्रस्ताव में लेबनान को शामिल किया गया था, तो वेंस ने कहा कि अमेरिका ने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीजफायर का मकसद ईरान और अमेरिकी साथियों इजराइल और खाड़ी के अरब देशों पर फोकस करना था.

हमने कभी यह वादा नहीं किया. हमने कभी इशारा नहीं किया कि ऐसा होगा. हमने जो कहा वह यह है कि सीजफ़ायर ईरान पर फोकस होगा और सीजफ़ायर अमेरिका के साथियों, इजराइल और खाड़ी के अरब देशों पर फोकस होगा.'

वेंस की बातों ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि लेबनान भी शांति समझौते का हिस्सा था. इस दावे को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया.

पाकिस्तान ने खुद को अमेरिका और ईरान के बीच शांति लाने वाले के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की नई डिटेल्स से पता चलता है कि व्हाइट हाउस ने ईरान के साथ टेम्पररी सीजफायर कराने के लिए उस पर दबाव डाला था.

रिपोर्ट ने पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट डिप्लोमैटिक रुख पर गंभीर सवाल उठाए क्योंकि इससे पता चलता है कि इस्लामाबाद कोई न्यूट्रल ब्रोकर नहीं था, बल्कि अमेरिका के लिए टेम्पररी सीजफायर डील को आगे बढ़ाने का एक आसान जरिया था.

फाइनेंशियल टाइम्स ने बातचीत से जुड़े लोगों के हवाले से बताया कि अमेरिका ने ईरान को वॉशिंगटन का प्रपोजल देने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला, जिससे वह दोनों पक्षों के बीच सिर्फ एक मैसेंजर बन गया, न कि कोई एक्टिव न्यूट्रल पार्टिसिपेशन.

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, जिन्होंने सबसे पहले पब्लिक में दो हफ़्ते के सीजफायर का सुझाव दिया था, वे सिर्फ दर्शक बन गए, जबकि आर्मी चीफ असीम मुनीर ने इसमें अहम भूमिका निभाई और डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस और दूत स्टीव विटकॉफ समेत अमेरिकी अधिकारियों के साथ जरूरी बातचीत की.

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया पोस्ट पर क्रेडिट लेने की जल्दबाजी में हुई गलती ने भी डील पर सीमित दखल को सामने ला दिया. शरीफ जिन्होंने डील को पाकिस्तान की पहल बताया ने गलती से अपनी पोस्ट के टॉप पर एक सब्जेक्ट लाइन लिख दी.

फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी पेट्रोकेमिकल हब जुबैल पर ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान की खुद को न्यूट्रल प्लेयर दिखाने की कोशिश भी खतरे में पड़ गई. इस्लामाबाद ने पिछले साल रियाद के साथ एक आपसी डिफेंस पैक्ट साइन किया था. पाकिस्तान फिर भी न्यूट्रल रहा, जिससे उसे डिप्लोमैटिक कोशिशों में शामिल होने का मौका मिला.

इस डिप्लोमैटिक दोहरे रवैये ने लेबनान को अमेरिका-ईरान शांति डील को खतरे में डाल दिया है. देश में तनाव बढ़ने पर अल जजीरा ने गुरुवार को बताया कि देश ने बुधवार को एक ही दिन में इजराइली हमलों में कम से कम 254 लोगों के मारे जाने और 1,165 से ज़्यादा लोगों के घायल होने के बाद शोक का दिन घोषित किया है.

इससे पहले इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइली हिज़्बुल्लाह से खतरे को बेअसर करने के मकसद से साउथ लेबनान में अपना हमला जारी रखेंगे. भले ही उन्होंने ईरान के खिलाफ हमले रोकने के US के फैसले का समर्थन किया हो, क्योंकि दोनों देश एक स्थायी शांति फॉर्मूला पर काम करना चाहते हैं.

इस बीच भारत में इजराइल के एम्बेसडर रियूवेन अजार ने फिर से कहा कि तेल अवीव का मकसद दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर' के बिना स्थिति बनाना है, क्योंकि ईरान के साथ सीजफायर के बाद भी इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है.

ये भी पढ़ें- लेबनान में इजराइली हमले से पश्चिम एशिया शांति समझौते को खतरा

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