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वेंस ने शहबाज शरीफ के दावे को झुठलाया, कहा- US-ईरान युद्धविराम वार्ता में लेबनान शामिल नहीं

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (फाइल फोटो) ( ANI )

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बुडापेस्ट: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि लेबनान, वॉशिंगटन और तेहरान के बीच चल रही बातचीत का हिस्सा है, क्योंकि दो हफ्ते का सीजफायर लागू हो गया है. हंगरी से निकलने से पहले संवाददाताओं से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या शांति प्रस्ताव में लेबनान को शामिल किया गया था, तो वेंस ने कहा कि अमेरिका ने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीजफायर का मकसद ईरान और अमेरिकी साथियों इजराइल और खाड़ी के अरब देशों पर फोकस करना था. हमने कभी यह वादा नहीं किया. हमने कभी इशारा नहीं किया कि ऐसा होगा. हमने जो कहा वह यह है कि सीजफ़ायर ईरान पर फोकस होगा और सीजफ़ायर अमेरिका के साथियों, इजराइल और खाड़ी के अरब देशों पर फोकस होगा.' वेंस की बातों ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि लेबनान भी शांति समझौते का हिस्सा था. इस दावे को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया. पाकिस्तान ने खुद को अमेरिका और ईरान के बीच शांति लाने वाले के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की नई डिटेल्स से पता चलता है कि व्हाइट हाउस ने ईरान के साथ टेम्पररी सीजफायर कराने के लिए उस पर दबाव डाला था. रिपोर्ट ने पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट डिप्लोमैटिक रुख पर गंभीर सवाल उठाए क्योंकि इससे पता चलता है कि इस्लामाबाद कोई न्यूट्रल ब्रोकर नहीं था, बल्कि अमेरिका के लिए टेम्पररी सीजफायर डील को आगे बढ़ाने का एक आसान जरिया था. फाइनेंशियल टाइम्स ने बातचीत से जुड़े लोगों के हवाले से बताया कि अमेरिका ने ईरान को वॉशिंगटन का प्रपोजल देने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला, जिससे वह दोनों पक्षों के बीच सिर्फ एक मैसेंजर बन गया, न कि कोई एक्टिव न्यूट्रल पार्टिसिपेशन.