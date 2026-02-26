ETV Bharat / international

नेतन्याहू ने PM मोदी के साथ जॉइंट डिनर से पहले पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनी

एक्स पर पीएम नेतन्याहू ने लिखा, 'हमारे जॉइंट डिनर से पहले मैंने अपने दोस्त पीएम मोदी को ट्रेडिशनल इंडियन कपड़े पहनकर सरप्राइज दिया.'

Netanyahu Traditional Indian Attire
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम नरेंद्र मोदी (PM MODI-X-ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 26, 2026 at 11:42 AM IST

नई दिल्ली: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को अपने भारतीय समकक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके साथ डिनर से पहले पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनकर सरप्राइज दिया.

एक्स पर एक पोस्ट में पीएम नेतन्याहू ने लिखा, 'हमारे साथ डिनर करने से पहले, मैंने अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनकर सरप्राइज दिया.' आज सुबह पीएम मोदी ने येरुशलम में नेसेट की स्पेशल प्लेनरी मीटिंग को संबोधित किया. वह इजराइली संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं.

नेसेट पहुंचने पर प्रधानमंत्री का नेसेट के स्पीकर अमीर ओहाना ने स्वागत किया और उनका औपचारिक स्वागत किया. प्रधानमंत्री के भाषण से पहले प्लेनरी में इजराइल के पीएम नेतन्याहू, विपक्ष के नेता याइर लैपिड और स्पीकर ओहाना ने बात की और भारत-इजराइल संबंधों के लिए दोनों पार्टियों का मजबूत समर्थन जताया.

पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत स्पीकर को खास सम्मान के लिए धन्यवाद देकर की. उन्होंने 'स्पीकर ऑफ द नेसेट' मेडल मिलने पर शुक्रिया अदा किया, जिसे उन्होंने दोनों देशों की हमेशा रहने वाली दोस्ती और साझा लोकतांत्रिक परंपराओं को समर्पित किया.

भारत और इजराइल के बीच दोस्ती के मजबूत रिश्तों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच पुरानी सभ्यता के रिश्ते और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफ़ेंस, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मेल पर आधारित एक मजबूत आज की पार्टनरशिप है.

उन्होंने कहा कि खेती, ग्रामीण विकास, वॉटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी और एंटरप्राइज में सहयोग पर आधारित लोगों के बीच मज़बूत रिश्तों ने इस रिश्ते को एक गतिशील दृष्टिकोण दिया है. दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक कनेक्शन और लोगों के दो-तरफा आने-जाने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल में भारतीय समुदाय और भारत में यहूदी डायस्पोरा ने दोनों देशों की तरक्की में अहम योगदान दिया है.

दोनों देशों की आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की पक्की पॉलिसी को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर के आतंकी हमले पर दुख जताया और कहा कि ऐसी क्रूरता को सही नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने इस इलाके में पक्की शांति और स्थिरता में मदद करने वाली सभी कोशिशों को भारत का सपोर्ट देने की पेशकश की.

