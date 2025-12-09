गाजा एक्शन का बचाव किया नेतन्याहू ने; मोदी समेत दुनिया के दूसरे कद्दावर नेताओं से मजबूत कनेक्शन का किया दावा
इजराइली मीडिया नेतन्याहू और ट्रंप के बीच "पॉलिटिकल टकराव" के बारे में अंदाजा लगा रहा है, जिसमें "बड़े मतभेद" का जिक्र है.
By PTI
Published : December 9, 2025 at 10:35 AM IST
यरुशलम: इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को नेसेट (इजराइली पार्लियामेंट) में एक जोशीले भाषण में देश के मामलों और गाजा नरसंहार को संभालने के अपने तरीके का बचाव किया, और कहा कि यहूदी देश के खिलाफ एंटी-सेमिटिज्म की लहर के बावजूद, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई देशों और नेताओं से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है.
एक तथाकथित '40-सिग्नेचर डिबेट' के दौरान बोलते हुए, जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो विपक्ष को प्राइम मिनिस्टर को महीने में एक बार नेसेट फोरम में आने के लिए मजबूर करने की इजाजत देता है, नेतन्याहू ने इजराइल के विदेशी संबंधों सहित कई मोर्चों पर अपनी सरकार की पॉलिसी का मजबूती से बचाव किया. उन्होंने कहा, "इजराइल आज पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है."
इजराइली प्रीमियर ने विपक्ष द्वारा बताए गए "इजराइल की इंटरनेशनल पहचान के खत्म होने" पर पलटवार किया, यह तर्क देते हुए कि हमास के साथ दो साल की लड़ाई के बावजूद इजराइल डिप्लोमैटिक, मिलिट्री और इकोनॉमिक रूप से हावी रहा, जिससे ग्लोबल लीडर्स के साथ उनके संबंधों पर जोर दिया गया.
विपक्षी सदस्यों की तीखी आलोचनाओं के बीच, नेतन्याहू ने अपनी स्पीच की शुरुआत डिबेट के विषय का मजाक उड़ाते हुए की, इस बात को कि लड़ाई की वजह से इजराइल की ग्लोबल पहचान खत्म हो गई है, "असलियत से दूरी" कहा, और जोर देकर कहा कि "इजराइल आज पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है."
नेतन्याहू ने जोर देकर कहा, “यह मिडिल ईस्ट की सबसे मजबूत ताकत है, और कुछ मामलों में, यह एक ग्लोबल ताकत है,” और दावा किया कि “यह हमारे वॉर ऑफ रिवाइवल को लीड करने के तरीके का सीधा नतीजा है.”
इजराइली सरकार ने 7 अक्टूबर, 2023 को अपने इलाके पर हमास के हमले से शुरू हुए युद्ध को अक्टूबर में 'वॉर ऑफ रिवाइवल' नाम देने का फैसला लिया. यह एक ऐसा फैसला है जिसका इजराइल में कई लोग विरोध करते हैं. नेतन्याहू ने कहा, “दुनिया भर के कई देश और दुनिया के बहुत से नेता हमसे संपर्क कर रहे हैं,” और फिर माना कि “चुनौतियां भी हैं.”
उन्होंने पश्चिम में फैल रही "यहूदी-विरोधी भावना की लहरों" के लिए दो वजहों को जिम्मेदार ठहराया. कट्टर मुस्लिम माइनॉरिटी जो लगभग हर देश में घुस चुकी हैं, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यूरोप में, और सोशल मीडिया पर यहूदी-विरोधी भड़काना, "यहूदी-विरोधी सरकारों और संगठनों द्वारा बढ़ाया गया भड़काना."
उन्होंने आगे कहा, "हम दुनिया भर में इस यहूदी-विरोधी भावना से लड़ रहे हैं," और बताया कि उनकी सरकार ने "इस प्रोपेगैंडा से लड़ने के लिए" विदेश मंत्रालय को लगभग NIS 2.35 बिलियन (USD 725 मिलियन) का बहुत ज़्यादा आवंटन किया है.
नेतन्याहू ने कहा, "मेरा मानना है कि हमें इससे नए तरीकों से लड़ना चाहिए." और इस बात पर जोर दिया कि "हमें अपनी जबरदस्त कामयाबियों को देखना चाहिए." इसके बावजूद, नेतन्याहू ने तर्क दिया कि इजराइल की डिप्लोमैटिक स्थिति अहम बनी हुई है, और इस हफ़्ते जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के दौरे की ओर इशारा किया, एक दौरा जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वह मर्ज के कहने पर हुआ था.
"और दुनिया की दूसरी ताकतें भी हमारी तरफ आ रही हैं. मैं अपने पुराने दोस्त, भारत के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी से अक्सर बात करता हूं. हमने जल्द ही मिलने का इंतजाम किया है, और मुझे आपको बताना होगा - भारत, डेढ़ अरब लोगों वाला एक बड़ा देश, भी हमारे साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है", नेतन्याहू ने जोर देकर कहा.
ये भी पढ़ें - इजराइल, कतर और US की आपात बैठक, "गाजा शांति समझौते" पर फोकस थी ये वार्ता