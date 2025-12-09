ETV Bharat / international

गाजा एक्शन का बचाव किया नेतन्याहू ने; मोदी समेत दुनिया के दूसरे कद्दावर नेताओं से मजबूत कनेक्शन का किया दावा

15 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. ( IANS )

By PTI 4 Min Read

यरुशलम: इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को नेसेट (इजराइली पार्लियामेंट) में एक जोशीले भाषण में देश के मामलों और गाजा नरसंहार को संभालने के अपने तरीके का बचाव किया, और कहा कि यहूदी देश के खिलाफ एंटी-सेमिटिज्म की लहर के बावजूद, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई देशों और नेताओं से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है. एक तथाकथित '40-सिग्नेचर डिबेट' के दौरान बोलते हुए, जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो विपक्ष को प्राइम मिनिस्टर को महीने में एक बार नेसेट फोरम में आने के लिए मजबूर करने की इजाजत देता है, नेतन्याहू ने इजराइल के विदेशी संबंधों सहित कई मोर्चों पर अपनी सरकार की पॉलिसी का मजबूती से बचाव किया. उन्होंने कहा, "इजराइल आज पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है." इजराइली प्रीमियर ने विपक्ष द्वारा बताए गए "इजराइल की इंटरनेशनल पहचान के खत्म होने" पर पलटवार किया, यह तर्क देते हुए कि हमास के साथ दो साल की लड़ाई के बावजूद इजराइल डिप्लोमैटिक, मिलिट्री और इकोनॉमिक रूप से हावी रहा, जिससे ग्लोबल लीडर्स के साथ उनके संबंधों पर जोर दिया गया. विपक्षी सदस्यों की तीखी आलोचनाओं के बीच, नेतन्याहू ने अपनी स्पीच की शुरुआत डिबेट के विषय का मजाक उड़ाते हुए की, इस बात को कि लड़ाई की वजह से इजराइल की ग्लोबल पहचान खत्म हो गई है, "असलियत से दूरी" कहा, और जोर देकर कहा कि "इजराइल आज पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है." नेतन्याहू ने जोर देकर कहा, “यह मिडिल ईस्ट की सबसे मजबूत ताकत है, और कुछ मामलों में, यह एक ग्लोबल ताकत है,” और दावा किया कि “यह हमारे वॉर ऑफ रिवाइवल को लीड करने के तरीके का सीधा नतीजा है.”