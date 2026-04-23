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नेपाल के राष्ट्रपति पौडेल ने संसद सत्र बुलाए बिना स्थगित किया

प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने नौ अप्रैल को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) की सिफारिश पर श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्री दीप कुमार साह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया था.

यह घटनाक्रम नेपाल के गृह मंत्री सूडान गुरुंग द्वारा वित्तीय लेनदेन को लेकर उत्पन्न विवाद के मद्देनजर दिये गए इस्तीफे के एक दिन बाद सामने आया है.

संसद सत्र को आहूत किये बिना स्थगित करने के फैसले को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया. संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्य और नेपाली कांग्रेस के नेता अर्जुन नरसिंह के.सी. ने कहा कि संसद सत्र को बुलाए बिना ही स्थगित करने का सरकार का निर्णय ‘‘अभूतपूर्व और हतप्रभ’’ करने वाला है.

राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्य ने बताया कि नेपाल सरकार और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा के सत्र को स्थगित करने के लिए ‘‘विशेष कारणों’’ का हवाला दिया.

काठमांडू : नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद के दोनों सदनों का सत्र बिना बुलाए ही बृहस्पतिवार को स्थगित कर दिया. पौडेल ने 21 अप्रैल को मंत्रिमंडल की सिफारिश पर 30 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया था.

शाह और उनकी पार्टी आरएसपी पिछले साल के हिंसक ‘जेन-जेड’ (1997 से 2012 के बीच जन्मे लोगों के लिए इस्तेमाल) विरोध प्रदर्शनों के बाद मार्च में पहली बार हुए आम चुनाव में पारंपरिक पार्टियों को मात देकर सत्ता पर काबिज हुई हैं.

इससे एक दिन पहले नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय आचरण से संबंधित आरोपों के बाद बुधवार को इस्तीफा दे दिया. गुरुंग का इस्तीफा एक विवादास्पद व्यवसायी के साथ उनके कथित व्यापारिक संबंधों और शेयरों के लेन-देन को लेकर बढ़ती आलोचनाओं के बीच आया था. उन्हें 27 मार्च को गृह मंत्री नियुक्त किया गया था.

गुरुंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि उन्होंने अपने वित्तीय आचरण से संबंधित मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और पद पर रहते हुए हितों के टकराव से बचने के लिए पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कहा, ‘‘मेरे लिए, पद से बढ़कर नैतिकता है, और जनविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है. देश में ‘जेन जी’ आंदोलन, जो सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है, ने भी यही संदेश दिया है कि सार्वजनिक जीवन पाक-साफ होना चाहिए और नेतृत्व जवाबदेह होना चाहिए.’’

इधर भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की संयुक्त टीम ने 85 लाख रुपये से अधिक मूल्य की भारतीय और नेपाली मुद्रा जब्त की और छह लोगों को हिरासत में लिया. पुलिस के मुताबिक, छह लोगों के कब्जे से 16.5 लाख रुपये मूल्य की भारतीय मुद्रा और 69 लाख रुपये मूल्य की नेपाली मुद्रा बरामद की गई।

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