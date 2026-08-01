PoK में 'ब्रॉड पीक' पर हिमस्खलन में नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा की मौत
नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा की K2 के पास स्थित ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन की चपेट में आने से मौत हो गई.
By PTI
Published : August 1, 2026 at 7:38 PM IST
काठमांडू: नेपाल के चर्चित पर्वतारोही निर्मल पुर्जा की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित 'ब्रॉड पीक' पर हिमस्खलन होने से मौत हो गई. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 43 वर्षीय पुर्जा 10 पर्वतारोहियों के एक समूह में शामिल थे.
नेपाल के पर्वतारोहण प्राधिकरण ने बताया कि एक नेपाली पर्वतारोही समेत तीन पर्वतारोहियों के शवों की पहचान की जा चुकी है, जबकि छह अन्य के शवों का पता चल गया है.
'काठमांडू पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा स्थापित एक्सपीडिशन कंपनी Elite Exped ने शनिवार को सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान में पुर्जा की मौत की पुष्टि की. इसमें यह भी कहा गया कि हिमस्खलन में अभियान का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचा.
काराकोरम पर्वत श्रृंखला में K2 के पास स्थित ब्रॉड पीक दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी है. इसकी ऊंचाई 8,051 मीटर है और इसे पर्वतारोहण के लिए चुनौतीपूर्ण पर्वत चोटियों में से एक माना जाता है.
पाकिस्तान के अल्पाइन क्लब (एसीपी) ने शुक्रवार को एक बयान में बताया कि 10 सदस्यीय पर्वतारोहण दल गुरुवार सुबह करीब 9 बजे 7,000 मीटर की ऊंचाई पर हिमस्खलन की चपेट में आ गया था. इसके बाद सभी पर्वतारोही लापता हो गए. दल में नेपाल के छह, जबकि पाकिस्तान, ओमान, अमेरिका और चीन का एक-एक पर्वतारोही शामिल थे.
पुर्जा ने 2019 में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए मात्र छह महीने और छह दिनों में दुनिया भर की 8,000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी. वह ब्रॉड पीक को पूरा करने के बाद 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर दो बार चढ़ाई करने के अपने मिशन को पूरा करने वाले थे.
नेपाल पर्वतारोहण संघ के पूर्व अध्यक्ष आंग शेरिंग शेरपा (Ang Tshering Sherpa) ने निर्मल पुर्जा को दुनिया के "सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहियों में से एक" बताया और कहा, "उन्होंने सबसे ज्यादा बार आठ हजार मीटर से ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई की है."
पूर्जा की उपलब्धियों की सूची में, अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग करके दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों पर सबसे तेज चढ़ाई करने के अलावा, दुनिया के तीन सबसे ऊंचे पहाड़ों - एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा - पर सबसे तेज चढ़ाई करना है. वह जनवरी 2021 में सर्दियों के दौरान K2 पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोहियों में शामिल थे.
बेहद कुशल पर्वतारोही होने के बावजूद, पुर्जा हिमालय की छांव में नहीं बड़े हुए थे. उनका जन्म 25 जुलाई 1983 को नेपाल के गंडकी प्रांत म्याग्दी जिले में हुआ था, लेकिन उनका पालन-पोषण देश के मैदानी इलाकों के चितवन में हुआ था.
उनकी वेबसाइट के अनुसार, हालांकि उन्होंने स्कूल में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पहाड़ चढ़ने की कोई शौक नहीं था, बल्कि वह अपने पिता और भाइयों की तरह ब्रिटिश मिलिट्री में गोरखा बनना चाहते थे. उन्होंने 2003 में मिलिट्री करियर शुरू किया था, जो 16 साल तक चला, जिसमें से उन्होंने छह साल गोरखा के तौर पर और 10 साल UK स्पेशल फोर्सेज (SBS) के साथ बिताए. पुर्जा को 2018 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (MBE) का सदस्य नियुक्त किया गया था.
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