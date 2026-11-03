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नेपाल में लैंडिंग के समय दो हेलिकॉप्टर आपस में टकराए, एक भारतीय की मौत

नेपाल में लैंडिंग के समय दो हेलिकॉप्टर आपस में टकराए ( (Arrangement) )

By PTI 2 Min Read

काठमांडू: भारत के पड़ोसी देश नेपाल में दो हेलिकॉप्टर आपस में टकरा गए हैं. नेपाल में अधिक ऊंचाई पर स्थित एक हेलिपैड हब पर लैंडिंग के समय यह हादसा हुआ है. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर है.

पुलिस ने इस हादसे पर बताया कि नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में लैंडिंग के दौरान दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, जिससे 47 वर्षीय एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और एक अन्य यात्री घायल हो गया. नेपाल पुलिस के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 8 बजकर 11 मिनट (स्थानीय समयानुसार) पर सोलुखुम्बु जिले की खुम्बु पासांग ल्हामु ग्रामीण नगरपालिका के वार्ड 4 में फेरिचे पर उतरते समय दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए.