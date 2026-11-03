नेपाल में लैंडिंग के समय दो हेलिकॉप्टर आपस में टकराए, एक भारतीय की मौत
अधिकारियों ने बताया कि लैंडिंग के दौरान हेलिकॉप्टरों के रोटर ब्लेड आपस में टकरा गए.
By PTI
Published : November 3, 2026 at 11:29 AM IST
काठमांडू: भारत के पड़ोसी देश नेपाल में दो हेलिकॉप्टर आपस में टकरा गए हैं. नेपाल में अधिक ऊंचाई पर स्थित एक हेलिपैड हब पर लैंडिंग के समय यह हादसा हुआ है. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर है.
पुलिस ने इस हादसे पर बताया कि नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में लैंडिंग के दौरान दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, जिससे 47 वर्षीय एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और एक अन्य यात्री घायल हो गया. नेपाल पुलिस के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 8 बजकर 11 मिनट (स्थानीय समयानुसार) पर सोलुखुम्बु जिले की खुम्बु पासांग ल्हामु ग्रामीण नगरपालिका के वार्ड 4 में फेरिचे पर उतरते समय दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए.
पुलिस इंस्पेक्टर मौसम तमांग ने कहा कि मृतक की पहचान फिशटेल एयर हेलीकॉप्टर पर सवार भारतीय नागरिक वसंत कुमार बलरामारामाडु के रूप में हुई है. न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीय मूल के 49 वर्षीय शैलेश कृष्ण पटेल, जो उसी हेलिकॉप्टर में सवार थे, इस टक्कर में घायल हो गए. तमांग ने बताया कि उन्हें 'प्रभु हेलिकॉप्टर' के जरिए काठमांडू के मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया. इस घटना में नेपाली पायलट फिशटेल एयर के रबिंद्र प्रजापति और डायनेस्टी एयर के प्रज्वल केसी भी घायल हो गए, और उन्हें आगे के इलाज के लिए काठमांडू ले जाया गया है.
सोलुखुम्बुमा फिस्टल एयर र एयर डाइनेष्टीको हेलिकोप्टर यसरी ठोक्कियो।👇️ #nepal #BreakingNews #everyoneシ゚ https://t.co/5nGYO8noK2— Nirmal Prasai🇳🇵 (@NirmalPrasai5) November 3, 2026
बता दें, फेरिचे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के रास्ते में पड़ता है, जो काठमांडू से 150 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है. पुलिस ने बताया कि बलरामरामडु का शव लुक्ला के एक अस्पताल ले जाया गया है. टक्कर के समय दोनों हेलिकॉप्टरों में सवार यात्रियों की संख्या की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है. पुलिस ने कहा कि वे घटना के बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं.
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