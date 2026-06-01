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बालेन शाह ने संसद में कहा- नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जा किया, विदेश मंत्रालय ने दी सफाई

नेपाल पीएम ने संसद में एक प्रश्न के सवाल में यह बातें कही हैं. इसका कई सांसदों ने जमकर विरोध किया.

NEPAL PRIME MINSITER BALEN SHAH
काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेंद्र शाह 'बालेन' ((Photo/BalenShah Facebook))
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By PTI

Published : June 1, 2026 at 8:52 AM IST

4 Min Read
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काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने जब से सत्ता संभाली है, वे लगातार भारत को लेकर बयान दे रहे हैं. उन्होंने रविवार को एक बार फिर विवादित बयान दिया है. बालेन शाह ने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें पता चला है कि उनका देश भारत के इलाकों पर 'कब्जा' कर रहा है. उन्होंने आगे कहा कि भारत ने भी हमारी जमीन पर कब्जा जमाया है. नेपाल के प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है.

इस पर नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल छेत्री ने सफाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का बयान विशेष रूप से बॉर्डर पर नो-मैन्स लैंड क्षेत्र में अतिक्रमण से संबंधित हैं. बता दें, 11 मई से शुरू हुए नेपाल के संसद सत्र में बालेन शाह पहली बार बोल रहे थे. शाह ने आगे कहा कि भारत और नेपाल इस मसले का हल निकालने के लिए इतिहासकारों, सर्वे करने वालों और एक्सपर्ट्स की मदद लेने पर सहमत हो गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि काठमांडू ने यह मामला चीन और यूनाइटेड किंगडम के सामने भी उठाया है.

जानकारी के मुताबिक नेपाल और भारत के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर पुराना सीमा विवाद है. दोनों देश इन इलाकों पर अपना-अपना दावा करते हैं. वहीं, भारत का कहना है कि ये इलाके उत्तराखंड का हिस्सा हैं और उसने कहा है कि इस मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए. शाह की टिप्पणियों पर अभी तक भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन इस महीने की शुरुआत में, लंबे समय से स्थापित लिपुलेख दर्रे के माध्यम से आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति को खारिज कर दिया था.

भारत ने इस क्षेत्र पर काठमांडू के क्षेत्रीय दावों को 'एकतरफा कृत्रिम विस्तार' के रूप में खारिज कर दिया था, जिसे भारत सरकार स्वीकार्य नहीं करती है. रविवार को शाह ने संसद में कहा कि नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत को एक राजनयिक नोट भेजा है, जिसमें लिपुलेख समेत भारत के इलाकों पर कब्ज़ा करने की बात कही गई है, और हमें उनका जवाब पहले ही मिल चुका है. उन्होंने कहा कि दोनों देश इतिहासकारों, सर्वे करने वालों और संबंधित एक्सपर्ट्स की मदद से डिप्लोमैटिक तरीकों से मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने पर सहमत हुए हैं.

एक सांसद ने जब खास तौर पर लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी इलाकों के विवाद पर सरकार का नजरिया पूछा, तो शाह ने कहा कि सिर्फ भारत ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी अपने दक्षिणी पड़ोसी के साथ ऐसा ही किया है. उन्होंने कहा कि आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, जो मुझे हाल ही में प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चली. सिर्फ भारत ने ही नेपाली इलाकों पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत के इलाकों पर कब्ज़ा किया है.

अब दोनों देशों को तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए और दोस्तों की तरह बैठकर इस मसले को सुलझाना चाहिए. ये तीनों जगहें भारत, तिब्बत और नेपाल के ट्राइजंक्शन के पास हैं. शाह ने कहा कि काठमांडू ने यह मामला चीन और यूनाइटेड किंगडम के सामने भी उठाया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने यह मामला ब्रिटेन के सामने इसलिए उठाया क्योंकि यह उस समय का है जब ब्रिटिश सरकार ने इस इलाके को छोड़ दिया था. नेपाल के भारतीय इलाकों पर कब्जा करने के बारे में शाह की टिप्पणियों से विवाद खड़ा हो गया है.

नेपाली कांग्रेस के बसना थापा और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के रमेश मल्ला समेत विपक्षी सांसदों ने शाह की बातों पर एतराज जताया और मांग की कि उन्हें पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड से हटा दिया जाए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को या तो अपने इस दावे के समर्थन में सबूत देने चाहिए कि नेपाल ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है या फिर अपना बयान वापस लेना चाहिए. नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने भी कथित तौर पर शाह से माफी की मांग की है. कई नेपाली सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की, जबकि कई एक्सपर्ट्स ने इसे खारिज कर दिया.

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भारत और नेपाल के बीच कूटनीतिक बातचीत के केंद्र में लिपुलेख दर्रा

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