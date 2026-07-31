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नेपाल में भड़की हिंसा, तीन की मौत, बालेन शाह ने तनाव के बीच शांति की अपील की

नेपाल के PM ने दक्षिणी मैदानी इलाकों में तनाव के बीच शांति की अपील की, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई

Nepal PM urges calm
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (IANS)
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By ANI

Published : July 31, 2026 at 10:01 AM IST

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काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने गुरुवार को एकता, संयम और सामाजिक मेलजोल की अपील की, क्योंकि नेपाल के दक्षिणी मैदानी इलाकों में हुई हिंसा में कम से कम तीन लोगों की जान चली गई. हिंसा शुरू होने के बाद पहली बार देश को संबोधित करते हुए, शाह ने दीवानगंज, सुनसरी में हुई दुखद घटना, साथ ही सिराहा में हुए संबंधित घटनाक्रम और दूसरे जिलों में फैली अशांति पर सरकार की पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता जताई.

उन्होंने कहा, 'नेपाल सरकार कुछ दिन पहले दीवानगंज, सिराहा और सुनसरी की दूसरी जगहों पर हुई दुखद घटना और उसके बाद से कुछ जिलों में पैदा हुए अशांत माहौल को लेकर पूरी तरह गंभीर और संवेदनशील है.' जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए शाह ने दुखी परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की.

उन्होंने आगे कहा,'मैं इस दुखद घटना में मारे गए हमारे नागरिकों जयप्रकाश मेहता, ओम प्रकाश मेहता और गणेश यादव को दिल से श्रद्धांजलि देता हूं. मैं नेपाल सरकार की ओर से भी दुखी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. मैं इस घटना में घायल हुए सभी नागरिकों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं. संबंधित स्वास्थ्य एजेंसियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि घायलों के इलाज में कोई कमी या देरी न हो.'

सुनसारी में अशांति रविवार देर रात दीवानगंज ग्रामीण नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में तब शुरू हुई जब सप्तकोशी नदी पर बोल बम तीर्थयात्रा की तैयारियों के दौरान तेज म्यूजिक को लेकर स्थानीय समूहों के बीच विवाद हो गया. टकराव तेजी से पत्थरबाजी और हिंसा में बदल गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस, चेतावनी के तौर पर गोलियां चलानी पड़ी और आखिर में आर्म्ड पुलिस फोर्स ने गोलियां चलाई. गोली लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हिंसा में घायल हुए जयप्रकाश मेहता की गुरुवार को मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या तीन हो गई.

एक जांच कमेटी बनाने की घोषणा करते हुए शाह ने जनता को भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी और जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी. जैसे ही घटना हुई, सभी सुरक्षा एजेंसियां ​​तुरंत मौके पर पहुंच गई और स्थिति को सामान्य करने, आगे की अप्रिय घटनाओं को रोकने और शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगातार कोशिशें की.

गृह मंत्रालय ने घटना की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक जांच कमेटी बनाई. शाह ने कहा,'मैं सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यह जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी सरकार इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है, उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है.'

उन्होंने कहा कि सरकार ने नॉर्मल हालात वापस लाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए हैं. सेंट्रल लेवल पर एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, जबकि लोकल रिप्रेजेंटेटिव, सिविल सोसाइटी के सदस्यों, धार्मिक नेताओं, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव और सोशल एक्टिविस्ट के साथ लगातार बातचीत की गई है.

उन्होंने कहा, 'होम मिनिस्टर खुद लोकल हालात पर सीधे नजर रखने, प्रभावित पार्टियों से बातचीत करने और शांति और सुरक्षा को और मज़बूत करने के लिए मौके पर पहुँच चुके हैं. इसके अलावा, देश में पूरी शांति और सुरक्षा की स्थिति का गंभीरता से रिव्यू करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई गई है और हालात के हिसाब से जरूरी फ़ैसले लिए गए हैं.'

अपने साढ़े चार मिनट के टेलीविजन भाषण में शाह ने नागरिकों से गलत जानकारी या भड़काऊ कंटेंट न फैलाने की भी अपील की. ​​उन्होंने लोगों से झूठी या बिना वेरिफ़ाई की जानकारी, अफवाहें, नफरत फैलाने वाली बातें या ऐसे मैसेज फैलाने से बचने की अपील की जिनसे समुदायों के बीच तनाव बढ़ सकता है, और उनसे सिर्फ सरकारी एजेंसियों की तरफ़ से दी गई ऑफ़िशियल जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा.

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जो लोग शांति भंग करने, अफ़रा-तफ़री फैलाने या नेपाल की सहनशीलता और भाईचारे की पुरानी परंपराओं को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी. नेपाल के पीएम ने कहा, 'नेपाल के संविधान ने हर नागरिक को अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं को मानने का बुनियादी अधिकार दिया है. सरकार इस संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

धर्म वह ताकत है जो समाज को जोड़ती है और प्यार फैलाती है. दुनिया का कोई भी धर्म या संस्कृति हिंसा, नफरत और बंटवारा नहीं सिखाती. सभी धर्मों का सार दया, दया, प्यार और शांति है. देश के एक हिस्से में हुई किसी अचानक और दुखद घटना के लिए पूरे समुदाय को दोषी ठहराना और देश के दूसरे हिस्सों में बदले की आग फैलाना किसी भी नज़रिए से सही या सही नहीं ठहराया जा सकता.'

नेपाली और मैथिली दोनों भाषाओं में दिए गए संदेश के साथ अपना भाषण खत्म करते हुए, शाह ने शांति बहाल करने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए मिलकर कोशिश करने की अपील की. उन्होंने कहा, 'हमारा इतिहास गवाह है कि सबसे मुश्किल और कठिन हालात में भी आपसी एकता, सहनशीलता और विवेक हमारी सबसे बड़ी ताकत बने हैं. हम सभी को जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी होगी और इस खूबसूरत और शांतिपूर्ण नेपाली आसमान पर छाए अशांति के बादलों को हटाना होगा.

हम, आम नागरिक, सिविल सोसाइटी, धार्मिक समुदाय, सभी सम्मानित नेता, सभी राजनीतिक दल और जिम्मेदार मीडिया, सरकार से दिल से अपील कर रहे हैं कि वह सब्र और संयम बरते और शांति, सद्भाव, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता बनाए रखे.'

सरकार का यह जवाब सुनसरी, सिराहा, जनकपुर और परसा जिलों में कर्फ्यू, रोक के आदेश और कड़ी सुरक्षा तैनाती के बीच आया है. रविवार से विरोध प्रदर्शन और तनाव फैल गया है, जिससे भारत की सीमा से लगे इलाके में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक तनाव की चिंता बढ़ गई है.

ये भी पढ़ें- नेपालः सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर मधेस प्रांत के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लागू

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