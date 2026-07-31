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नेपाल में भड़की हिंसा, तीन की मौत, बालेन शाह ने तनाव के बीच शांति की अपील की

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ( IANS )

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काठमांडू: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने गुरुवार को एकता, संयम और सामाजिक मेलजोल की अपील की, क्योंकि नेपाल के दक्षिणी मैदानी इलाकों में हुई हिंसा में कम से कम तीन लोगों की जान चली गई. हिंसा शुरू होने के बाद पहली बार देश को संबोधित करते हुए, शाह ने दीवानगंज, सुनसरी में हुई दुखद घटना, साथ ही सिराहा में हुए संबंधित घटनाक्रम और दूसरे जिलों में फैली अशांति पर सरकार की पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता जताई. उन्होंने कहा, 'नेपाल सरकार कुछ दिन पहले दीवानगंज, सिराहा और सुनसरी की दूसरी जगहों पर हुई दुखद घटना और उसके बाद से कुछ जिलों में पैदा हुए अशांत माहौल को लेकर पूरी तरह गंभीर और संवेदनशील है.' जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए शाह ने दुखी परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की. उन्होंने आगे कहा,'मैं इस दुखद घटना में मारे गए हमारे नागरिकों जयप्रकाश मेहता, ओम प्रकाश मेहता और गणेश यादव को दिल से श्रद्धांजलि देता हूं. मैं नेपाल सरकार की ओर से भी दुखी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. मैं इस घटना में घायल हुए सभी नागरिकों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं. संबंधित स्वास्थ्य एजेंसियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि घायलों के इलाज में कोई कमी या देरी न हो.' सुनसारी में अशांति रविवार देर रात दीवानगंज ग्रामीण नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में तब शुरू हुई जब सप्तकोशी नदी पर बोल बम तीर्थयात्रा की तैयारियों के दौरान तेज म्यूजिक को लेकर स्थानीय समूहों के बीच विवाद हो गया. टकराव तेजी से पत्थरबाजी और हिंसा में बदल गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस, चेतावनी के तौर पर गोलियां चलानी पड़ी और आखिर में आर्म्ड पुलिस फोर्स ने गोलियां चलाई. गोली लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हिंसा में घायल हुए जयप्रकाश मेहता की गुरुवार को मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या तीन हो गई. एक जांच कमेटी बनाने की घोषणा करते हुए शाह ने जनता को भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी और जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी. जैसे ही घटना हुई, सभी सुरक्षा एजेंसियां ​​तुरंत मौके पर पहुंच गई और स्थिति को सामान्य करने, आगे की अप्रिय घटनाओं को रोकने और शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगातार कोशिशें की. गृह मंत्रालय ने घटना की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक जांच कमेटी बनाई. शाह ने कहा,'मैं सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यह जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी सरकार इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है, उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है.' उन्होंने कहा कि सरकार ने नॉर्मल हालात वापस लाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए हैं. सेंट्रल लेवल पर एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, जबकि लोकल रिप्रेजेंटेटिव, सिविल सोसाइटी के सदस्यों, धार्मिक नेताओं, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव और सोशल एक्टिविस्ट के साथ लगातार बातचीत की गई है.