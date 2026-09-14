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विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित नेपाल के लोग पुनर्निर्माण और फिर से खड़े होने की कोशिश में जुटे

रोजिता पांडे नेपाल के नुवाकोट जिले के ढुंगे बाजार में अपनी दुकान और घर के पास खड़ी हैं. ( ETV Bharat )

काठमांडू के निवासी और ढुंगे में भोजन शिविर का प्रबंधन संभाल रहे लोगों में से एक, कमल घिमिरे ने कहा, "हम नुवाकोट जिले के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे पांच शिविर चला रहे हैं. इन शिविरों में रोजाना एक हजार से अधिक लोग भोजन कर रहे हैं. हम बस उन लोगों को थोड़ी मदद देने की कोशिश कर रहे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं."

नेपाल के नुवाकोट जिले के ढुंगे बाजार में पतंजलि आयुर्वेद का फूड कैंप. (ETV Bharat)

पतंजलि आयुर्वेद का राहत शिविर योग गुरु स्वामी रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने बाढ़ पीड़ितों के लिए ढुंगे में एक भोजन शिविर लगाया है. वे वहां लोगों को चावल, दाल और सब्जी की करी परोस रहे हैं. जीवित बचे लोग शांति से भोजन करते हैं, प्लेटों को धोते हैं और उन्हें भोजन स्टॉल पर वापस रख देते हैं ताकि बाद में आने वाले लोग उनका उपयोग कर सकें.

बाढ़ के बाद पीछे छूटी गाद और पत्थरों से समतल हुए एक इलाके की ओर इशारा करते हुए, अर्जुन पीके ने बताया कि उनका घर वहीं पर था. जब यह आपदा आई, तब वह पहाड़ियों में गाड़ी चला रहे थे. उनकी पत्नी और दो बच्चे अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई वाले इलाके की ओर भागे. अर्जुन ने आगे कहा, "हमारे पास अब बस वही कपड़े बचे हैं जो हमने पहने हुए हैं. मेरा परिवार अभी एक राहत कैंप में रह रहा है, जबकि मैं काम की तलाश कर रहा हूं."

नेपाल के नुवाकोट जिले में ढुंगे बाजार में आशीष रिजाल की थोक दुकान. (ETV Bharat)

आशीष ने ईटीवी भारत को बताया, "यह ढुंगे बाजार एक व्यावसायिक क्षेत्र था और आसपास के इलाकों के लोग अपने परिवारों के लिए सामान खरीदने या पहाड़ों में अपनी किराने की दुकानों के लिए विभिन्न वस्तुएं लेने यहां आते थे. खरीदारी का मुख्य समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होता है. उस दिन, सुबह 9:15 बजे के ठीक बाद अचानक आई बाढ़ ने हमें अपनी चपेट में ले लिया. उस समय बाजार में बहुत से लोग मौजूद थे. हम नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ. ढुंगे के कम से कम 500 से 600 लोग भी लापता हैं."

चारों तरफ सड़ने की बदबू आ रही है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह कीचड़ के नीचे सड़ रहे खाद्य और पेय पदार्थों के कारण है. वह इस बात को लेकर भी आशंकित हैं कि बाढ़ के पानी के साथ आई गाद में कोई शव दबा हो सकता है.

नुवाकोट जिले में बिदुर नगरपालिका इलाके से त्रिशूली बाजार तक त्रिशूली नदी पार करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते लोग. (ETV Bharat)

कुछ दूरी पर, 'रिजाल मार्केटिंग' के मालिक आशीष रिजाल भी फिर से शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो विभिन्न खाद्य और पेय पदार्थों का थोक व्यापार करते हैं. उनकी दुकान पूरी तरह से कीचड़ में डूब गई है; निचला हिस्सा गाद में दब गया है और ऊपर का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है.

नेपाल के लोग मुश्किलों का डटकर सामना करने वाले होते हैं. अब उनका ध्यान बाढ़ के कारण हुए दर्द और पीड़ा से हटकर सुधार, पुनर्निर्माण, फिर से खड़े होने और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने पर केंद्रित हो गया है.

रोजिता के कुछ रिश्तेदार कुछ किलोमीटर दूर देवीघाट में बाढ़ में बह गए और उनकी जान चली गई. रोजिता ने आगे कहा, "मेरे पति राजेश पांडे औजार लेने गए हैं, जिनसे हम यह कीचड़ हटा सकें. हमें सब कुछ फिर से शुरू करना होगा. जिंदगी तो जीना ही है."

रोजिता ने कहा, "यह घर और दुकान मेरे ससुर की निशानी थे. मेरे पैसे, गहने, कपड़े और बाकी सब कुछ चला गया है. हमें करीब 4 से 5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है. राहत की बात बस यही है कि मेरे परिवार के किसी सदस्य की जान नहीं गई. हम पहाड़ पर भाग गए और अपनी जान बचाई."

यह यकीन करना मुश्किल है कि इस इमारत में कभी एक किराना दुकान हुआ करती थी जो आस-पड़ोस के लोगों की जरूरतें पूरी करती थी, लेकिन अब एक स्थानीय व्यक्ति बाढ़ के बाद बची कीचड़ से नूडल्स के पैकेट निकालने में मदद कर रहा है.

नदी में बाढ़ और पानी के तेज प्रवाह के साथ गाद, कंकड़ और पत्थर भी आ रहे थे; तेज प्रवाह ने उनके तीन मंजिला मकान की पहली दो मंजिलों के बाहरी हिस्से को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे उनका घर ढलान पर बेहद खतरनाक स्थिति में टिका रह गया.

उनका घर त्रिशूली नदी से करीब 300 मीटर दूर और पहाड़ की ढलान पर 30 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित था. काठमांडू से रसुवा जाने वाली मुख्य सड़क उनके घर के सामने से गुजरती थी.

बिदुर (नेपाल): नुवाकोट जिले की बिदुर नगरपालिका के धुंगे बाजार इलाके में रहने वाली रोजिता पांडे, उस जगह के बाहर खड़ी हैं जो कभी उनका घर और दुकान हुआ करती थी. वह 26 अगस्त को नेपाल में आई भयानक बाढ़ के सदमे से उबरने की कोशिश कर रही हैं.

नेपाली सेना नुवाकोट में बंद सड़कों को खोलने और संपर्क बहाल करने का काम कर रही है, हालांकि यह कठिन काम है, जिसमें बहुत अधिक समय और पैसा लग रहा है.

हाल में आई आपदा में नुवाकोट सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में से एक है. बाढ़ में मारे गए कुल 1,388 लोगों में से लगभग 199 लोग इसी जिले के हैं. दूसरी ओर, बाढ़ में लापता घोषित किए गए कुल 5,130 लोगों में से लगभग 1,800 लोग इसी जिले के रहने वाले हैं.

नुवाकोट जिले का मुख्यालय, बिदुर नगरपालिका, इस आपदा से सबसे अधिक प्रभावित हुआ क्योंकि यह मुख्य रूप से त्रिशूली नदी के किनारे बसा हुआ है.

तबाही के बावजूद, नेपाल के लोग धैर्य और सहनशीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं. भारी नुकसान के बावजूद, वे संकट से उबरने और वापसी करने की इच्छा दिखा रहे हैं. इसके अलावा, जिन इलाकों पर इस आपदा का असर नहीं पड़ा है, वहां के लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं.

नुवाकोट जिले के बट्टर इलाके के राम कृष्ण राज भंडारी, त्रिशूली बाज़ार के तबाह हुए इलाके से गाद हटाने के लिए केबल-आधारित ट्रॉली से उपकरण भेजने का इंतजार कर रहे हैं. (ETV Bharat)

नुवाकोट के बट्टार क्षेत्र के निवासी राम कृष्ण राज भंडारी उस समय धोडेनी में मौजूद थे, जहां सबसे अधिक क्षति झेलने वाले स्थानों में से एक, त्रिशूली बाजार को जोड़ने वाला एक सस्पेंशन ब्रिज बाढ़ में बह गया था.

ईटीवी भारत से बात करते हुए राम कृष्ण ने कहा, "मैं 'हेल्थ एक्सचेंज नेपाल' नाम के एक नागरिक समाज संगठन से जुड़ा हूं. हम बाढ़ की वजह से जमा हुई भारी मात्रा में गाद को साफ करने के लिए कई तरह के उपकरण और औजार भेज रहे हैं. त्रिशूली बाजार और आसपास के इलाकों में हालात बहुत खराब हैं. वहां इमारतें कीचड़ से ढकी हैं और गाद या मलबे के नीचे दबे शवों या पशुओं के अवशेषों से बदबू आ रही है. बीमारी या महामारी फैलने के खतरे को रोकने के लिए इन्हें जल्दी हटाना बहुत जरूरी है."

नुवाकोट जिले में केबल सस्पेंशन ब्रिज के बह जाने के बाद, बिदुर नगरपालिका को त्रिशूली बाज़ार इलाके से जोड़ने के लिए काम में लाया जा रहा केबल-आधारित ट्रॉली. (ETV Bharat)

नुवाकोट में त्रिशूली बाजार को विदुर नगरपालिका से जोड़ने वाले सस्पेंशन ब्रिज के बह जाने के कारण, नेपाल सरकार ने एक 'तुएन' (केबल ट्रॉली) लगाया है - जो तेज बहने वाली नदियों या घाटियों को पार करने की एक पारंपरिक स्टील केबल और पुली प्रणाली है - जिसमें स्टील का एक पिंजरा लगा है जो एक बार में दो लोगों को बैठाकर ले जा सकता है.

केबल ट्रॉली लोगों के लिए एक जीवन रेखा की तरह है; जरूरी कामों के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए वे सुबह से शाम तक वहां लाइन में खड़े रहते हैं. धोडेनी से त्रिशूली बाजार की तरफ जाकर वापस आने में स्टील के पिंजरे वाले इस क्रॉसिंग को करीब 10 मिनट लगते हैं और हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता है.

सावित्री मिजार, नुवाकोट जिले के बोरथोक गांव की निवासी हैं. वह काठमांडू के एक कॉलेज में स्नातक (बिजनेस स्टडीज) द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं और आगे की पढ़ाई के लिए दक्षिण कोरिया जाने का प्रयास कर रही हैं.

हालांकि यह गांव त्रिशूली बाजार के आगे हिमालय के ऊपरी इलाकों में है और अचानक आई बाढ़ से इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सड़क संपर्क कट जाने से यहां के निवासी मुश्किल में पड़ गए हैं.

अंडरग्रेजुएट छात्रा सावित्री मिजार ने कैबल ट्रॉली की मदद से त्रिशूली नदी पार करने में साढ़े आठ घंटे बिताए. (ETV Bharat)

सावित्री ने एक पैसेंजर वैन में बैठे हुए ईटीवी भारत को बताया, "मैं सुबह 6:30 बजे मोड़ पर (त्रिशूली बाजार की तरफ) केबल ट्रॉली पकड़ने के लिए पहुंची. मैं कतार में 100वें नंबर पर थी और मुझे एक टोकन दिया गया. मेरा नंबर दोपहर लगभग 3 बजे आया. मैंने नदी पार की और काठमांडू के लिए सार्वजनिक वाहन पकड़ा. मेरी यह यात्रा जरूरी थी क्योंकि मुझे दक्षिण कोरिया में पढ़ाई के अवसर के लिए अपने पेपरवर्क का काम पूरा करना है."

रविंद्र महर्जन की कॉस्मेटिक्स की दुकान और घर त्रिशूली बाजार में थे. जब बाढ़ का पानी आया, तो वे अपनी दुकान पर थे और कामकाज हमेशा की तरह चल रहा था. उनकी पत्नी पास की एक पहाड़ी पर थोड़ी ऊंचाई पर बने सब्जी के खेत की देखभाल कर रही थीं. उसे कुछ अजीब लगा और वह तेजी से पहाड़ी से नीचे भागी, ताकि अपने पति और अपने दोनों बच्चों को सुरक्षित रूप से ऊंची पहाड़ियों पर ले जा सके.

रविंद्र महर्जन, जिनकी त्रिशूली बाजार इलाके में स्थित दुकान और घर कीचड़ के नीचे दब गए हैं. (ETV Bharat)

रविंद्र ने कहा, "मेरी दुकान पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, और छत को छोड़कर लगभग पूरा घर गाद के नीचे दब गया है. हमने अपने रिश्तेदार के घर में शरण ली है. मैं किसी काम से नदी के इस पार आया था और अब अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूं ताकि त्रिशूली बाजार जाकर अपना घर देख सकूं. मुझे नहीं पता कि हम भविष्य में उसका इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं."

कुछ सौ मीटर की दूरी पर, इंद्रायणी होटल और रेस्टोरेंट-सह-किराना दुकान के मालिक अपनी इमारत में घुसी कीचड़ को हटाने में लगे थे. इस इमारत में पर्यटकों के लिए होमस्टे की सुविधा भी थी.

होमस्टे और किराने की दुकान के मालिक उपेंद्र थापलिया ने कहा, "हमारी दुकान को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इमारत के निचले हिस्सों में कीचड़ भर गया है. सारा फर्नीचर और घर का बाकी सामान बर्बाद हो गया है. सफाई का काम चल रहा है, लेकिन बाढ़ के और बढ़ने के डर से हम अभी यहां नहीं रह रहे हैं."

उपेंद्र थापलिया अपनी किराने की दुकान पर हैं, जिसके नीचे एक होमस्टे और रेस्टोरेंट है. (ETV Bharat)

पांच प्रभावित जिलों में 7,570 निजी घरों को नुकसान

नेपाल के राष्ट्रीय योजना आयोग (NPC) और राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) की एक संयुक्त तकनीकी टीम द्वारा किए गए त्वरित क्षति और आवश्यकता मूल्यांकन (RDNA) के अनुसार, 26 अगस्त को 'ग्लेशियर झील फटने' और उसके बाद आई अचानक बाढ़ से पांच प्रभावित जिलों – रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा और चितवन में 7,570 निजी घरों को नुकसान पहुंचा है.

प्रभावित घरों में से 3,026 घर नुवाकोट जिले की बिदुर नगरपालिका में थे, इसके बाद रसुवा जिले की गोसाईकुंडा ग्रामीण नगरपालिका में 1,043 और धाडिंग की बेनीघाट रोरांग ग्रामीण नगरपालिका में 1,037 घर थे. कुल क्षतिग्रस्त इमारतों में इन तीनों इलाकों का हिस्सा 67.5 प्रतिशत था.

जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, वे नुवाकोट जिले में सड़क के किनारे राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं. (ETV Bharat)

RDNA के आकलन के मुताबिक,, नुवाकोट में बाढ़ से 4,418 परिवारों के 17,082 लोग प्रभावित हुए, जिससे सामाजिक क्षेत्र को हुए नुकसान के मामले में यह सबसे बुरी तरह प्रभावित जिला बन गया.

नेपाल सरकार ने बुनियादी ढांचा, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, संचार और आवास क्षेत्रों में रिकवरी और पुनर्निर्माण की शुरुआती लागत का अनुमान करीब 4.74 अरब अमेरिकी डॉलर लगाया है.

इसने रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, तनहुन और गोरखा में रहने वाले उन परिवारों के लिए भी हर महीने 15,000 रुपये देने की घोषणा की है, जिनमें चार तक सदस्य हैं. जिन परिवारों में चार से अधिक सदस्य हैं, उन्हें हर सदस्य के लिए हर महीने अतिरिक्त 2,000 रुपये दिए जाएंगे.

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