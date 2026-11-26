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नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद लापता 213 भारतीयों को मृत मानने की प्रक्रिया शुरू, परिजनों से मांगे सुझाव

काठमांडू: नेपाल में भारतीय दूतावास ने 26 अगस्त को नेपाल में आई खतरनाक बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय नागरिकों के परिवारों से कहा है कि वे नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी लापता भारतीय नागरिकों की लिस्ट को देखें और 2 दिसंबर तक कोई भी चिंता या आपत्ति जताएं.

नेपाल की नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) ने 213 लापता भारतीय नागरिकों की लिस्ट जारी की है. यह उनकी मौत का अनुमान लगाने और उन्हें औपचारिक रूप से मृत घोषित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है.

इस आपदा के बाद 1400 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि विदेशी नागरिकों समेत 5,000 से ज़्यादा लोग लापता हैं. नेपाली सरकार ने तय कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद लापता लोगों को औपचारिक रूप से मृत घोषित करने का फैसला किया है. बाढ़ से भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के किनारे बने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें करीब एक दर्जन हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट शामिल हैं.

नेपाल की नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) ने लापता भारतीय नागरिकों की लिस्ट पब्लिक कर दी है, और लोगों की डिटेल्स में कुछ जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए ऑब्जेक्शन और रिक्वेस्ट मंगाई हैं। एक बयान में, काठमांडू में भारतीय एम्बेसी ने लापता लोगों के परिवार वालों से रिक्वेस्ट की है कि वे लिस्ट को रिव्यू करें और 2 दिसंबर, 2026 तक कोई भी चिंता, ऑब्जेक्शन या प्रपोज्ड अमेंडमेंट जमा करें.

एम्बेसी ने कहा, 'कमेंट/बदलाव मांगने का प्रोसेस पूरा होने के बाद, नेपाल सरकार लिस्ट को फाइनल करेगी और मौत की घोषणा ऑफिशियली जारी करेगी.' एम्बेसी ने आगे कहा कि इसके बाद वह नेपाल में संबंधित लोकल अथॉरिटी से लोगों के लिए डेथ सर्टिफिकेट लेने का प्रोसेस शुरू करेगी. एम्बेसी ने आगे कहा कि इस प्रोसेस के दौरान परिवार के सदस्यों से और जानकारी और डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं और वह आने वाले दिनों में और अपडेट देगी.

नेपाल की नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) के पब्लिश किए गए एक नोटिस के मुताबिक, अथॉरिटी को 12 देशों के डिप्लोमैटिक मिशन से 452 लापता विदेशी नागरिकों की वेरिफाइड डिटेल्स मिली है. लिस्ट में 213 भारतीय नागरिक, 85 चीनी, 69 अमेरिकी, 32 ब्रिटिश, 27 कनाडाई, नौ सिंगापुरी, छह साउथ अफ्रीकी, चार फ्रेंच नागरिक, हंगरी, बेल्जियम और कजाकिस्तान से दो-दो और एक बेलारूसी नागरिक शामिल हैं.