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नेपाल बाढ़ में बच्चियों को लेकर भागती मां का वो वायरल वीडियो तो देखा होगा! जानिए, उसके पीछे छिपा दर्दनाक सच

बम माया अपनी बेटियों को खाना खिला रही थीं, तभी भूकंप जैसा झटका लगा. अगर 2 सेकंड भी लेट होतीं, तो पूरा परिवार बह जाता.

Nepal Flood Mother Viral Video
बाम माया तमांग, जो 26 अगस्त को तिब्बत-नेपाल में आई बाढ़ के बाद अपने पति 25 साल के संदेश तमांग और अपनी बेटियों के साथ वायरल हो गई थीं. (ETV Bharat)
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By Surendra Phuyal

Published : September 13, 2026 at 5:10 PM IST

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काठमांडू: पिछले महीने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में उन्होंने अपने माता-पिता, दादी और एक छोटी बहन सहित अपने परिवार के 12 सदस्यों को खो दिया. लेकिन इस त्रासदी के बीच एक ऐसा पल भी आया, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया: वह था अपनी जुड़वां बेटियों के प्रति एक मां का अटूट प्यार.

बम माया तमांग ने अपनी बेटियों को कसकर सीने से लगाया और बाढ़ के उस खौफनाक पानी से बचने के लिए दौड़ पड़ीं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर रहा था. वह तेज रफ्तार से दौड़ीं और एक ऊंचाई वाले इलाके पर पहुंचकर बच्चों को सुरक्षित बचाने में कामयाब रहीं.

Nepal Flood Mother Viral Video
वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट जिसमें नेपाल के रसुवा ज़िले के बेट्रावती की रहने वाली बाम माया तमांग अपनी 5 साल की जुड़वां बेटियों, प्रिस्मा और प्रिंसेस के साथ दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं. (ETV Bharat)

भले ही उस एक पल ने सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान खींचा, लेकिन बम माया अपने अपनों को खोने और बेघर होने के गहरे गम में डूबी हुई हैं. इंटरनेट पर मिली इस अचानक चर्चा ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है. उनका कहना है कि वह बेहद कठिन समय से गुजर रही हैं.

रसुवा के बेत्रावती गांव सहित कई इलाकों को अपनी चपेट में लेने वाली इस विनाशकारी तिब्बत-नेपाल बाढ़ के तुरंत बाद, बम माया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई थीं. बड़े-बड़े मीडिया घरानों ने भी उस वीडियो क्लिप को साझा करना शुरू कर दिया, जिसमें वह महिला स्कूल यूनिफॉर्म पहने अपनी जुड़वां बेटियों-प्रिज्मा और प्रिंसेस- को गोद में लिए एक ऊंचाई वाले इलाके की ओर भागती दिख रही है.

यह वीडियो क्लिप नेपाल के समयानुसार 26 अगस्त की सुबह करीब 9:30 बजे रिकॉर्ड की गई थी. तब माउंट लांगटांग लिरुंग के उत्तरी हिस्से में चट्टान और ग्लेशियर टूटने से हिमालयी क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई थी. इस बाढ़ ने तिब्बत (चीन) के ग्यिरोंग पोर्ट और नेपाल के पांच जिलों- रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा और चितवन में भारी तबाही मचाई.

काठमांडू से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित रसुवा के बेत्रावती में जब यह भीषण बाढ़ आई, उस पल को याद करते हुए 22 वर्षीय बम माया कहती हैं, "अगर हमें एक या दो सेकंड की भी देरी हो जाती, तो मैं और मेरी बेटियां (पांच साल की जुड़वां प्रिज्मा और प्रिंसेस) भी पानी में बह जातीं." उस वक्त वह अपनी बेटियों को खाना खिलाने में व्यस्त थीं, जो अपनी स्कूल बस पकड़ने के लिए तैयार हो रही थीं.

वायरल वीडियो के बैकग्राउंड में देखा जा सकता है कि सुनामी जैसी खौफनाक बाढ़ उस गुलाबी रंग के घर को बहा ले जा रही है जिसमें तमांग परिवार रहता था. वीडियो में बम माया अपनी दोनों बेटियों को दोनों तरफ थामे तेजी से ऊंचाई की ओर भागती दिख रही हैं. जब वे तीनों पहाड़ी की तरफ दौड़ रही थीं, तब एक छोटी बच्ची लड़खड़ा कर गिर जाती है, लेकिन घबराई हुई मां तुरंत उसे गोद में उठा लेती है. वह बताती हैं, "ऊंचाई वाले सुरक्षित इलाके में पहुंचने के तुरंत बाद, मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो गई थी. जब मुझे होश आया, तो दोनों बच्चियां रो रही थीं."

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बाम माया तमांग, अपनी जुड़वां बेटियों प्रिस्मा और प्रिंसेस के साथ. (ETV Bharat)

इस घटना के दो हफ्ते से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी बम माया के दुख और चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. वह कहती हैं, "मेरी बेटियां अब भी सदमे में हैं. वे लगातार डरी और सहमी रहती हैं और बार-बार कहती हैं कि 'बाढ़ आ रही है'. वे मुझे पल भर के लिए भी नहीं छोड़तीं. मैं जहां भी जाती हूं, मुझे उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ता है."

उस मनहूस सुबह को याद करते हुए वह कहती हैं कि उन्होंने अपने माता-पिता, दादी और एक छोटी बहन समेत अपने परिवार के 12 सदस्यों को खो दिया. उनके 25 वर्षीय पति संदेश तमांग एक ट्रक ड्राइवर हैं, जो काम के सिलसिले में पूरे नेपाल में यात्रा करते रहते हैं. वह अक्सर अपनी गाड़ी में ही सोते हैं.

बम माया कहती हैं- "हमारा घर बह जाने के बाद, हमें एक सरकारी राहत शिविर में रखा गया था, लेकिन वहां बहुत ज़्यादा भीड़ और जगह की कमी थी. इसलिए मैं वहां से निकल गई और बट्टार में अपनी एक बहन के घर रहने लगी. मैं किराए पर एक कमरा ढूंढ रही हूं. इसके लिए मैं काठमांडू भी गई थी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली. यह सब ऐसे ही लंबे समय तक नहीं चल सकता. मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूं."

रसुवा और अन्य प्रभावित जिलों में स्कूलों की कई इमारतें तबाह हो जाने के कारण, बम माया कहती हैं कि वह अपनी जुड़वां बेटियों की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित हैं. वह कहती हैं, "बाढ़ उनके स्कूल की इमारत को भी बहा ले गई. हम नहीं जानते कि स्कूलों की नई इमारतें कब बनेंगी और बच्चे अपनी पढ़ाई दोबारा कब शुरू कर पाएंगे."

उनके एक रिश्तेदार कर्मा तमांग (45 वर्ष) कहते हैं कि इस बाढ़ ने उनके समुदाय के लगभग 100 परिवारों को बहुत गहरा जख्म दिया है. ये वही परिवार हैं जो साल 2015 के भीषण भूकंप में रसुवा के ऊपरी इलाके में स्थित तिरु गांव और उसके आसपास के अपने आशियाने उजड़ने के बाद, विस्थापित होकर त्रिशूली नदी के किनारे आकर बसे थे.

बम माया के चचेरे भाई संदेश तमांग कहते हैं कि उन्होंने नदी किनारे बना अपना 11 कमरों का नया घर खो दिया. "मैंने जापान में कड़ी मेहनत की थी और घर बनाने के लिए कुछ पैसे बचाए थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है. हमारी किस्मत ही खराब है. हम नहीं जानते कि सरकार हमें कब और कहां दोबारा बसाएगी."

बम माया कहती हैं कि आपदा के बाद वीडियो वायरल होने से वह फेमस हो गई हैं. वह कहती हैं, "हां, बहुत से लोग हमें पहचानते हैं और मुझसे कहते हैं कि उन्होंने वह वीडियो देखा है. लेकिन इस वायरल टैग ने हमारी कोई मदद नहीं की है. हमें न तो अपने परिवार का पेट पालने के लिए पर्याप्त राहत सामग्री मिली है, और न ही सरकार से कोई ऐसा आश्वासन मिला है कि हमें सुरक्षित रूप से दोबारा बसाया जाएगा." वह आगे कहती हैं, "यह काम जितनी जल्दी हो जाए, हम जैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए उतना ही बेहतर होगा."

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बाम माया की 5 साल की जुड़वां बेटियां प्रिस्मा और प्रिंसेस. (ETV Bharat)

इस भीषण बाढ़ ने विदेशी पर्यटकों सहित 1,385 से अधिक लोगों की जान ले ली है, जबकि 5,100 से अधिक लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है. सैकड़ों वाहनों को बहा ले जाने के अलावा, बाढ़ ने लगभग दो दर्जन पुलों को भी तबाह कर दिया और एक दर्जन से अधिक जलविद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाया है. जलविद्युत सुरंगों के भीतर अब भी फंसे हुए सैकड़ों श्रमिकों का पता लगाने के लिए बचाव कार्य लगातार जारी हैं. शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, इस बाढ़ ने कुल मिलाकर 5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की बुनियादी संरचना को नुकसान पहुंचाया है.

बम माया और उनकी जुड़वां बेटियों की तरह ही, इस आपदा ने सीधे तौर पर लगभग 70,000 लोगों को प्रभावित किया है. जिनमें से करीब एक-तिहाई बच्चे हैं. इनमें से ज्यादातर लोग प्रभावित जिलों में बनाए गए अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं.

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