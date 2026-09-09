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नेपाल में बाढ़ के बाद भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 5 रही तीव्रता

नेपाल में बाढ़ के बाद भूकंप के झटके महसूस किए गए ( IANS )

By ANI 3 Min Read

काठमांडू: नेपाल के कुछ हिस्सों में मंगलवार देर शाम 5.0 तीव्रता का मध्यम भूकंप आया. नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भूकंपीय गतिविधि रात 9:38 बजे (IST) हुई. इसका केंद्र उत्तर-पश्चिमी नेपाल में 29.022° N अक्षांश और 83.978° E देशांतर पर दर्ज किया गया. यह घटना जमीन की सतह से 143 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई. भूकंप का केंद्र काफी गहराई में होने के कारण, सतह पर इसका असर सीमित रहने की उम्मीद जताई गई. स्थिति का आकलन किया जा रहा है और अभी तक किसी के हताहत होने या बड़े पैमाने पर ढांचागत नुकसान की खबर नहीं है. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब नेपाल एक भयानक मानवीय संकट का सामना कर रहा है. पिछले महीने देश में आई विनाशकारी भोटे कोशी नदी की बाढ़ के बाद खोज और बचाव अभियान का आज चौदहवां दिन है. रात 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, नेपाल पुलिस ने बताया कि 1,366 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि आपदा प्रभावित क्षेत्र में 4,077 लोग लापता हैं. मिले पीड़ितों के आधिकारिक विवरण में 533 पुरुष, 339 महिलाएं और 502 आंशिक मानव अवशेष शामिल हैं. अब तक मिले शवों में से पुलिस अधिकारियों ने 102 शवों की पहचान कर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारों को सौंप दिया है. पहचान न हो पाने वाले अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए, 1,147 शवों को सख्त फोरेंसिक दिशानिर्देशों के तहत जमीन में दफनाया गया है.