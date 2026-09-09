नेपाल में बाढ़ के बाद भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 5 रही तीव्रता
नेपाल के काठमांडू में भूकंप के झटके महसूस किए गए. जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है.
By ANI
Published : September 9, 2026 at 7:34 AM IST
काठमांडू: नेपाल के कुछ हिस्सों में मंगलवार देर शाम 5.0 तीव्रता का मध्यम भूकंप आया. नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भूकंपीय गतिविधि रात 9:38 बजे (IST) हुई. इसका केंद्र उत्तर-पश्चिमी नेपाल में 29.022° N अक्षांश और 83.978° E देशांतर पर दर्ज किया गया. यह घटना जमीन की सतह से 143 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई.
भूकंप का केंद्र काफी गहराई में होने के कारण, सतह पर इसका असर सीमित रहने की उम्मीद जताई गई. स्थिति का आकलन किया जा रहा है और अभी तक किसी के हताहत होने या बड़े पैमाने पर ढांचागत नुकसान की खबर नहीं है. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब नेपाल एक भयानक मानवीय संकट का सामना कर रहा है.
EQ of M: 5.0, On: 08/09/2026 21:38:39 IST, Lat: 29.022 N, Long: 83.978 E, Depth: 143 Km, Location: Nepal.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) September 8, 2026
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पिछले महीने देश में आई विनाशकारी भोटे कोशी नदी की बाढ़ के बाद खोज और बचाव अभियान का आज चौदहवां दिन है. रात 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, नेपाल पुलिस ने बताया कि 1,366 लोगों की मौत की सूचना है, जबकि आपदा प्रभावित क्षेत्र में 4,077 लोग लापता हैं.
मिले पीड़ितों के आधिकारिक विवरण में 533 पुरुष, 339 महिलाएं और 502 आंशिक मानव अवशेष शामिल हैं. अब तक मिले शवों में से पुलिस अधिकारियों ने 102 शवों की पहचान कर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारों को सौंप दिया है. पहचान न हो पाने वाले अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए, 1,147 शवों को सख्त फोरेंसिक दिशानिर्देशों के तहत जमीन में दफनाया गया है.
पुलिस ने लापता लोगों की बहुत बड़ी संख्या (4,077) बताई है, जिसमें स्थानीय निवासी और विदेशी पर्यटक दोनों शामिल हैं. लापता नेपाली नागरिकों की संख्या 3,469 है, जिसमें 2,907 पुरुष और 562 महिलाएं शामिल हैं. लापता विदेशी नागरिकों की संख्या 598 है, जिसमें 269 पुरुष और 329 महिलाएं शामिल हैं.
नेपाल पुलिस के जवानों के नेतृत्व में बचाव और चिकित्सा प्रयासों के तहत 9,254 लोगों को बचाया गया या वे घायल पाए गए. इनमें 6,380 पुरुष, 2,824 महिलाएं और 50 अज्ञात लोग शामिल हैं. इसके अलावा, अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे खास होल्डिंग सेंटरों में 3,030 विस्थापित लोगों को आश्रय दिया जा रहा है.
पीड़ितों की पहचान में मदद के लिए, खास टीमों ने 2,698 डीएनए सैंपल इकट्ठा किए हैं. इनमें 1,286 सैंपल मारे गए लोगों के हैं और 1,412 सैंपल उन रिश्तेदारों के हैं जो अपने लापता परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे हैं. लापता रिश्तेदारों की पहचान करने में लोगों की मदद के लिए, पहचान न हो पाए 1,310 पीड़ितों की प्रोफ़ाइल और तस्वीरें भी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं.
इन ऑपरेशन्स के लिए बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिकल तैयारी की जरूरत पड़ी, जिसमें नेपाल पुलिस के 7,975 जवान जमीन पर सक्रिय रूप से तैनात किए गए. आपदा के दौरान राहत कार्यों में पुलिस के 65 जवान सीधे तौर पर प्रभावित हुए और 25 अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है.
बचाव कार्यों के साथ-साथ, पुलिस टीमों ने 158 कम्युनिटी अवेयरनेस और आपदा से जुड़ी जानकारी देने वाले प्रोग्राम चलाए, जिनसे 43,943 स्थानीय लोग जुड़े. इससे पहले दिन में नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से दोपहर 2 बजे जारी आधिकारिक अपडेट के अनुसार, लापता लोगों में 35 देशों के लगभग 600 विदेशी नागरिक शामिल थे.