नेपाल में आम चुनावों पर विचार-विमर्श, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने मुख्यमंत्रियों से की मुलाकात

काठमांडूः नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पांच मार्च को होने वाले आम चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में रविवार को सभी सात प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक संयुक्त बैठक की. प्रधानमंत्री के प्रेस समन्वयक राम बहादुर रावल ने कहा कि यह बैठक बदले हुए राजनीतिक संदर्भ में संघीय और प्रांतीय सरकारों के बीच संवाद और समन्वय को मजबूत करने के लिए बुलाई गई थी.

यह बैठक चुनाव तैयारियों के सिलसिले में प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श का एक और चरण था. आम सहमति बनाने के उद्देश्य से, कार्की अगले मार्च में होने वाले चुनावों से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ-साथ GEN Z समूह के साथ कई बैठकें कर रही हैं.

शनिवार को उन्होंने नेपाली कांग्रेस (एनसी) के महासचिव गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा से मुलाकात की. राजनीतिक दलों से चुनावों के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा की. प्रधानमंत्री कार्की के सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, एक घंटे तक चली बैठक में चुनाव के लिए सरकार की तैयारियों, कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार और चुनाव से पहले पूरे किए जाने वाले विभिन्न अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया.

नेपाली कांग्रेस (एनसी) के नेताओं ने उन्हें चुनावों में भागीदारी के लिए अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया. बैठक के बाद एनसी नेता थापा और शर्मा ने मीडियाकर्मियों को बताया कि कांग्रेस जल्द ही GEN Z समूह के साथ-साथ अन्य राजनीतिक दलों के साथ गंभीर बातचीत करेगी.