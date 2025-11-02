नेपाल में आम चुनावों पर विचार-विमर्श, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने मुख्यमंत्रियों से की मुलाकात
नेपाल की अंतरिम सरकार 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
By PTI
Published : November 2, 2025 at 7:37 PM IST
काठमांडूः नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पांच मार्च को होने वाले आम चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में रविवार को सभी सात प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक संयुक्त बैठक की. प्रधानमंत्री के प्रेस समन्वयक राम बहादुर रावल ने कहा कि यह बैठक बदले हुए राजनीतिक संदर्भ में संघीय और प्रांतीय सरकारों के बीच संवाद और समन्वय को मजबूत करने के लिए बुलाई गई थी.
यह बैठक चुनाव तैयारियों के सिलसिले में प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श का एक और चरण था. आम सहमति बनाने के उद्देश्य से, कार्की अगले मार्च में होने वाले चुनावों से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ-साथ GEN Z समूह के साथ कई बैठकें कर रही हैं.
शनिवार को उन्होंने नेपाली कांग्रेस (एनसी) के महासचिव गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा से मुलाकात की. राजनीतिक दलों से चुनावों के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा की. प्रधानमंत्री कार्की के सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, एक घंटे तक चली बैठक में चुनाव के लिए सरकार की तैयारियों, कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार और चुनाव से पहले पूरे किए जाने वाले विभिन्न अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया.
नेपाली कांग्रेस (एनसी) के नेताओं ने उन्हें चुनावों में भागीदारी के लिए अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया. बैठक के बाद एनसी नेता थापा और शर्मा ने मीडियाकर्मियों को बताया कि कांग्रेस जल्द ही GEN Z समूह के साथ-साथ अन्य राजनीतिक दलों के साथ गंभीर बातचीत करेगी.
बता दें कि 73 वर्षीय कार्की, 12 सितंबर को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के मुद्दे पर GEN Z के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया था.
सितंबर में कार्यवाहक सरकार के गठन के बाद पहली बार कार्की ने 21 अक्टूबर को प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की थी और आम चुनावों की तैयारियों तथा सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की थी.
नेपाल के गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने 25 अक्टूबर को सभी संबंधित पक्षों से आह्वान किया कि वे 5 मार्च के आम चुनाव से पहले सड़क पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के बजाय कार्यवाहक सरकार के साथ बातचीत करें. प्रधानमंत्री कार्की की उपस्थिति में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद गृह मंत्री आर्यल ने कहा, "सरकार समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत और चर्चा के लिए हमेशा तैयार है."
इसे भी पढ़ेंः