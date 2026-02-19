ETV Bharat / international

नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशाील कार्की की चेतावनी: फिर भड़क सकता है दंगा, जानिए क्यों

नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का यह बयान अगले महीने 5 मार्च को होने वाले चुनाव 2026 से पहले आया है.

NEPAL GEN Z PROTEST
नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशाील कार्की की चेतावनी: फिर भड़क सकता है दंगा (ANI)
By PTI

Published : February 19, 2026 at 2:58 PM IST

4 Min Read
काठमांडू: नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने गुरुवार को चेतावनी दी कि युवाओं की नाराजगी को दूर करने में नाकाम रहने पर एक और बगावत शुरू हो सकती है. राजधानी काठमांडू में नेपाली आर्मी पवेलियन में 76वें डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेशन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को नतीजे देने चाहिए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए.

पिछले साल सितंबर में Gen Z के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए, कार्की ने कहा कि उस आंदोलन का मकसद भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और भेदभाव को खत्म करना था. इसका मकसद अच्छा शासन और बराबर न्याय पाना था. उन्होंने आगे कहा कि सरकार को न केवल उदारता से, बल्कि विनम्रता और कर्तव्य की गहरी भावना से भी इसका जवाब देना चाहिए. बता दें, इसी आंदोलन के चलते के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को हटा दिया गया था. उन्होंने चेतावनी दी कि युवाओं की नाराजगी को दूर करने में नाकाम रहने से एक और बगावत शुरू हो सकती है.

पिछले साल 12 सितंबर को अंतरिम प्रधानमंत्री बने कार्की ने कहा कि युवाओं को कम आंककर कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि युवाओं में एनर्जी है, बदलाव की चाहत है और नैतिक गुस्सा है. उन्होंने आगे कहा कि डेमोक्रेसी 'सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, बल्कि एक रिजल्ट-ओरिएंटेड सिस्टम है. कार्की ने कहा कि हमने सिद्धांत रूप में लोकतंत्र को अपनाया, फिर भी असल में, हम भेदभाव को बढ़ावा देते रहे. हमने संविधान में समानता लिखी; फिर भी अपने ढांचे के अंदर, हम असमानता को बचाते रहे.

कार्की ने कहा कि सत्ता और संसाधनों पर मोनोपॉली ने जनता का भरोसा खत्म कर दिया है, जिससे बगावत को बढ़ावा मिला है. अलग से, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अपनी इच्छा जाहिर की कि डेमोक्रेसी डे देश में सस्टेनेबल शांति, गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट और खुशहाली के नेशनल गोल्स को पाने में मदद करे. राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि नेपाली लोगों को 1950 की क्रांति को कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि यह संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण आधार था.

नेपाल में 1950 की क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसने राणा प्रधानमंत्रियों के 104 साल पुराने खानदानी शासन को खत्म कर दिया, जिससे राजा सिर्फ़ नाम के मुखिया रह गए. राष्ट्रपति ने कहा कि डेमोक्रेसी डे नागरिक अधिकारों के महत्व को बनाए रखता है और हमें हमेशा शहीदों की अमर कहानी की याद दिलाता है. इस बीच, पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि 'अगर हम राष्ट्रीय संकट को सुलझाए बिना चुनाव में जाते हैं, तो इससे और ज्यादा टकराव हो सकता है. उन्होंने यह नहीं बताया कि राष्ट्रीय संकट से उनका क्या मतलब है.

नेशनल डेमोक्रेसी डे पर ब्रॉडकास्ट किए गए एक वीडियो मैसेज में पूर्व राजा ने दावा किया कि पूरा देश एक अजीब संकट में फंस गया है और लोगों को देश की आजादी पर खतरा महसूस हो रहा है. ज्ञानेंद्र 5 मार्च के आम चुनाव से पहले राजशाही की बहाली की ओर इशारा कर रहे थे, जो अलग-अलग राजशाही समर्थक ग्रुप्स की आवाजों से साफ है. ज्ञानेंद्र ने कहा कि हमें यह देखना होगा कि पिछले आंदोलनों और बदलावों से हमें क्या मिला है. नेपाल में 5 मार्च को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनाव होने वाले हैं. यह पिछले साल के खतरनाक Gen-Z प्रोटेस्ट के बाद पहला चुनाव होगा, जिसमें के.पी. शर्मा ओली की गठबंधन सरकार गिर गई थी.

