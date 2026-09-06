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नेपाल बाढ़ में और चमत्कार: 11वें दिन एक महिला और एक चीनी नागरिक को जिंदा बचाया गया

नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत अभियान के दौरान 11वें दिन लुहाइताओ नाम के एक चीनी नागरिक और 60 साल की चंडिका श्रेष्ठ को बचाया गया ( ANI )

चीनी नागरिक लुहाइताओ को नेपाली सेना और विदेशी एक्सपर्ट्स की जॉइंट टीम ने शनिवार को अपर त्रिशूली-1 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की एक टनल से बचाया (ETV Bharat)

नेपाली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल राजा राम बसनेत ने ईटीवी भारत को बताया, 'उनका (लुहैताओ) अभी मेडिकल चेक-अप चल रहा है, जबकि आगे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.' आपदा के 11वें दिन जैसे ही बचावकर्मी लुहैताओ को सुरंग के मुहाने पर लाए तो जोरदार जयकार मच गई. इतनी देर तक कीचड़ और मलबे में फंसे रहने के कारण वह चल नहीं पा रहे थे, इसलिए बचावकर्मियों ने उन्हें अपने कंधों से सहारा दिया.

चीनी नागरिक लुहाइताओ को नेपाली सेना और विदेशी एक्सपर्ट्स की जॉइंट टीम ने शनिवार को अपर त्रिशूली-1 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की एक टनल से बचाया (ETV Bharat)

नेपाली सेना और विदेशी एक्सपर्ट्स की जॉइंट रेस्क्यू टीम ने शनिवार दोपहर को अपर त्रिशूली-1 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की 225 मीटर लंबी टनल नंबर 4 से एक चीनी नागरिक को जिंदा बचाया. बचाए गए व्यक्ति की पहचान लुहाइताओ के रूप में हुई है. वह 26 अगस्त की सुबह भूटे कोसी नदी से चट्टानों, कीचड़, रेत और दूसरे मलबे के साथ मिलकर आई भयानक बाढ़ के पानी में फंस गया था, जब वह रसुवा जिले में त्रिशूली नदी पर बने पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंस गया था.

काठमांडू: नेपाल में अचानक आई भयानक बाढ़ के 11वें दिन शनिवार को फिर चमत्कार हुआ, जब रसुवा और नुवाकोट जिलों से दो और लोगों, एक चीनी नागरिक और एक नेपाली महिला को जिंदा बचा लिया गया.

बाहर आकर उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और पीने के पानी की बोतल से घूंट-घूंट करके पानी पिया. फिर उन्हें जल्दी से एक हेलीकॉप्टर में ले जाया गया ताकि उन्हें काठमांडू के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया जा सके. नेपाली आर्मी के मेडिकल स्टाफ ने फ्लाइट के दौरान उनकी हेल्थ चेक की और मॉनिटर किया.

कबीर महारजन और संजय साह, जिन्हें शुक्रवार को अपर त्रिशूल 3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की टनल से बचाया गया था, काठमांडू के श्री बीरेंद्र हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है (Special Arrangement)

इससे पहले दिन में नुवाकोट जिले के बिदुर-10 इलाके से 64 साल की महिला चंद्रिका श्रेष्ठ को बचाया गया. आपदा आने के बाद से वह एक घर के अंदर मलबे और कीचड़ में दबी हुई थीं. बचाव कर्मियों ने उसे कीचड़ में फंसा हुआ पाया, उसका सिर कीचड़ से ऊपर था. उन्होंने फावड़े से कीचड़ हटाया और उसे उस घर की खिड़की से सावधानी से बाहर निकाला जिसमें वह 26 अगस्त की सुबह से फंसी हुई थी.

पहले उसे कुछ घूंट पानी दिया गया और फिर इंस्पेक्टर सुमन बीके की रेस्क्यू टीम ने उसे बाहर निकाला. उसे पहले नुवाकोट में मैथिली आर्मी कैंप ले जाया गया और फिर बेहतर मेडिकल मदद के लिए एयरलिफ्ट करके काठमांडू ले जाया गया.

कबीर महारजन और संजय साह, जिन्हें शुक्रवार को अपर त्रिशूल 3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की टनल से बचाया गया था, काठमांडू के श्री बीरेंद्र हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है (Special Arrangement)

इन दो लोगों को बचाने से पहले शुक्रवार को संजय साह और कबीर महारजन को रसुवा जिले में अपर त्रिशूली 3ए हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की एक टनल से चमत्कारी तरीके से बचाया गया था. दोनों का अभी काठमांडू में नेपाली आर्मी के श्री बीरेंद्र हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

इस बीच नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1331 हो गई है. करीब 5,000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि अब तक 13,101 लोगों को बचाया गया है. इस आपदा में लगी अलग-अलग तरह की चोटों के लिए 5,900 से ज्यादा लोगों का इलाज किया गया है.

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