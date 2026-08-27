ETV Bharat / international

Nepal Floods: कैसे अचानक आई भयंकर बाढ़, जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका थी? जानें

Nepal Floods: कैसे भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका थी? जानें ( ANI )

हैदराबाद: हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर का हिस्सा टूटने से नेपाल और तिब्बत सीमा पर बुधवार को आई भयंकर बाढ़ में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. अब तक 362 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और सैकड़ों लोग लापता हैं. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, नेपाल में 826 लोग लापता हैं, जिनमें करीब 600 विदेशी पर्यटक शामिल हैं. चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक, तिब्बत के ग्यिरोंग काउंटी में 558 लोग लापता हैं, जिनमें 260 विदेशी नागरिक शामिल हैं. आइए जानते हैं कि यह आपदा कैसे आई, और इसके पीछे क्या कारण हैं. नेपाल में क्या हुआ?

स्थानीय समय के हिसाब से बुधवार सुबह करीब 8:40 बजे नेपाल-तिब्बत सीमा के पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ और मिट्टी धंसने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई. नदी घाटी में पानी, कीचड़ और पत्थरों की एक भयंकर बाढ़ आई, जिसने गांवों को अपनी चपेट में ले लिया और घरों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा को तबाह कर दिया. इससे कम से कम एक दर्जन पुल और कई किमी सड़कें बह गईं. त्रासदी के बाद सैकड़ों लोग लापता हो गए. बचाव अभियान के लिए नेपाली सैनिकों और बचाव टीमों को हेलीकॉप्टर, ड्रोन और खोजी कुत्तों के साथ तैनात किया गया है, लेकिन नदी का ऊंचा स्तर, खराब सड़कें और कीचड़ की वजह से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है. चीन की रेस्क्यू टीमों को भी तिब्बत में, प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में देरी हुई. अचानक बाढ़ आने की क्या वजह थी?

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को आई बाढ़ की वजह से अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी. ऐसा लगता है कि यह आपदा हिमालय में ऊंचाई पर शुरू हुई, जहां एक ग्लेशियर का हिस्सा टूट गया, जिससे घटनाओं की एक सीरीज शुरू हुई और नीचे की तरफ पानी और मलबे का तेज बहाव आया. सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चला कि ग्लेशियर के निचले सिरे का एक बड़ा हिस्सा करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर टूट गया, और घाटी के तल पर लगभग 3,900 फीट नीचे गिर गया, और गिरते समय चट्टान और मिट्टी जमा हो गई. बर्फ-चट्टान के हिमस्खलन से तिब्बत में लहेंडे नदी में बाढ़ आ गई, जो नेपाल-चीन बॉर्डर क्रॉसिंग से लगभग 20 किमी उत्तर-पूर्व में है. मलबे ने नदी को कुछ समय के लिए रोक दिया, इससे पहले कि प्राकृतिक डैम टूट जाए, जिससे नीचे की तरफ भीषण बाढ़ आ गई. शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया था कि 4.4 मैग्नीट्यूड के भूकंप की वजह से यह ढह गया था. हालांकि, यूएस भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने बाद में अपने अनुमान में बदलाव किया, यह कहते हुए कि भूकंप के बजाय भूस्खलन के कारण ही भूकंपीय संकेत उत्पन्न हुआ था. भूस्खलन को आखिरकार 5.2 मैग्नीट्यूड की भूकंपीय घटना के तौर पर दर्ज किया गया. किस क्षेत्र में आई बाढ़?

नेपाल-तिब्बत सीमा पर पहाड़ी क्षेत्र में आई इस आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल के रसुवा जिले में हुआ. शुरुआती बहाव ल्हेन्डे खोला (Lhende Khola) में घुसा, जो भोटेकोशी और फिर त्रिशुली नदी में मिलता है, जिससे नेपाल के दक्षिण में बाढ़ का पानी बहकर आ गया. रिपोर्ट के अनुसार, त्रिशुली नदी का जलस्तर सिर्फ 30 मिनट में 27 फीट तक बढ़ गया था. रसुवा जिले में, तिमुरे और स्याप्रु बेसी (Syapru Besi) सबसे अधिक प्रभावित बस्तियों में शामिल थे. आगे की ओर, बाढ़ नेपाल के नुवाकोट और धाडिंग जिलों के कुछ हिस्सों तक पहुंच गई, जिससे घरों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा. तिब्बत में, शिगात्से इलाके में ग्यिरोंग पोर्ट पर कीचड़ और मलबा आ गया. अधिकारियों ने ग्यिरोंग काउंटी में कम से कम तीन मौतों की जानकारी दी है, जहां 558 लोग लापता हैं, जिनमें 260 विदेशी नागरिक शामिल हैं. त्रिशूली नदी आखिर में नारायणी नदी से मिलती है, जो बिहार में बहती है, जहां इसे गंडक नदी के नाम से जाना जाता है. कौन लापता है?