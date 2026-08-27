Nepal Floods: कैसे अचानक आई भयंकर बाढ़, जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका थी? जानें
हिमालय में एक ग्लेशियर का हिस्सा टूटने के बाद बुधवार को नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर भयानक बाढ़ आ गई. जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए.
Published : August 27, 2026 at 9:05 PM IST
हैदराबाद: हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर का हिस्सा टूटने से नेपाल और तिब्बत सीमा पर बुधवार को आई भयंकर बाढ़ में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. अब तक 362 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और सैकड़ों लोग लापता हैं. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, नेपाल में 826 लोग लापता हैं, जिनमें करीब 600 विदेशी पर्यटक शामिल हैं. चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक, तिब्बत के ग्यिरोंग काउंटी में 558 लोग लापता हैं, जिनमें 260 विदेशी नागरिक शामिल हैं.
आइए जानते हैं कि यह आपदा कैसे आई, और इसके पीछे क्या कारण हैं.
नेपाल में क्या हुआ?
स्थानीय समय के हिसाब से बुधवार सुबह करीब 8:40 बजे नेपाल-तिब्बत सीमा के पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ और मिट्टी धंसने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई. नदी घाटी में पानी, कीचड़ और पत्थरों की एक भयंकर बाढ़ आई, जिसने गांवों को अपनी चपेट में ले लिया और घरों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा को तबाह कर दिया. इससे कम से कम एक दर्जन पुल और कई किमी सड़कें बह गईं. त्रासदी के बाद सैकड़ों लोग लापता हो गए. बचाव अभियान के लिए नेपाली सैनिकों और बचाव टीमों को हेलीकॉप्टर, ड्रोन और खोजी कुत्तों के साथ तैनात किया गया है, लेकिन नदी का ऊंचा स्तर, खराब सड़कें और कीचड़ की वजह से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है.
चीन की रेस्क्यू टीमों को भी तिब्बत में, प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में देरी हुई.
अचानक बाढ़ आने की क्या वजह थी?
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को आई बाढ़ की वजह से अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी. ऐसा लगता है कि यह आपदा हिमालय में ऊंचाई पर शुरू हुई, जहां एक ग्लेशियर का हिस्सा टूट गया, जिससे घटनाओं की एक सीरीज शुरू हुई और नीचे की तरफ पानी और मलबे का तेज बहाव आया.
सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चला कि ग्लेशियर के निचले सिरे का एक बड़ा हिस्सा करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर टूट गया, और घाटी के तल पर लगभग 3,900 फीट नीचे गिर गया, और गिरते समय चट्टान और मिट्टी जमा हो गई.
बर्फ-चट्टान के हिमस्खलन से तिब्बत में लहेंडे नदी में बाढ़ आ गई, जो नेपाल-चीन बॉर्डर क्रॉसिंग से लगभग 20 किमी उत्तर-पूर्व में है. मलबे ने नदी को कुछ समय के लिए रोक दिया, इससे पहले कि प्राकृतिक डैम टूट जाए, जिससे नीचे की तरफ भीषण बाढ़ आ गई.
शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया था कि 4.4 मैग्नीट्यूड के भूकंप की वजह से यह ढह गया था. हालांकि, यूएस भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने बाद में अपने अनुमान में बदलाव किया, यह कहते हुए कि भूकंप के बजाय भूस्खलन के कारण ही भूकंपीय संकेत उत्पन्न हुआ था.
भूस्खलन को आखिरकार 5.2 मैग्नीट्यूड की भूकंपीय घटना के तौर पर दर्ज किया गया.
किस क्षेत्र में आई बाढ़?
नेपाल-तिब्बत सीमा पर पहाड़ी क्षेत्र में आई इस आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल के रसुवा जिले में हुआ. शुरुआती बहाव ल्हेन्डे खोला (Lhende Khola) में घुसा, जो भोटेकोशी और फिर त्रिशुली नदी में मिलता है, जिससे नेपाल के दक्षिण में बाढ़ का पानी बहकर आ गया. रिपोर्ट के अनुसार, त्रिशुली नदी का जलस्तर सिर्फ 30 मिनट में 27 फीट तक बढ़ गया था.
रसुवा जिले में, तिमुरे और स्याप्रु बेसी (Syapru Besi) सबसे अधिक प्रभावित बस्तियों में शामिल थे. आगे की ओर, बाढ़ नेपाल के नुवाकोट और धाडिंग जिलों के कुछ हिस्सों तक पहुंच गई, जिससे घरों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा.
तिब्बत में, शिगात्से इलाके में ग्यिरोंग पोर्ट पर कीचड़ और मलबा आ गया. अधिकारियों ने ग्यिरोंग काउंटी में कम से कम तीन मौतों की जानकारी दी है, जहां 558 लोग लापता हैं, जिनमें 260 विदेशी नागरिक शामिल हैं.
त्रिशूली नदी आखिर में नारायणी नदी से मिलती है, जो बिहार में बहती है, जहां इसे गंडक नदी के नाम से जाना जाता है.
कौन लापता है?
नेपाल और तिब्बत में 1,500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें कम से कम 800 विदेशी नागरिक शामिल हैं. पुलिस और पर्यटन अधिकारियों के अनुसार, नेपाल में 826 लोग लापता बताए गए हैं, जिनमें लगभग 600 विदेशी पर्यटक शामिल हैं. लापता पर्यटक अलग-अलग देशों से हैं-
- भारत: 177
- अमेरिका: 63
- ऑस्ट्रेलिया: 34
- यूनाइटेड किंगडम: 33
- कनाडा: 25
इस आपदा में फंसे लोगों में से कई भारतीय तीर्थयात्री थे जो तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे. पर्यटन अधिकारी उन समूहों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो बाढ़ आने पर उस इलाके से गुजर रहे थे.
बचाव अभियान
आपदा के बाद बचाए गए कम से कम 65 लोगों का स्थानीय अस्पतालों और काठमांडू में इलाज चल रहा है. बचाव अभियान के लिए 5,000 से अधिक नेपाली सेना और पुलिस के जवानों को लगाया गया है. हेलीकॉप्टर के जरिये जिंदा लोगों की तलाश की जा रही है. खराब सड़कों और बाढ़ से कटी हुई बस्तियों में हेलीकॉप्टर से इमरजेंसी सप्लाई पहुंचाई जा रही है.
प्रभावित इलाकों से बचे हुए लोगों को भी सैन्य हेलीकॉप्टर से निकाला गया है, जिनमें से कुछ को काठमांडू के अस्पतालों में ले जाया गया है.
आपदा पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों और नेताओं की प्रतिक्रिया
नेपाल में आपदा से भयंकर तबाही के बाद कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने आपात सहायता, फंडिंग और टेक्निकल सपोर्ट की पेशकश की है. भारत ने करीब 10 टन इमरजेंसी सप्लाई लेकर एक रेस्क्यू एयरक्राफ्ट नेपाल भेजा है, जिसमें अस्थायी शेल्टर, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और दवाइयां शामिल हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और भारत के समर्थन का वादा किया.
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज (IFRC) ने नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के राहत कार्यों और नुकसान के आकलन में मदद के लिए आपात फंडिंग के तौर पर 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर जारी किए हैं.
संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में सरकार के राहत कामों में मदद के लिए अपने लोगों को तैनात किया है. यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई और कहा कि संगठन इस आपदा से प्रभावित समुदायों के साथ एकजुटता में खड़ा है.
दक्षिण कोरिया ने एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे अपने कई नागरिकों के लापता होने की खबर के बाद एक सरकारी टास्क फोर्स बनाई है. सियोल ने कहा कि वह खोज में मदद के लिए नेपाल में सरकारी, फायर और पुलिस कर्मचारियों वाली एक रैपिड-रिस्पॉन्स टीम भेजने का प्लान बना रहा है.
अमेरिका ने कहा कि वह एक डिजास्टर रिस्पॉन्स एडवाइजर भेज रहा है और $500,000 की मदद दे रहा है.
आपदा में जलवायु परिवर्तन की भूमिका?
वैज्ञानिक अभी भी इस बात की जांच कर रहे हैं कि ग्लेशियर टूटने की घटना किस वजह से हुई, और यह तय करना अभी जल्दबाजी होगी कि इस खास घटना में जलवायु परिवर्तन की कितनी भूमिका थी.
हालांकि, यह आपदा हिमालयी क्षेत्र में तेजी से हो रहे तापमान वृद्धि और ग्लेशियरों के पिघलने की पृष्ठभूमि में सामने आई है, हिंदूकुश हिमालय पर्वत श्रृंखला- जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान तक फैली हुई है - के ग्लेशियरों ने पिछले दशक की तुलना में 2011 से 2020 के बीच 65 प्रतिशत अधिक तेजी से बर्फ खोई है. नेपाल के ग्लेशियरों ने लगभग तीन दशकों में अपने कुल बर्फ की मात्रा का लगभग एक तिहाई हिस्सा खो दिया है.
जैसे-जैसे ग्लेशियर सिकुड़ते हैं, पहाड़ों की ढलानें अधिक अस्थिर हो सकती हैं, और ग्लेशियरों में या उनके आसपास पिघला हुआ पानी जमा हो सकता है, जिससे अचानक बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है.
उपग्रह प्रेक्षणों से पता चला कि ढहने से पहले प्रभावित ग्लेशियर के आसपास असामान्य रूप से गर्म स्थिति थी, जिसमें बर्फ का आवरण काफी कम हो गया था और अधिक खुली बर्फ दिखाई देने लगी थी. शोधकर्ता इस बात की जांच में जुट गए हैं कि क्या पिघलने से ग्लेशियर की अस्थिरता बढ़ी.
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