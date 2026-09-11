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बाढ़ में बह गए नेपाल के 2.5 अरब डॉलर, 7570 मकान तबाह; 84 हजार लोग प्रभावित

बाढ़ में बह गए नेपाल के 2.5 अरब डॉलर, 7570 मकान तबाह. ( Photo Credit; Getty Images )