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बाढ़ में बह गए नेपाल के 2.5 अरब डॉलर, 7570 मकान तबाह; 84 हजार लोग प्रभावित

Nepal Disaster: नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में 1,356 लोगों की मौत हो चुकी है. साथ ही 5 हजार से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं.

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बाढ़ में बह गए नेपाल के 2.5 अरब डॉलर, 7570 मकान तबाह. (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 5:00 PM IST

8 Min Read
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हैदराबाद: Nepal Flood Damage: नेपाल में 26 अगस्त 2026 को तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर टूटने (GLOF) के कारण आई विनाशकारी बाढ़ का पानी अब उतरने लगा है जो अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया. इस तबाही ने देश की जड़ें हिला दी हैं. देश को सामाजिक-आर्थिक रूप से जो नुकसान हुआ है उससे उबरने में कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है.

लेकिन, जिन 1,356 लोगों की मौत हुई उनके परिवार वाले शायद ही कभी उबर पाएं. वैसे आंकड़ों की बात करें तो नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) ने करीब 387.5 अरब नेपाली रुपए यानी करीब 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया है. जो देश की कुल जीडीपी का 15% होता है. ETV Bharat की रिपोर्ट में जानते हैं कि बाढ़ की त्रासदी ने नेपाल को किस प्रकार से चोट पहुंचाई है.

जानिए बाढ़ में नेपाल के कितने मकान-दुकान बह गए.
जानिए बाढ़ में नेपाल के कितने मकान-दुकान बह गए. (Photo Credit; Getty Images)

नेपाल-तिब्बत सीमा पर टूटा ग्लेशियर, लील गया 1,356 जिंदगियां: नेपाल-तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर टूटने (GLOF) के कारण आई विनाशकारी बाढ़ में अब तक 1,356 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके साथ ही 5 हजार से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं. 13,396 लोगों को इस बड़ी आपदा से रेस्क्यू टीम ने बचा लिया. यही नहीं, बाढ़ और भूस्खलन से नेपाल की 84,270 से अधिक की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हुई है. इसमें करीब 32,000 बच्चे भी शामिल हैं.

55 किमी सड़क, 33 पुल पूरी तरह से नष्ट: नेपाल सरकार की ओर से नुकसान का प्रारंभिक आंकड़ा जो संसदीय समिति में पेश किया गया उसके अनुसार, बाढ़ के चलते नेपाल का चीन नाका से व्यापार एकदम बंद हो गया है. दरअसल, बेत्रावती-रसुवागढ़ी सड़क 55 किलोमीटर तक पूरी तरह से नष्ट हो गई है. इससे व्यापार प्रभावित हुआ है और देश की कमाई पर बड़ा असर पड़ा है.

इसके साथ ही गल्छी–देवीघाट मार्ग के 4 किलोमीटर हिस्से की सड़क को भी नुकसान पहुंचा है. इसी प्रकार से 10 किलोमीटर लंबी देवीघाट–त्रिशूली–बेत्रावती सड़क को भी क्षति पहुंची है. समिति की रिपोर्ट के अनुसार, आपदा ने 4 जिलों में 33 पुल पूरी तरह से नष्ट किए हैं. इसके अलावा 68 सस्पेंशन ब्रिज भी टूटे हैं. परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए नेपाल को 73.34 अरब नेपाली रुपए यानी करीब 48.033 करोड़ डॉलर की जरूरत होगी.

7570 मकान, 4800 दुकान व व्यापारिक प्रतिष्ठान तबाह: NDRRMA के अनुसार, पहाड़ों से आए मलबे, तेज पानी के बहाव और भूस्खलन ने रिहायशी और व्यापारिक इलाकों में काफी तबाही मचाई है. आपदा में 7,570 मकान पूरी तरह नष्ट हुए हैं. इसके अलावा, 48 सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है. इनमें से 35 तो पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं. तिमुरे, सयाप्रु बेसी और देवीघाट जैसे कस्बों और बाजारों में कीचड़-मलबा भर गया है. दुकानें, गोदाम और होटल मलबे में दब चुके हैं, जिससे व्यापारियों का सारा स्टॉक और पूंजी नष्ट हो गई है.

पर्यटन को 50 अरब नेपाली रुपए का नुकसान: नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, आपदा से पर्यटन (Tourism) क्षेत्र को 50 अरब नेपाली रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है. 142 होटल और 57 रेस्टोरेंट तबाह हो गए हैं. कई प्रमुख ट्रेकिंग मार्गों को भी काफी नुकसान भीषण बाढ़ ने पहुंचाया है. इसके अलावा, बाढ़ से गाइड, टैक्सी चालक, स्थानीय दुकानदार, होटल कर्मचारी और पर्यटन से जुड़े छोटे कारोबारी भी प्रभावित हुए हैं.

13 जलविद्युत और 5 सौर ऊर्जा संयत्र प्रभावित: प्राधिकरण के अनुसार, बाढ़ ने 759 मेगावाट की क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं और 24 मेगावाट क्षमता वाले 5 सौर ऊर्जा संयंत्रों को भी नुकसान पहुंचाया है. इससे करीब 431 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है. नेपाल की सबसे बड़ी विदेशी निवेश (FDI) योजनाओं में से एक अपर त्रिशूली-1 जलविद्युत परियोजना बाढ़ में पूरी तरह तबाह हो गई है.

बाढ़ से नेपाल के पर्यटन को कितना नुकसान?
बाढ़ से नेपाल के पर्यटन को कितना नुकसान? (Photo Credit; ETV Bharat)

इसकी कुल लागत करीब 647 मिलियन डॉलर आंकी गई थी. नेपाल की रैपिड डैमेज एंड नीड्स असेसमेंट (RDNA) रिपोर्ट के अनुसार, हाइड्रोपावर इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा उसी स्थिति में लाने में कम से कम 5 से 7 साल का समय और सामान्य से दोगुनी लागत लगेगी.

गांव के गांव खत्म हो गए: RDNA के अनुसार, त्रिशूली नदी घाटी, रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग जैसे पहाड़ी जिलों में मिट्टी, पत्थरों और मलबे के तेज बहाव ने कई गांवों को पूरी तरह से खत्म कर दिया. त्रिशूली क्षेत्र में तो 98.6% इमारतें ढह गईं या मलबे में दफन हो गईं. कुल 1,800 हेक्टेयर से ज्यादा की कृषि योग्य जमीन प्रभावित हुई है. जिन किसानों की जमीन बची भी है, वहां अगली फसल की तैयारी आसान नहीं होगी.

चीन के साथ कारोबार पूरी तरह से ठप: चीन और नेपाल के बीच व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाने वाला गिरोंग बॉर्डर पोर्ट इस सैलाब की पहली जद में आया. पोर्ट की करीब 65 फीट ऊंची मुख्य प्रशासनिक और व्यापारिक इमारत पानी के तेज बहाव में पूरी तरह बह गई.

प्राधिकरण के अनुसार, रसुवागढ़ी बॉर्डर और भोटेकोशी नदी के आसपास की सड़कें पूरी तरह कट जाने से चीन से आने-जाने वाले सैकड़ों मालवाहक कंटेनर फंस गए या बाढ़ में बह गए. त्योहारी सीजन से ठीक पहले सप्लाई चेन पूरी तरह टूटने से व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है.

नेपाल को फिर से खड़ा करने के लिए कितनी रकम की जरूरत: नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले ने हाल ही में बताया है कि बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना के लिए देश को 4 से 5 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 5.3 से 6.6 खरब नेपाली रुपए की जरूरत होगी. पुनर्निर्माण की यह अनुमानित लागत नेपाल की कुल वार्षिक आर्थिक उत्पादकता (GDP) के लगभग 15% के बराबर है.

नेपाल जैसी 46 अरब डॉलर की छोटी अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है. हालांकि, यह खर्च 2015 के विनाशकारी भूकंप की तुलना में काफी कम रहेगा. भूकंप में करीब 9 अरब डॉलर खर्च हुए थे. दरअसल, भूकंप ने देश के 31 जिलों को अपनी जद में लिया था, जबकि यह आपदा भोटेकोशी और त्रिशूली नदी घाटी के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही केंद्रित रही.

नेपाल पीएम आपदा राहत कोष में कितना फंड.
नेपाल पीएम आपदा राहत कोष में कितना फंड. (Photo Credit; Getty Images)

बचाव कार्य पर अब तक नेपाल ने कितना खर्च किया: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की रिपोर्ट के अनुसार, भीषण बाढ़ के बाद आपातकालीन बचाव और राहत कार्यों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष (PM's Disaster Relief Fund) से अब तक 1 अरब नेपाली रुपए मुख्य आपदा प्रबंधन एजेंसी 'राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण' (NDRRMA) को जारी कर दिए हैं.

इसमें से करीब 6.75 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा प्रभावित 15 स्थानीय निकायों को आपातकालीन रेस्क्यू, मुफ्त दवा वितरण और मलबे की सफाई के लिए दिए जा चुके हैं. प्राधिकरण के अनुसार, सिर्फ लोगों को सुरक्षित निकालने, अस्थाई आश्रय देने, पीने के पानी और तत्काल बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए 7.95 अरब नेपाली रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया है.

भारत ने नेपाल को कितनी मदद भेजी: भारत की ओर से बड़े पैमाने पर सामग्री, उपकरण और विशेषज्ञों की टीम नेपाल भेजी गई है. आपदा के तुरंत बाद करीब 130 टन से अधिक की आपातकालीन सामग्री भारत ने नेपाल पहुंचाई है. जिसमें बड़े टेंट, तिरपाल, कंबल, मेडिकल किट्स, जीवन रक्षक दवाएं, स्वच्छता (हाइजीन) किट्स, सोलर लैंप और फूड पैकेट्स शामिल हैं.

इसके अलावा, सुरंगों और कीचड़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारत ने विशेष आपदा प्रबंधन उपकरण भेजे हैं. इनमें कीचड़ बचाव सूट, इन्फ्लेटेबल वॉकवे, गैस डिटेक्टर्स, ब्रीदिंग अपैरेटस, हाई-कैपेसिटी वाटर ड्रेनेज पंप, पोर्टेबल जनरेटर, बड़े लाइटिंग टावर्स, विशेष डीएनए किट्स, रीएजेंट्स और प्रोफाइलिंग उपकरण शामिल हैं. इसके साथ ही सुरंग बचाव दल भी भेजे हैं जो अपर त्रिशूली-1 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की खड़ी और मलबे से भरी सुरंगों में भारी मशीनरी और अस्थाई रास्ते बनाकर रेस्क्यू कर रहे हैं.

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