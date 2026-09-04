नेपाल में चमत्कारः विनाशकारी बाढ़ के 9 दिन बाद बंद सुरंग से जिंदा बचाए गए 2 लोग, सेना ने ऐसे किया रेस्क्यू
त्रिशूली 3ए हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए पिछले नौ दिनों से लगातार अभियान चल रहा है.
By ANI
Published : September 4, 2026 at 1:16 PM IST
काठमांडू (नेपाल): नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के कुछ दिनों बाद, त्रिशूली 3ए हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की एक सुरंग से दो लोगों को सुरक्षित जिंदा बचा लिया गया है. नेपाली सेना ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद श्रीराम न्यौपाने के हवाले से 'काठमांडू पोस्ट' ने बताया कि इन दोनों की पहचान मैकेनिकल फोरमैन संजय साह और मैकेनिकल सुपरवाइजर कबीर महर्जन के रूप में हुई है. उन्हें हवाई मार्ग से काठमांडू लाया गया है.
सेना के अधिकारियों के मुताबिक, संजय साह का इलाज छौनी के बीरेन्द्र आर्मी हॉस्पिटल में किया जाएगा, जबकि कबीर महर्जन को नेशनल ट्रॉमा सेंटर ले जाया जाएगा. नेपाली सेना ने उनकी इस बहादुरी से की गई सुरक्षा (रेस्क्यू) की जानकारी 'X' पर एक पोस्ट के ज़रिए भी साझा की. इस हिमालयी देश में आई आपदा के नौ दिन बाद, बचाव कर्मियों ने त्रिशूली 3ए हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग के भीतर फंसे लोगों से संपर्क कायम कर लिया है.
त्रिशूली-3A मा जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्रबाट दुई जना व्यक्तिको जिवितै उद्धार #NepaliArmy #नेपालीसेना #BhotekoshiFlood pic.twitter.com/PLiOsN7KjM— Nepali Army (@NepaliArmyHQ) September 4, 2026
26 अगस्त को रसुवा में भोटेकोशी नदी के कारण आई बाढ़ की वजह से यह सुरंग बंद हो गई थी. बचाव दल के अनुसार, शुक्रवार को चलाए गए अभियान के दौरान सुरंग के अंदर से एक से अधिक व्यक्ति की आवाजें सुनाई दीं. खबरों के मुताबिक, बचाव कर्मियों ने अंदर फंसे लोगों से कहा, "घबराओ मत, हम तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं," जिस पर उन्होंने जवाब दिया, "हा."
नेपाली सेना और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को मिलाकर बनी एक रेस्क्यू टीम सुरंग के अंदर दाखिल हो चुकी है और उसने खोज और बचाव कार्य को और तेज़ कर दिया है. फंसे हुए लोगों से सीधे बातचीत होने को इस राहत अभियान में एक बड़ी और उम्मीद जगाने वाली सफलता के रूप में देखा जा रहा है.
इससे पहले, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद और ऊर्जा विभाग के प्रमुख श्रीराम न्यौपाने ने कहा था कि बचाव कार्य में जुटी नेपाली सेना को जानकारी मिली थी कि सुरंग के अंदर से लोग बोल रहे हैं.
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "बचाव दल को नेपाली सेना से जानकारी मिली है कि अंदर से लोगों की आवाजें सुनाई दी हैं. नेपाली सेना और सशस्त्र पुलिस बल की टीमें सुरंग में दाखिल हो चुकी हैं और उन्होंने बचाव अभियान तेज कर दिया है. सुरंग के भीतर से लोगों के बोलने की आवाज आना एक उम्मीद जगाने वाला संकेत है."
न्यौपाने, जो इस प्रोजेक्ट साइट पर एक इंजीनियर के रूप में तैनात रहे थे, गुरुवार शाम तक खोज और बचाव अभियान में शामिल रहे. उन्होंने नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल, तकनीकी टीमों और अन्य बचाव कर्मियों के प्रयासों की तारीफ की और उम्मीद जताई कि अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा. इसी बीच, नेपाल पुलिस के अनुसार, बाढ़ के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर 1290 हो गया है.
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