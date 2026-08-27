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'कुछ नहीं बचा', नेपाल बाढ़ के प्रत्यक्षदर्शियों ने सुनाया खौफनाक मंजर, दिल दहला देंगी तस्वीरें

नेपाल बाढ़ : पूरे परिवार को खोने के बाद रोती हुई लड़की ( AP )

नेपाल बाढ़ : मलबों को हटाते लोग (AP)

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बृहस्पतिवार को बढ़कर 300 हो गई. हाल के वर्षों में यह सबसे बड़ी आपदाओं में से एक मानी जा रही है और बचावकर्मी इस आपदा में लापता हुए सैकड़ों लोगों को तलाश करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं.

नेपाल बाढ़ : घर की छतों से भयानक मंजर को देखते हुए लोग (AP)

स्थानीय कचरा प्रबंधन कार्यालय के लिए ट्रक चलाने वाले लाल का अब तिमुरे से करीब 160 किलोमीटर दूर काठमांडू के सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

नेपाल बाढ़ : बुजुर्ग महिला को सुरक्षा कर्मियों ने बचाया (AP)

इस अचानक आई बाढ़ में लाल का पूरा परिवार— उनकी पत्नी, दो बेटे और दो बेटियां बह गए.

नेपाल बाढ़ : सबकुछ बहाकर ले गया बाढ़ (AP)

आपदा की चपेट में आए पीड़ितों में 38 वर्षीय गिरी लाल भी शामिल हैं. आपदा इतनी तेजी से आई कि पल भर में विनाश का मंजर छा गया और घटना के गवाह रहे लोगों को ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो.

काठमांडू : नेपाल के रसुवा जिले के सीमावर्ती शहर तिमुरे में बुधवार को अचानक आई बाढ़ के बाद अपनों को खो चुके गिरी लाल के पास अब सिर्फ उनकी पत्नी और बच्चों की यादें ही बची रह गई हैं.

मध्य नेपाल के कुछ हिस्सों में बुधवार को अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। नदी के ऊपरी हिस्से में बर्फ और चट्टानों के मलबे का भारी भरकम हिस्सा गिरने से भोटे कोशी नदी की सहायक नदी ल्हेंदे का मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसके बाद मलबे के साथ पानी का तेज बहाव नीचे की ओर आया. बाढ़ ने सबसे पहले नेपाल-तिब्बत सीमा के पास स्थित रसुवा जिले को अपनी चपेट में लिया और फिर इसने अन्य जिलों में भी तबाही मचाई.

नेपाल बाढ़ : गाड़ियां और घर सब तिनके की माफिक बह गए (AP)

भरतपुर अस्पताल के आपातकालीन केंद्र के बाहर खड़ी लिपा सपकोटा अपने भाई साबी की तस्वीर लिए थीं. उन्होंने कहा, ‘‘हम लोगों को उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या किसी ने उन्हें देखा है।’’ साबी बुधवार सुबह से लापता है.

नेपाल बाढ़ : बचाने की कोशिश करते सुरक्षा कर्मी (AP)

सपकोटा ने ‘सेतोपति डॉट कॉम’ समाचार पोर्टल को बताया, ‘‘वहां कुछ शव थे, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें पहचानना आसान नहीं था.’’

नेपाल बाढ़ : सबकुछ खोने के बाद उदास चेहरे (AP)

एक और चश्मदीद ने ‘नेपाल न्यूज’ वेब पोर्टल को बताया, ‘‘मैं आज सुबह घर पर था। सुबह करीब आठ बजकर 40 मिनट पर मैं नाश्ता कर रहा था, तभी खबर मिली की तिमुरे में बाढ़ आ गई है। मैंने लोगों को कहते सुना, ‘तिमुरे पूरी तरह बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा है’।’’

नेपाल बाढ़ : लाचार होकर चारों ओर देख रहा एक मासूम (AP)

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा लगा मानो भूकंप आया हो. उस वक्त यह समझ पाना असंभव था कि क्या हो रहा है. हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते पूरे के पूरे बाजार और बस्ती को बाढ़ ने लील लिया.’’

नेपाल बाढ़ : बह गया पूरा गांव (AP)

सोशल मीडिया पर आए कई वीडियो में मिट्टी से भरे कई फुट ऊंचे पानी के तेज बहाव में इमारतें, लोग और जानवर बहते हुए दिख रहे हैं.

नेपाल बाढ़ : अपनों को खोने के बाद एक बेबस मां (AP)

प्रभावित इलाकों में बचाव दलों के पहुंचने पर तबाही का मंजर और साफ हो गया.

नेपाल बाढ़ - ड्रोन से ली गई तस्वीर (AP)

राष्ट्रीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ने 800 से अधिक लोगों के लापता होने की जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, इनमें से कम से कम 579 पर्यटक थे.

नेपाल बाढ़ - टूटे हुए घर, मलबों से बाहर निकलते लोग (AP)

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि लापता लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल थे.

नेपाल बाढ़ : मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही (AP)

अधिकारियों के अनुसार, इनमें से अधिकतर लोग तिब्बत में कैलाश मानसरोवर और नेपाल में गोसाईंकुंड की यात्रा पर जा रहे थे.

नेपाल बाढ़ : मलबे को हटाते हुए लोग (AP)

बाढ़ से मुख्य रूप से मध्य नेपाल में 35 पुल, 45 झूला पुल और लगभग 40 किलोमीटर पक्की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गईं.

नेपाल बाढ़ : गाड़ियां और घर सब तिनके की माफिक बह गए (AP)

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