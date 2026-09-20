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'नेपाल में अचानक आई बाढ़ एक 'महाप्रलय' थी, क्षणभर में सबकुछ खत्म'

अपर त्रिशूली-1 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंगों के ऊपरी हिस्से से गिरी लोहे की छड़ों ने खोज और बचाव कार्य को और मुश्किल बना दिया है (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि पानी और मलबे के बहाव ने न सिर्फ पावरहाउस के प्रवेश-द्वार को नष्ट किया, बल्कि जमीन के नीचे बने हिस्सों — बड़े प्लांट और कंट्रोल रूम से लेकर उन आम जगहों तक जहां लोग काम करते, खाते और आराम करते थे — में भी तेजी से फैलकर रास्ते में आने वाली लगभग हर अंदरूनी संरचना को तहस-नहस कर दिया.

अर्नोल्ड ने कहा, “चिलिमे में — ऐसा लगा जैसे पहाड़ में महाप्रलय आ गया हो. वहां जो हुआ, वह सिर्फ सुरंग के मुहाने पर बम फटने जैसा नहीं था. वह उससे कहीं अधिक विनाशकारी था. बम एक ही जगह पर फटता है. लेकिन चिलिमे में, पानी, कीचड़, मलबे और बस के आकार के पत्थरों का एक जबरदस्त बहाव लगभग एक ही पल में पूरी सुरंग प्रणाली को चीरता हुआ पावरहाउस में घुस गया."

बाढ़ में लगभग 1,410 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6,055 लोग अभी भी लापता हैं. बचाव कार्य अभी भी जारी है और नेपाली सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने अब तक 13,756 लोगों को बचाया है. भारतीय सेना, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, चीन और दक्षिण कोरिया की टीमों ने भी बचाव कार्यों में मदद की.बाढ़ ने भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के किनारे पहाड़ों पर बने कम से कम 13 पनबिजली संयंत्रों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, जिनमें चिलिमे और अपर त्रिशूली परियोजनाएं भी शामिल हैं.

26 अगस्त को भयानक अचानक बाढ़ आई. यह बाढ़ तिब्बत में कथित तौर पर 'ग्लेशियर हिमस्खलन' या 'ग्लेशियर झील के फटने' के कारण आई थी, जिससे भारी मात्रा में पानी और मलबा भोटेकोशी नदी में आ गिरा और तेजी से बहते हुए त्रिशूली नदी तक पहुंच गया, जिससे भारी तबाही हुई.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक लंबी पोस्ट में अर्नोल्ड ने कहा, "मेरे पेशेवर नजरिए से, यह घटना आधुनिक दौर की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं जैसी ही है – न सिर्फ इसलिए कि इसमें कई लोगों की जान गई, बल्कि इसलिए भी कि इसमें भारी तबाही मची, कई जगहों पर एक साथ असर हुआ, आने-जाने के रास्ते और संचार व्यवस्था ठप हो गई, और बचाव कार्य की चुनौती बहुत जटिल थी. ऐसी घटनाओं के मेल का कोई स्पष्ट आधुनिक उदाहरण मेरी जानकारी में नहीं है."

ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट डिक्स ने जोर देकर कहा कि वे 'महाप्रलय' शब्द का इस्तेमाल हल्के-फुल्के ढंग से नहीं कर रहे थे. वे चार सितंबर को रसुवा जिले में चिलिमे समेत कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंगों में बचाव कार्यों में मदद के लिए नेपाल गए थे. उन्होंने माना कि जमीन के नीचे होने वाली इमरजेंसी और प्राकृतिक आपदाओं के क्षेत्र में दशकों के काम के दौरान उन्होंने कभी भी इतनी बड़े पैमाने, इतनी तबाही और इतनी जटिलता वाली घटना का सामना नहीं किया था. उन्होंने बताया कि पानी, कीचड़, विशाल चट्टानों और मलबे का जबरदस्त बहाव पृथ्वी के सबसे मुश्किल और दुर्गम इलाकों में मौजूद कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट से एक ही समय में टकराया.

डिक्स ने इसे आधुनिक इतिहास की सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदाओं में से एक बताया है. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब नेपाल के रसुवा जिले (जो तिब्बत की सीमा से लगा है) में अपर त्रिशूली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स 1, 3A, 3B और अन्य की सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चल रहा है. यहां लगभग 900 पावर प्लांट कर्मचारियों की तलाश की जा रही है, जो 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से लापता हैं.

काठमांडू : नेपाल में आई त्रासदी किसी महाप्रलय से कम नहीं है. यह कहना है आर्नोल्ड डिक्स का. आपदा में कैसे बचाव करें, वह इसके बड़े एक्सपर्ट हैं. महाप्रलय संस्कृत का शब्द है. इसका मतलब होता है- सबकुछ खत्म हो जाना यानी विनाश, एक ऐसी भयानक आपदा जिससे लगता है कि दुनिया ही खत्म हो रही है.

अर्नोल्ड ने कहा, “मौजूद सबूतों और घटनास्थल पर मौजूद बचाव कर्मियों के साथ मेरी सीधी बातचीत के आधार पर, मैं अपने पेशेवर निष्कर्ष पर पूरी तरह कायम हूं. जो लोग पहली बार आए मलबे के बहाव की सीधी चपेट में आ गए थे, उनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी. उनकी मौत तुरंत हो गई थी. मैं यह बात पूरी गंभीरता, सम्मान और संवेदना के साथ कह रहा हूं — उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन परिवारों के लिए जो अभी भी शोक में हैं, और उन सभी के लिए जो अभी भी जवाबों का इंतजार कर रहे हैं.”

नेपाल के रसुवा ज़िले में तिब्बत की सीमा के पास, अपर त्रिशूली-1 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग के अंदर चल रहे खोज और बचाव अभियान के दौरान एक अर्थमूवर काम कर रहा है. (ETV Bharat)

अर्नोल्ड ने नवंबर 2023 में उत्तराखंड की सिल्क्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को लगभग 16 दिनों के बाद सुरक्षित बाहर निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की थी. उन्होंने कहा कि इस नतीजे से सर्च ऑपरेशन की अहमियत कम नहीं होती, और न ही इसका मतलब यह है कि रेस्क्यू करने वाले बस यह मान लेते कि इतने बड़े अंडरग्राउंड सिस्टम में सभी लोग खो गए हैं.अर्नोल्ड ने कहा, "जब तक सुरंगों के अंदर जाकर सबूतों की जांच नहीं की गई और उन जगहों को नहीं तलाशा गया जहां लोगों के जिंदा बचने की संभावना थी, तब तक कोई भी जिम्मेदारी के साथ इस संभावना को खारिज नहीं कर सकता था कि कोई—कहीं न कहीं—अभी भी जिंदा हो सकता है. रेस्क्यू करने वालों का काम जारी रखना सही था."अचानक आई बाढ़ में कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए, रेस्क्यू एक्सपर्ट ने उदाहरण के तौर पर 'चिलिमे' का जिक्र किया, जो नेपाली इंजीनियरिंग की एक शानदार उपलब्धि थी.

चिलिमे हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग से शव निकाले गए. (ETV Bharat)

ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट ने कहा, “आज यह खंडहर बन चुका है — लापरवाही की वजह से नहीं. न ही इसलिए कि नेपाल नाकाम रहा. और न ही इसलिए कि उसके इंजीनियर तैयार नहीं थे. इसे एक ऐसी प्राकृतिक ताकत ने तबाह कर दिया जो इसके डिजाइन की क्षमता से कहीं अधिक थी — ऐसी ताकत जिसके लिए कोई भी देश पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकता था. और चिलीमे अकेला नहीं था."

रसुवा ज़िले में चिलिमे हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पर बचाव कार्य (ETV Bharat)

अर्नोल्ड ने आगे कहा, “पूरे नेपाल में एक साथ कई आपदाएं आईं, जिनसे इंजीनियरों, बचाव कर्मियों, मजदूरों और आम लोगों पर जबरदस्त खतरा मंडराया. सड़कें, पुल और संचार व्यवस्था नष्ट हो गईं. पूरी-पूरी घाटियां कट गईं. जहां लोग फंसे हो सकते थे, वहां तक ​​पहुंचने के लिए ही बचाव कर्मियों को भूस्खलन, अस्थिर पहाड़ों, उफनते पानी, क्षतिग्रस्त सुरंगों और खतरनाक हेलीकॉप्टर अभियानों का सामना करना पड़ा.”

दुनिया भर से बुलाए गए विशेषज्ञों और बचाव दलों के साथ मिलकर काम करते हुए, नेपाल की हिम्मत, कुशलता और संवेदना भरे प्रयासों की सराहना करते हुए बचाव विशेषज्ञ ने उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया. उन्होंने आगे कहा, “घंटों तक आपने ऐसे हालात में काम किया जिनकी अधिकतर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते. आप खतरे के बीच गए, कीचड़ में रेंगते हुए आगे बढ़े, और सिर्फ इसलिए जीवन की तलाश नहीं छोड़ी कि कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी.”

ऊपरी त्रिशुली-1 जलविद्युत परियोजना की सुरंगों के ऊपरी हिस्से से लोहे की छड़ें गिरने से खोज और बचाव कार्य और भी कठिन हो गया है (ETV Bharat)

अलग-अलग वजहों से बचाव कार्यों की आलोचना करने वालों की कड़ी निंदा करते हुए, अर्नोल्ड ने कहा कि सुरक्षित और आरामदायक जगह पर बैठकर, दुख में डूबे लोगों और उन लोगों के बारे में राय बनाना—जिन्होंने अस्थिर सुरंगों में घुसकर अपनी जान जोखिम में डाली ताकि शायद कोई और इंसान जिंदा मिल सके—न तो सही है और न ही मानवीय.

उन्होंने इसे सभ्य व्यवहार का अपमान बताया.अर्नोल्ड ने कहा, “सीख तो जरूर लेनी चाहिए. लेकिन बिना सबूत के दोषारोपण? यह शर्म की बात है. अगर आप उन दूर-दराज आपदा वाली जगहों पर नहीं गए, वहां के हालात नहीं देखे, उस खतरे का सामना नहीं किया और खुद उस तबाही और मौत को नहीं देखा, तो आप पूरी तरह नहीं समझ सकते कि बचाव कर्मियों ने किन हालात का सामना किया. अगर आप उनके साथ खड़े होते, तो शायद आप अधिक संयम, विनम्रता और सम्मान के साथ बात करते.”

बचाव कार्य के विशेषज्ञ ने आगे कहा कि किसी देश ने इसे पैदा नहीं किया, किसी देश को इसे झेलना नहीं पड़ना चाहिए था, और कोई भी देश इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो सकता था.अर्नोल्ड ने कहा, “यह दोषारोपण का समय नहीं है. यह विनम्रता, एकजुटता, करुणा और आपसी सम्मान का समय है. यही इंसानियत है. जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने उन्हें खोजने का काम किया, और हर उस व्यक्ति के प्रति जो नेपाल के साथ खड़ा रहा. मेरा गहरा सम्मान.”

सुरंगों में अभी भी मुश्किल काम बाकी है - हालांकि उस मनहूस दिन 13 पनबिजली परियोजनाओं पर कुल 900 के करीब कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन बचाव कर्मियों—खासकर नेपाली सेना, जो इस काम में सबसे आगे है—उन्हें यह पक्का पता नहीं था कि अचानक आई बाढ़ के समय उनमें से कितने लोग सुरंग के अंदर थे.

नेपाली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल राजा राम बसनेत ने ईटीवी भारत को बताया, "हमें नहीं पता कि घटना के समय कितने वर्कर टनल के अंदर थे और कितने बाहर. गृह मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, टनल के अंदर फंसे वर्करों की संख्या 121 हो सकती है. लेकिन यह सिर्फ अनुमान है और हमें इन आंकड़ों के बारे में पक्का पता नहीं है."

बचाव दल ने टनल से कुल 30 शव निकाले हैं, जिनमें से छह 15 सितंबर को चिलिमे से और बाकी हाल ही में अपर त्रिशूली टनल से निकाले गए.उन्होंने 4 सितंबर को अपर त्रिशूली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट 3A की एक टनल से संजय साह और कबीर महर्जन नाम के दो वर्करों को जिंदा बचाया था, और उसके बाद 5 सितंबर को अपर त्रिशूली-1 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की 225 मीटर लंबी टनल नंबर 4 से एक चीनी नागरिक लुहाइताओ को बचाया था.बसनेत ने कहा, "नेपाली सेना द्वारा हाल ही में निकाले गए शवों के बारे में भी हमें पक्का नहीं पता कि वे आपदा के समय टनल के अंदर थे या भूतेकोशी नदी से पानी और मलबे के तेज बहाव के साथ बाहर से अंदर आए थे."बाढ़ के दौरान पानी और मलबे के दबाव से टनल के ऊपरी हिस्से को ढकने वाली लोहे की छड़ें पूरी तरह से गिर गईं और कीचड़ या गाद में दब गईं। इससे बचाव कार्य और भी मुश्किल हो गया है.

बास्नेत ने कहा, "हमें जो अधिकतर शव मिले, वे सुरंगों के अंदर लोहे की छड़ों के नीचे दबे हुए थे." हालांकि, ब्रिगेडियर जनरल ने यह भी कहा कि नेपाली सेना का खोज और बचाव अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार से कोई और आदेश या निर्देश नहीं मिल जाता. इस काम में पावर प्रोजेक्ट के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क और तालमेल बनाए रखा गया.इस बीच, भारतीय सेना की वह टीम शुक्रवार को वापस लौट आई, जो बचाव कार्यों में मदद के लिए पनबिजली परियोजना की सुरंगों में काम कर रही थी.

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