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नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,377 हुई, 5000 से अधिक लोग लापता

नेपाल में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. ( ANI )

By PTI 2 Min Read