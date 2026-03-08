ETV Bharat / international

नेपाल चुनाव में RSP की ऐतिहासिक जीत, बालेंद्र शाह ने पूर्व पीएम ओली को हराया

काठमांडू: रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं. उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने शनिवार को हुए आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है. आरएसपी ने देश की पुरानी पार्टियों को पूरी तरह से हरा दिया है.

35 वर्षीय बालेंद्र, बालेन शाह के नाम से मशहूर हैं. उन्होंने झापा-5 चुनाव क्षेत्र में चार बार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लगभग 50,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया. चुनाव आयोग ने कहा कि बालेन को 68,348 वोट मिले, जबकि 74 साल के ओली को 18,734 वोट मिले.

ओली नेपाल की पुरानी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट- CPN-UML) के चेयरमैन हैं.

ओली को हराने के बाद बालेन शाह के नेपाल का अगल प्रधानमंत्री बनने की पूरी उम्मीद है.

इस चुनाव नेपाल की जनता ने देश की पुरानी पार्टियों को नकार दिया है. चुनाव आयोग के मुताबिक, RSP ने शनिवार रात 9:30 बजे तक जिन 97 सीटों के नतीजे आए, उनमें से 77 सीटें जीत ली हैं. आयोग के आंकड़ों के अनुसार, RSP को काठमांडू जिले के सभी 10 चुनाव क्षेत्रों में जीत मिली है, जबकि यह देश भर में 48 सीटों पर आगे चल रही है.

RSP को 2022 में रवि लामिछाने ने बनाया था. पुरानी पार्टियां वोटरों का विश्वास जीतने में नाकाम रहीं, जिनके लिए मुख्य मुद्दों में भ्रष्टाचार से लड़ना और भाई-भतीजावाद का अंत के अलावा नेपाल के राजनीतिक नेतृत्व में पीढ़ीगत बदलाव शामिल थे.

चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक, नेपाली कांग्रेस (NC) ने 11 सीटें जीतीं और सात सीटों पर आगे चल रही है; CPN (UML) ने सिर्फ पांच सीटें जीतीं और सात पर आगे चल रही है. नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (NCP) ने दो सीटें जीतीं और पांच पर आगे चल रही है. श्रम शक्ति पार्टी (SSP) तीन सीटों पर आगे चल रही है, और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (RPP) ने एक सीट जीती है. जीतने वालों में एक निर्दलीय भी शामिल है.