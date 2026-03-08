ETV Bharat / international

नेपाल चुनाव में RSP की ऐतिहासिक जीत, बालेंद्र शाह ने पूर्व पीएम ओली को हराया

35 वर्षीय बालेंद्र शाह की पार्टी RSP ने नेपाल चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है. बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने की पूरी उम्मीद है.

Nepal Election Results 2026 Balendra Shah defeats Ex-PM KP Sharma Oli RSP historic victory
बालेंद्र शाह (AP)
author img

By PTI

Published : March 8, 2026 at 7:15 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

काठमांडू: रैपर से नेता बने बालेंद्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं. उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने शनिवार को हुए आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है. आरएसपी ने देश की पुरानी पार्टियों को पूरी तरह से हरा दिया है.

35 वर्षीय बालेंद्र, बालेन शाह के नाम से मशहूर हैं. उन्होंने झापा-5 चुनाव क्षेत्र में चार बार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को लगभग 50,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया. चुनाव आयोग ने कहा कि बालेन को 68,348 वोट मिले, जबकि 74 साल के ओली को 18,734 वोट मिले.

ओली नेपाल की पुरानी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट- CPN-UML) के चेयरमैन हैं.

ओली को हराने के बाद बालेन शाह के नेपाल का अगल प्रधानमंत्री बनने की पूरी उम्मीद है.

इस चुनाव नेपाल की जनता ने देश की पुरानी पार्टियों को नकार दिया है. चुनाव आयोग के मुताबिक, RSP ने शनिवार रात 9:30 बजे तक जिन 97 सीटों के नतीजे आए, उनमें से 77 सीटें जीत ली हैं. आयोग के आंकड़ों के अनुसार, RSP को काठमांडू जिले के सभी 10 चुनाव क्षेत्रों में जीत मिली है, जबकि यह देश भर में 48 सीटों पर आगे चल रही है.

RSP को 2022 में रवि लामिछाने ने बनाया था. पुरानी पार्टियां वोटरों का विश्वास जीतने में नाकाम रहीं, जिनके लिए मुख्य मुद्दों में भ्रष्टाचार से लड़ना और भाई-भतीजावाद का अंत के अलावा नेपाल के राजनीतिक नेतृत्व में पीढ़ीगत बदलाव शामिल थे.

चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक, नेपाली कांग्रेस (NC) ने 11 सीटें जीतीं और सात सीटों पर आगे चल रही है; CPN (UML) ने सिर्फ पांच सीटें जीतीं और सात पर आगे चल रही है. नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (NCP) ने दो सीटें जीतीं और पांच पर आगे चल रही है. श्रम शक्ति पार्टी (SSP) तीन सीटों पर आगे चल रही है, और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (RPP) ने एक सीट जीती है. जीतने वालों में एक निर्दलीय भी शामिल है.

नेपाल में 5 मार्च को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनाव के दौरान लगभग 60 प्रतिशत वोटिंग हुई. चुनाव आयोग ने कहा कि वोटों की गिनती गुरुवार देर रात शुरू हुई और शनिवार रात 11 बजे तक, कुल 165 सीटों में से बाकी सीटों पर गिनती चल रही थी.

भारत भी चुनाव पर करीब से नजर रख रहा था, जो हिमालयी देश में एक स्थिर सरकार की उम्मीद कर रहा है ताकि दोनों पक्षों के बीच विकास की साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नेपाल के लोगों और सरकार को चुनाव सफलतापूर्वक कराने के लिए बधाई दी.

पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा, "यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे नेपाली भाई-बहन अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इतने जोश के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं. यह ऐतिहासिक घटना नेपाल की लोकतांत्रिक यात्रा में एक गर्व का पल है. एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के तौर पर, भारत नेपाल के लोगों और उसकी नई सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है ताकि साझा शांति, तरक्की और खुशहाली की नई ऊंचाइयों को छुआ जा सके.

CPN-UML के पीएम पद के उम्मीदवार ओली ने बालेन शाह को चुनाव में जीत के लिए बधाई दी और नई सरकार को शुभकामनाएं दीं. ओली ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "बालेन बाबू, जीत के लिए बधाई. मैं चाहता हूं कि आपका पांच साल का कार्यकाल बिना किसी परेशानी के, सफल हो और दिल से बधाई."

उन्होंने 2022 की एक फोटो भी साझा की, जिसमें रैपर से नेता बने बालेन के काठमांडू मेयर का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीतने के बाद उन्हें एक तबला गिफ्ट करते हुए दिखाया गया है.

यह भी पढ़ें- कौन हैं क्रिस्टी नोएम, ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव पद से क्यों हटाया, जानें

TAGGED:

BALENDRA SHAH
KP SHARMA OLI
RSP HISTORIC VICTORY
NEPAL ELECTION RESULTS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.