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नेपालः सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर मधेस प्रांत के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लागू

नेपाल में तनाव. नेपाल के पीएम ने बुलाई बैठक. 12 से ज्यादा लोग घायल.

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सांकेतिक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 6:49 PM IST

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काठमांडू : नेपाल के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को मधेस प्रांत के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया। यह कदम पड़ोसी कोशी प्रांत के भारत से लगे सुनसरी जिले में इस सप्ताह की शुरुआत में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है.

कर्फ्यू मधेस प्रांत के धनुषा और सिराहा जिलों में लगाया गया है.

सुनसरी जिले में हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे.

धनुषा के सहायक मुख्य जिला अधिकारी भूदेव झा ने बताया कि तनाव के कारण एहतियाती उपाय के रूप में, लक्ष्मीनिया हाटबाजार, बेलौनी रोड, नगराइन नगरपालिका, दूधमती पुल और जनकपुर सहित धनुषा के विभिन्न हिस्सों में दोपहर 3:30 बजे से अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है.

इसी तरह, सिराहा जिला प्रशासन कार्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, जिले के पूर्व-पश्चिम राजमार्ग स्थित गोलबाजार क्षेत्र में अपराह्न दो बजे से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है.

सुनसरी जिले में सोमवार को लगाए गए कर्फ्यू को बुधवार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया.

कप्तानगंज इलाके में रविवार को दो धार्मिक समुदायों के उत्सव के दौरान हुए विवाद के बाद आपस में भिड़े समूहों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और सुरक्षाकर्मियों सहित 12 से अधिक लोग घायल हो गए.

सुनसरी के सहायक मुख्य जिला अधिकारी पोषण लामिछाने ने कहा कि जिले में सुरक्षा स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है.

जिला प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू का दायरा बढ़ाकर पूर्व-पश्चिम राजमार्ग समेत 10 इलाकों तक कर दिया है. यह कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा.

उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के तहत आवाजाही, एकत्र होने, प्रदर्शन करने, जनसभा करने और धरने देने जैसी लोगों की गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा, विभिन्न संवेदनशील इलाकों और सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

नेपाली कांग्रेस की बासना थापा और श्रम संस्कृति पार्टी के ओरेन राई समेत कई सांसदों ने बृहस्पतिवार को संसद में दक्षिणी नेपाल के सुनसरी सहित अन्य जिलों में बढ़ते तनाव की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया.

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने देश में, विशेष रूप से सुनसरी जिले में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है.

भारत के बिहार राज्य से सटे दक्षिण-पूर्वी नेपाल का सुनसरी जिला दोनों देशों के बीच व्यापार और आवागमन के लिहाज से एक अहम क्षेत्र है.

ये भी पढे़ं : भारत सीमा से लगे नेपाल के जिले में सांप्रदायिक तनाव जारी, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू

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मधेस प्रांत में कर्फ्यू
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