भीषण तबाही के बाद क्लाइमेट फाइनेंस और क्लाइमेट जस्टिस के इंतजार में नेपाल
नुकसान से भरपाई के लिए नेपाल को लगभग 100 अरब नेपाली रुपये की जरूरत पड़ेगी.
Published : September 27, 2026 at 3:05 PM IST
काठमांडू : माउंट लांगटांग लिरुंग की ऊंचाई पर चट्टान और ग्लेशियर के गिरने से 26 अगस्त को नेपाल में भयानक अचानक बाढ़ आई थी. इसके एक महीने बाद भी नेपाल मुआवजे, भरपाई और क्लाइमेट जस्टिस में आ रही रुकावटों से जूझ रहा है. कुल नुकसान और बर्बादी का आकलन और खोज-बचाव का काम अभी भी चल रहा है. पुनर्निर्माण और रिकवरी पर लगभग 100 अरब नेपाली रुपये खर्च होने का अनुमान है. यह नेपाल की सालाना जीडीपी का लगभग 10 प्रतिशत है.
नेपाल ने यूएन-समर्थित 'लॉस एंड डैमेज फंड' (नुकसान और भरपाई कोष) से औपचारिक रूप से 20 मिलियन डॉलर की मांग की है.इस बाढ़ में 5,700 से ज्यादा लोग लापता हो गए और 1,451 लोगों की मौत हो गई. वैज्ञानिकों का मानना है कि कोयला, तेल और गैस जलाने से हुए जलवायु परिवर्तन के कारण पर्माफ्रॉस्ट (जमी हुई मिट्टी) पिघलने से यह बाढ़ आई थी. इसके परिणामस्वरूप ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे भारी बाढ़ आ गई.वन और पर्यावरण मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन प्रबंधन प्रभाग के संयुक्त सचिव और प्रमुख महेश्वर ढकाल ने कहा, "यह भी स्पष्ट नहीं है कि नेपाल को कितनी राशि और कब दी जाएगी, हालांकि बोर्ड नियमित रूप से बैठक कर रहा है."
उन्होंने कहा, "उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे तुर्की में होने वाले आगामी जलवायु सम्मेलन से पहले निर्णय ले लेंगे."उनके अनुसार, यह फंड पहले से ही 100 से अधिक जलवायु-आपदा प्रभावित देशों के 176 प्रस्तावों से भरा हुआ है, जिनमें 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की मांग की गई है.संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के फंड में "बहुत कम पैसा" है और यह बहुत ही "शर्मनाक" है.
23 सितंबर को अपनी टिप्पणी में, यूएन महासचिव गुटेरेस ने "विकसित देशों से क्लाइमेट फाइनेंस से संबंधित अपने वादों को पूरा करने" का आग्रह किया, साथ ही "क्लाइमेट एडेप्शन फाइनेंस को तीन गुना करने और नुकसान और भरपाई कोष के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने" का आह्वान किया.अधिकारियों का कहना है कि अगर नेपाल को फंड से पैसे मिल भी जाते हैं - मान लीजिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर - तो यह राशि उस रकम का एक बहुत छोटा हिस्सा होगी जिसकी नेपाल को 26 अगस्त की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए कई बुनियादी ढांचों के पुनर्निर्माण के लिए वर्तमान में आवश्यकता है.
ढाकल के अनुसार, फिर भी नेपाल को जलवायु परिवर्तन को कम करने, उससे निपटने (अडैप्टेशन) और पर्यावरण की सुरक्षा के अलग-अलग उपायों के लिए फंड मिल रहा है. उनका अनुमान है कि 2015 के पेरिस समझौते (जिसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को प्री-इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5°C ऊपर तक सीमित करना था) के बाद से नेपाल को लगभग 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड मिला है. यह फंड अडैप्टेशन फंड, ग्लोबल क्लाइमेट फंड और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जैसी संस्थाओं से मिला है.
26 अगस्त की आपदा के बाद, नेपाल सरकार ने दुनिया भर के संगठनों और लोगों से दान इकट्ठा करने के लिए अपना 'प्रधानमंत्री राहत कोष' बनाया. अधिकारियों के अनुसार, एक महीने में लगभग 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर जमा हो चुके हैं. अब नेपाल और जलवायु आपदा से प्रभावित अन्य देशों के लिए मुआवजे और भरपाई की मांग तेज हो गई है.
पर्यावरण विशेषज्ञ और 'ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज' के डायरेक्टर उत्तम बाबू श्रेष्ठ ने जोर देकर कहा कि "संयुक्त राष्ट्र के 'क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड' को इस बात पर विचार करना चाहिए कि कम संसाधनों वाले देशों को नुकसान पहुंचाए बिना, फाइनेंस से जुड़े फैसले निष्पक्ष और तेजी से कैसे लिए जाएं."
उन्होंने 'नेचर' जर्नल में हाल ही में छपे एक लेख में लिखा, "फंडिंग के लिए बहुत अधिक कॉम्पिटिशन वाले माहौल में, 'लॉस एंड डैमेज फंड' को अपने मकसद को पूरा करने के लिए चरम मौसम की घटनाओं पर जलवायु के असर के ठोस सबूतों की जरूरत है. लेकिन जटिल और एक के बाद एक होने वाली आपदाओं के कारणों का पक्का पता लगाने में समय लगता है. सबूत इकट्ठा करने के दौरान मदद में देरी करने से इंसानी और आर्थिक नुकसान बढ़ सकता है और देशों को अधिक ब्याज वाले कर्ज पर निर्भर होना पड़ सकता है."संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान, नेपाल के प्रधानमंत्री शाह ने देश के लगभग आधे हिस्से में जंगल बहाल करने, साथ ही साफ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने में नेपाल की अहम भूमिका की याद दिलाई. साथ ही, उन्होंने 'लॉस एंड डैमेज फंड' और फाइनेंस के दूसरे तरीकों की आलोचना करते हुए उन्हें "बहुत ही अपर्याप्त" बताया.
उन्होंने कहा: “जब जलवायु से जुड़ी कोई आपदा किसी गरीब देश के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर देती है, तो इसका समाधान सिर्फ कोई बड़ा लोन या छोटे-मोटे ग्रांट का जुगाड़ नहीं हो सकता... क्लाइमेट फाइनेंस (जलवायु के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद) को ऐसी अफसरशाही वाली उलझन नहीं बनना चाहिए जिसमें कमजोर देशों को यह साबित करने में ही सालों लग जाएं कि उन्हें मदद की जरूरत है. जब किसी का घर जल रहा होता है, तो हम परिवार से 50 फॉर्म भरने को नहीं कहते. हम तुरंत कार्रवाई करते हैं. क्लाइमेट जस्टिस (जलवायु न्याय) का यही मतलब होना चाहिए.”
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