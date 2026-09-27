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भीषण तबाही के बाद क्लाइमेट फाइनेंस और क्लाइमेट जस्टिस के इंतजार में नेपाल

नेपाल में आई आपदा के बाद का दृश्य ( AP )

By Surendra Phuyal 5 Min Read

काठमांडू : माउंट लांगटांग लिरुंग की ऊंचाई पर चट्टान और ग्लेशियर के गिरने से 26 अगस्त को नेपाल में भयानक अचानक बाढ़ आई थी. इसके एक महीने बाद भी नेपाल मुआवजे, भरपाई और क्लाइमेट जस्टिस में आ रही रुकावटों से जूझ रहा है. कुल नुकसान और बर्बादी का आकलन और खोज-बचाव का काम अभी भी चल रहा है. पुनर्निर्माण और रिकवरी पर लगभग 100 अरब नेपाली रुपये खर्च होने का अनुमान है. यह नेपाल की सालाना जीडीपी का लगभग 10 प्रतिशत है.

नेपाल ने यूएन-समर्थित 'लॉस एंड डैमेज फंड' (नुकसान और भरपाई कोष) से ​​औपचारिक रूप से 20 मिलियन डॉलर की मांग की है.इस बाढ़ में 5,700 से ज्यादा लोग लापता हो गए और 1,451 लोगों की मौत हो गई. वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि कोयला, तेल और गैस जलाने से हुए जलवायु परिवर्तन के कारण पर्माफ्रॉस्ट (जमी हुई मिट्टी) पिघलने से यह बाढ़ आई थी. इसके परिणामस्वरूप ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे भारी बाढ़ आ गई.वन और पर्यावरण मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन प्रबंधन प्रभाग के संयुक्त सचिव और प्रमुख महेश्वर ढकाल ने कहा, "यह भी स्पष्ट नहीं है कि नेपाल को कितनी राशि और कब दी जाएगी, हालांकि बोर्ड नियमित रूप से बैठक कर रहा है." उन्होंने कहा, "उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे तुर्की में होने वाले आगामी जलवायु सम्मेलन से पहले निर्णय ले लेंगे."उनके अनुसार, यह फंड पहले से ही 100 से अधिक जलवायु-आपदा प्रभावित देशों के 176 प्रस्तावों से भरा हुआ है, जिनमें 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की मांग की गई है.संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के फंड में "बहुत कम पैसा" है और यह बहुत ही "शर्मनाक" है. 23 सितंबर को अपनी टिप्पणी में, यूएन महासचिव गुटेरेस ने "विकसित देशों से क्लाइमेट फाइनेंस से संबंधित अपने वादों को पूरा करने" का आग्रह किया, साथ ही "क्लाइमेट एडेप्शन फाइनेंस को तीन गुना करने और नुकसान और भरपाई कोष के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने" का आह्वान किया.अधिकारियों का कहना है कि अगर नेपाल को फंड से पैसे मिल भी जाते हैं - मान लीजिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर - तो यह राशि उस रकम का एक बहुत छोटा हिस्सा होगी जिसकी नेपाल को 26 अगस्त की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए कई बुनियादी ढांचों के पुनर्निर्माण के लिए वर्तमान में आवश्यकता है. ढाकल के अनुसार, फिर भी नेपाल को जलवायु परिवर्तन को कम करने, उससे निपटने (अडैप्टेशन) और पर्यावरण की सुरक्षा के अलग-अलग उपायों के लिए फंड मिल रहा है. उनका अनुमान है कि 2015 के पेरिस समझौते (जिसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को प्री-इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5°C ऊपर तक सीमित करना था) के बाद से नेपाल को लगभग 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड मिला है. यह फंड अडैप्टेशन फंड, ग्लोबल क्लाइमेट फंड और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जैसी संस्थाओं से मिला है.