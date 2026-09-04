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कुश के छोटे-छोटे पुतले बनाकर निभाई अंतिम रस्में, नेपाल में लापता परिजनों का बौद्ध धर्मावलंबी कर रहे प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार

परंपरा को कायम रखते हुए, नेपाल के बौद्ध धर्मावलंबियों ने बाढ़ में लापता परिवार के सदस्यों के लिए प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार शुरू किया.

Nepal Buddhists Begin Symbolic Last Rites For Family Members Missing In Floods
नेपाल में लापता परिजनों का बौद्ध धर्मावलंबी कर रहे प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार (ETV Bharat)
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By Dev Raj

Published : September 4, 2026 at 5:25 PM IST

7 Min Read
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नुवाकोट: नेपाल में 26 अगस्त को अचानक आई विनाशकारी बाढ़ को पूरी दुनिया ने देखा. इस भीषण प्राकृतिक आपदा में अब तक 1,259 लोग मारे गए हैं, जबकि 5 हजार से ज्यादा लापता बताए जा रहे हैं. इतने दिनों तक अपने सगे-संबंधियों के बारे में कोई जानकारी न मिलने के कारण अब उनके परिवारों ने उनका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया है.

रिश्तेदारों की अपने लापता हो चुके परिजनों से मिलने की आस अब टूट चुकी है. यहां नेपाल के बौद्ध धर्म के लोगों ने बाढ़ में लापता हुए परिवार के सदस्यों का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर रहे हैं. हाथ में एक छड़ी लिए, कामेश सिंह तमांग उदास होकर कपड़े के छोटे-छोटे टुकड़ों के ढेर को देख रहे थे, जिन्हें ध्यान से एक-दूसरे पर रखा गया था और जलाया जा रहा था. बीच-बीच में, वह डंडे से ढेर को धीरे से ठीक करते थे ताकि वह गिरे नहीं, और आग जलती रही.

Nepal Buddhists Begin Symbolic Last Rites For Family Members Missing In Floods
पाल के बौद्ध धर्मावलंबियों ने बाढ़ में लापता परिवार के सदस्यों के लिए प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार शुरू किया (ETV Bharat)

यह कोई आम आग नहीं है. यह एक अंतिम संस्कार की चिता है. यहां कामेश अपने परिवार के 17 सदस्यों को अलविदा कह रहे हैं जो 26 अगस्त को नेपाल में आई भयानक बाढ़ में लापता हो गए थे. यहां चिता की अग्नि की लपटें चटक कर ऊपर की ओर उठ रही थीं. रिश्तेदार अपने लापता परिजनों को मरा हुआ मानकर उनकी चिता पर पानी की कुछ बूंदे या थोड़े कोल्ड ड्रिंक, बिस्कुट, चिप्स और अन्य स्नैक्स देकर उनकी आत्मा को शांति देते हुए अंतिम विदाई दे रहे थे. चिता को आग देने वाले परिजन अपने प्रियजनों को याद करते हुए होठों से कुछ बुदबुदा रहे थे और उनकी आंखें नम थीं.

नेपाल-तिब्बत सीमा के पास 26 अगस्त को बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गांवों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई.

जिस दिन यह भयानक आपदा आई, उस दिन एक 40 साल का शख्स पहाड़ों में कुछ फलदार पेड़ों की देखभाल और खेती-बाड़ी का काम कर रहे थे. तभी नेपाल-तिब्बत बॉर्डर के पास रसुवा जिले में उनके तिरु गांव में बाढ़ का पानी तेजी से काल बनकर आया. तेज रफ्तार पानी की वजह से उनके परिवार के ज़्यादातर लोग बह गए. इस भयानक प्राकृतिक आपदा में सिर्फ वही लोग बच पाए जो ऊंची जगहों पर थे.

Nepal Buddhists Begin Symbolic Last Rites For Family Members Missing In Floods
बौद्ध मठ में लापता परिजनों की आत्मा की शांति के लिए पहुंचे लोग (ETV Bharat)

कामेश ने ईटीवी भारत से अपना दुख साझा करते हुए कहा, "मेरे भाई, बहन, बेटे, बेटियां, भतीजे, भतीजी और एक बहू सब चले गए हैं यानी कि लापता हो गए हैं. मेरे परिवार के 11 से 45 साल के 17 लोग लापता हैं. हमने पिछले 9 दिनों से त्रिशूली नदी के किनारे-किनारे उन्हें ढूंढा, लेकिन हमारी किस्मत इतनी खराब है कि हमें उनके शव भी नहीं मिले."

यहां कामेश ने जो कहा उसे सुनकर दिल दर्द से भर उठता है. उन्होंने कहा कि, वह अपने परिवार के छोटे बच्चों को बिस्कुट, वेफर्स, आलू के चिप्स, मिक्सचर, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट और कैंडी दे रहे थे. उन्होंने कहा कि, उनके बच्चों को ऐसी चीजें काफी पसंद थीं. कामेश ने कहा कि, वह अक्सर बच्चों को ऐसी चीजें खाने से मना करते थे और उन्हें डांटते थे.

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कुश के छोटे-छोटे पुतले बनाकर निभाई अंतिम रस्में (ETV Bharat)

कामेश ने कहा कि, उन्होंने आज उन लापता अपने बच्चों के लिए उनकी पसंदीदा खाने की बहुत सारी चीजें खरीदीं. इतना कहते हुए कामेश की आँखें नम हो गईं और उनकी आवाज लड़खड़ा गई. उनके इस दर्द को शायद ही कोई समझ पाए.

कामेश बौद्ध धर्म को मानते हैं. उनके समुदाय के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि वे लापता परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार करें ताकि वे शांति से अपनी आगे की यात्रा पर जा सकें. क्योंकि उनके इलाके में तबाही ने सब कुछ पूरी तरह से बिगाड़ दिया था, इसलिए उन्होंने नुवाकोट जिले के धुंगे शहर में एक मंदिर में आने का फैसला किया, जो उसी त्रिशूली नदी के किनारे है जिससे तबाही मची थी.

कामेश ने कहा कि, उन्होंने यह मंदिर इसलिए चुना क्योंकि उनके इलाके में हालात बहुत खराब हैं. पूजा-पाठ के लिए जरूरी चीजें जुटाना बहुत मुश्किल होता. हर लापता व्यक्ति के लिए 'कुश' (एक तरह की घास जो पूजा में इस्तेमाल के लिए सही मानी जाती है) के छोटे-छोटे पुतले बनाए गए. उन्हें कपड़े के टुकड़ों से ढक दिया गया जो उनके लिए कफन का काम किया और फिर अंत में उन्हें जला दिया गया.

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कुश के छोटे-छोटे पुतले बनाकर निभाई अंतिम रस्में, लापता प्रियजनों का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

हालांकि, मठ में सिर्फ कामेश ही प्रतीकात्मक अंतिम नहीं कर रहे थे. चिता बौद्ध समुदाय के 40 लापता लोगों की थी, और उनके करीबी रिश्तेदार भी इस मौके पर मौजूद थे. रसुवा जिले के उत्तर काई गांव के पेम्बा लामा भी उनमें से एक थे. वह अपने परिवार के चार लोगों को आखिरी अलविदा कह रहे थे, जिनमें भाई और चाचा शामिल थे.

पेम्बा ने ईटीवी भारत को बताया कि, वे लोग ये रस्में कहीं भी कर सकते थे, लेकिन यह मठ सबसे पास और सबसे सुरक्षित था. उनके गांव और आस-पास के दूसरे गांवों के कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने लापता रिश्तेदारों के लिए ऐसी ही रस्में नहीं की हैं. वे भी जल्द या बाद में ऐसा करेंगे, लेकिन अभी खराब मौसम आने-जाने में रुकावट डाल रहा है.

यहां कामेश, पेम्बा और कुछ अन्य लोगों ने अपने-अपने लापता प्रियजनों का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे. अंतिम संस्कार एक मुश्किल काम माना जाता है. यह रस्म सिर्फ पुरुषों के लिए होता है. वहीं, कई अन्य लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की जाने वाली रस्मों और प्रार्थनाओं में भाग लेने के लिए मंदिर के अंदर शरण ली. जिन भक्तों के रिश्तेदार बाढ़ में लापता हो गए थे, वे अपनी तस्वीरें लाए और उन्हें पुजारियों को दे दिया, ताकि वे उन्हें अंदर जलाई गई छोटी सी आग में पवित्र मंत्रों, घंटियों और झांझों की आवाज के बीच जला सकें.

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कामेश सिंह तमांग को अपने प्रियजनों के जाने का गम है, प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार के दौरान हुए भावुक (ETV Bharat)

एक बौद्ध भिक्षु ने लापता लोगों की तस्वीरें एक-एक करके आग में डालना शुरू किया. जबकि उनके परिवार के बचे हुए लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे. वे लापता लोगों के लिए फल, खाने की दूसरी चीजें और पानी की बोतलें भी लाए थे, जिन्हें पवित्र भजन गाते समय पूजा की वेदी पर रखा जाना था. प्रार्थना के दौरान कई लोग भावुक हो गए. जब साधु ने उनके अपनों की तस्वीरें आग में डालीं तो वे फूट-फूट कर रोने लगे. दूसरों ने अपने नुकसान का दुख जताते हुए उन्हें दिलासा दिया.

हेमा लामा ने इस हादसे में अपने दो जवान बेटों को खो दिया. उन्होंने कहा कि, उनके लिए दुख को और बढ़ाने वाली बात यह है कि उनके अपनों को अचानक उनसे दूर कर दिया गया और उन्हें उनके शरीर देखने का भी मौका नहीं मिला.

हेमा लामा, जिनकी बातों में दर्द साफ झलक रहा था, ने कहा कि, उन्होंने अंतिम संस्कार तो कर दिया है लेकिन वे इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि, उनके दोनों बेटे अब इस दुनिया में नहीं हैं. उन्होंने खुद को दिलासा देते हुए कहा कि, वह मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं कि, अगर वे जिंदा और सुरक्षित हैं या फिर कहीं फंसे हुए हैं तो वे उनके पास वापस लौट आएं. बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि परंपरा के अनुसार, किसी लापता व्यक्ति का अंतिम संस्कार सातवें दिन से किया जा सकता है. ऐसे में भक्त इसका पालन कर रहे थे.

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