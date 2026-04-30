ETV Bharat / international

नेपाल एयरलाइंस ने अपने ‘नेटवर्क मैप’ में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने पर माफी मांगी

नेपाल एयरलाइन ने कहा कि मैप में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में त्रुटियां थीं, जिसके लिए हम माफी मांगते हैं.

Nepal Airlines apologizes for showing Jammu and Kashmir as part of Pakistan
नेपाल एयरलाइंस जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने पर माफी मांगी (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
author img

By PTI

Published : April 30, 2026 at 3:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

काठमांडू : नेपाल एयरलाइंस ने एक ‘‘नेटवर्क मैप’’ में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाए जाने के बाद पैदा हुए विवाद के मद्देनजर मानचित्र संबंधी त्रुटियों के लिए गुरुवार को माफी मांगी.

विरोध के कारण इस एयरलाइन ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिया था.

एयरलाइन ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘हमारे सोशल मीडिया चैनलों पर हाल में साझा किए गए ‘नेटवर्क मैप’ में हुई त्रुटि के लिए हम माफी मांगते हैं. इस मानचित्र में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के संबंध में महत्वपूर्ण मानचित्र संबंधी त्रुटियां थीं, जो नेपाल या नेपाल एयरलाइंस के आधिकारिक रुख को नहीं दर्शाती हैं.’’

एयरलाइन के अनुसार, ‘‘हमने तुरंत पोस्ट हटा दिया और आंतरिक समीक्षा कर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी सामग्री सटीकता के उच्चतम मानकों को पूरा करे.’’

नेपाल एयरलाइंस ने कहा, ‘‘हम इस क्षेत्र में अपने पड़ोसियों और मित्रों के साथ अपने मजबूत संबंधों को बहुत महत्व देते हैं और इस पोस्ट के कारण उन्हें पहुंची किसी भी ठेस के लिए खेद जताते हैं.’’

वहीं दूसरी ओर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी अगले महीने नेपाल की यात्रा पर जा सकते हैं. इस बारे में आधिकारिक सूत्रों ने बताया था कि मार्च में बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद भारत की ओर से यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी.

नेपाल के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह दौरा मई के पहले पखवाड़े में होने की उम्मीद है. यात्रा की सटीक तिथि और विवरण अभी तक तय नहीं किए गए हैं. मिसरी की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों और भारत द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की समीक्षा एजेंडा में शामिल होगी.

ये भी पढ़ें- ईरान-अमेरिका के बीच बातचीत अटकी, ईरान बोला- हमारे नए हथियार से दुश्मन को आएगा 'हार्ट अटैक'

TAGGED:

INCORRECT INDIA MAP
INDIA MAP CONTROVERSY
NEPAL PAKISTAN MAP ISSUE
CARTOGRAPHIC INACCURACIES NEPAL
NEPAL AIRLINES APOLOGY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.