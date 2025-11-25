ETV Bharat / international

'सही समय पर जवाब दिया जाएगा', अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी हमलों पर दी प्रतिक्रिया

अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी बमबारी में नौ बच्चों और एक शख्स की मौत हो गई.

Afghanistan reacts to Pak strikes
अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी हमलों पर दी प्रतिक्रिया (ANI)
author img

By ANI

Published : November 25, 2025 at 3:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

काबुल: अफगानिस्तान ने अपने पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों में किए गए एयरस्ट्राइक के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और इसे अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी पर सीधा हमला बताया. इसे पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर माने गए नियमों और सिद्धांतों का साफ उल्लंघन बताते हुए अफगान सरकार ने कहा कि वह सही समय पर जवाब देगी.

अफगानिस्तान सरकार के स्पोक्सपर्सन जबीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान की दुश्मनी भरी कार्रवाई पाकिस्तान के मिलिट्री शासन की लगातार नाकामियों को साबित करती है और इस बात पर जोर दिया कि अपने एयरस्पेस, इलाके और नागरिकों की रक्षा करना उसका कानूनी हक है.

अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगानिस्तान के इलाके में एक और उल्लंघन का जवाब. कल रात अफगानिस्तान के पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई एयरस्ट्राइक अफगानिस्तान की आजादी पर सीधा हमला है और पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नियमों और सिद्धांतों का साफ उल्लंघन है."

'सही समय पर जवाब दिया जाएगा'
पाकिस्तानी सेना की इन कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं हो रहा. इनसे सिर्फ यह साबित होता है कि गलत इंटेलिजेंस से चलाए जा रहे ऑपरेशन तनाव बढ़ाते हैं और पाकिस्तान के मिलिट्री शासन की लगातार नाकामियों को सामने लाते हैं. इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान इस उल्लंघन और हमले की कड़ी निंदा करता है और इस बात पर जोर देता है कि अपने एयरस्पेस, इलाके और नागरिकों की रक्षा करना उसका कानूनी अधिकार है. सही समय पर जरूरी जवाब दिया जाएगा.

अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को कहा कि सोमवार रात अफगानिस्तान में पाकिस्तानी बमबारी में नौ बच्चों और एक शख्स की मौत हो गई. एक्स पर एक पोस्ट में प्रवक्ता ने कहा, "कल रात लगभग 12 बजे खोस्त प्रांत के गोरबुज जिले के मुगलगई इलाके में पाकिस्तानी हमलावर सेनाओं ने एक स्थानीय नागरिक वलियत खान के घर पर बमबारी की. नतीजतन, नौ बच्चे (पांच लड़के और चार लड़कियां) मारे गए.

हामिद करजई ने एयरस्ट्राइक की कड़ी निंदा की
एक अन्य पोस्ट में स्पोक्सपर्सन ने कहा कि एक महिला मारी गई और उसका घर तबाह हो गया. उन्होंने कहा कि कुनार और पक्तिका में भी एयर स्ट्राइक हुए, जहां चार आम लोग घायल हुए. अफगानिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट हामिद करजई ने एयरस्ट्राइक की कड़ी निंदा की. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने पाकिस्तान से अफगानिस्तान के साथ इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स और अच्छे पड़ोसी की नींव पर रिश्ते बनाने, दूर की सोच के साथ काम करने, और नुकसान पहुंचाने वाली और दुश्मनी वाली पॉलिसी दोहराने से बचने की अपील की.

अफगानिस्तान में अमेरिका के पूर्व दूत, जल्माय खलीलजाद ने असल डिप्लोमेसी की अपील की और बताया कि तुर्की का एक डेलीगेशन इस्लामाबाद और काबुल जाएगा, ताकि दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट पर जोर दिया जा सके ताकि सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इलाकों का इस्तेमाल रोका जा सके. खास बात यह है कि उन्होंने इस पहल की तारीफ की और बताया कि इस एग्रीमेंट के नतीजे में अंकारा में एक ऑपरेशन या मॉनिटरिंग ऑफिस बन सकता है, जिसमें तुर्की, कतर, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अधिकारी काम करेंगे.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले एक पाकिस्तानी डिप्लोमैट ने जलालाबाद में एक सीनियर अफगान गवर्नर से मुलाकात की, जो इस इलाके में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच महीनों में दोनों पक्षों के बीच पहला हाई-लेवल कॉन्टैक्ट था.

यह भी पढ़ें- इजराइली सेना ने खींची 'लक्ष्मण रेखा'! वापसी की लाइन पर लगाया निशान, गाजा के लोग निराश

TAGGED:

PAKISTAN
AFGHANISTAN REACTS TO PAK STRIKES
PAKISTAN STRIKES
PAKISTANI STRIKES ON AFGHANISTAN
AFGHANISTAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प. बंगाल में अभी तक 10 लाख SIR फॉर्म जमा नहीं हुए: CEO

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट में गंभीर स्थिति में भारत, हार से बचने के लिए अंतिम दिन चाहिए 522 रन

गाजा में US सपोर्टेड एड कंपनी GHF ने ऑपरेशन किया बंद

दुबई एयर शो घटना पर HAL की सफाई, कहा- ऑपरेशन पर कोई असर नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.