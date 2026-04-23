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अमेरिकी नौसेना सचिव जॉन फेलन ने पद छोड़ा, ईरान के साथ तनाव के बीच पेंटागन में बड़ा फेरबदल

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने जब से जिम्मेदारी संभाली है, कई शीर्ष जनरल, एडमिरल और रक्षा नेताओं को बर्खास्त किया जा चुका है.

Navy Secretary John Phelan
नौसेना सचिव जॉन फेलन (file photo-AP)
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By PTI

Published : April 23, 2026 at 5:08 PM IST

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वाशिंगटन : अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने बुधवार को अचानक घोषणा की कि नौसेना सचिव जॉन फेलन अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं. हालांकि इसके पीछे कोई वजह नहीं बताई गई है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में किसी सैन्य सेवा विभाग के प्रमुख के पद छोड़ने का यह पहला मामला है. फेलन का इस्तीफा पेंटागन में शीर्ष स्तर पर जारी फेरबदल की कड़ी माना जा रहा है.

फेलन का इस्तीफा ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी नौसेना ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रही है और युद्धविराम के बीच तेहरान से जुड़े जहाजों को निशाना बना रही है. फेलन ने ऐसे वक्त अपना पद छोड़ा है जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पहले ही कई वरिष्ठ जनरलों, एडमिरलों और रक्षा अधिकारियों को हटा चुके हैं.

इससे पहले बुधवार को रक्षा विभाग के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया था कि जॉन फेलन तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ रहे हैं. उन्होंने लिखा कि अमेरिकी नौसेना में उनके योगदान के लिए देश उनका आभार व्यक्त करता है और भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता है.

फिलहाल फेलन की जगह पर नौसेना के अवर सचिव हंग काओ को कार्यवाहक नौसेना सचिव बनाया है. वे पूर्व नौसेना अधिकारी हैं और वर्जीनिया से सीनेट और प्रतिनिधि सभा के चुनाव लड़ चुके हैं.

अमेरिकी नौसेना इस समय पश्चिम एशिया में युद्ध के मोर्चे पर तैनात है. उसके तीन विमानवाहक पोत पश्चिम एशिया में तैनात हैं या वहां जा रहे हैं और अगर संघर्ष-विराम टूटता है तो सेनाएं तैयार खड़ी हैं। ऐसे में जॉन फेलन ने बेहद अहम मोड़ पर अपने पद से इस्तीफा दिया है.

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