अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने NASA से लिया रिटायरमेंट, 27 साल तक की सेवा

सुनीता विलियम्स का रिटायरमेंट 27 दिसंबर 2025 से माना जाएगा. विस्तार से जानिए सबुकछ.

अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने NASA से लिया रिटायरमेंट (NASA)
By ANI

Published : January 21, 2026 at 10:00 AM IST

4 Min Read
वॉशिंगटन: भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने जिंदगी का बड़ा फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक सुनीता विलियम्स ने 27 साल की सेवा के बाद नासा को अलविदा कह दिया है. सुनीता का रिटायरमेंट 27 दिसंबर, 2025 से माना गया है. उन्होंने यहां पर करीब 27 साल की लंबी पारी खेली है. इस दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तीन मिशन के शानदार करियर के साथ, विलियम्स ने कई ह्यूमन स्पेसफ्लाइट रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें स्पेस में 608 दिन बिताना भी शामिल है, जो NASA एस्ट्रोनॉट द्वारा कुल मिलाकर दूसरा सबसे ज्यादा समय है.

नासा के प्रशासक ने दी बधाई
इस मौके पर नासा के प्रशासक जेरेड इसाकमैन ने कहा कि सुनी विलियम्स ह्यूमन स्पेसफ्लाइट में एक ट्रेलब्लेजर रही हैं, उन्होंने स्पेस स्टेशन पर अपनी लीडरशिप से एक्सप्लोरेशन के भविष्य को आकार दिया है और लो अर्थ ऑर्बिट में कमर्शियल मिशन के लिए रास्ता बनाया है. साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के उनके काम ने चांद पर आर्टेमिस मिशन और मंगल की ओर बढ़ने की नींव रखी है, और उनकी असाधारण उपलब्धियां पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और जो मुमकिन है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहेंगी. वहीं, NASA ने कहा कि आपके रिटायरमेंट के लिए बधाई, और नासा (NASA) और हमारे देश के लिए आपकी सेवा के लिए धन्यवाद.

स्पेस में बिताए करीब 608 दिन
नासा के मुताबिक सुनीता विलियम्स ने स्पेस में 608 दिन बिताए, जो किसी भी अंतरिक्ष यात्री द्वारा स्पेस में बिताए गए कुल समय की लिस्ट में दूसरे नंबर आता है. वह किसी अमेरिकी द्वारा सबसे लंबे समय तक सिंगल स्पेसफ्लाइट की लिस्ट में छठे नंबर पर हैं, जो NASA एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर के बराबर है. दोनों ने NASA के बोइंग स्टारलाइनर और स्पेसएक्स क्रू-9 मिशन के दौरान 286 दिन बिताए थे. सुनीता विलियम्स ने नौ स्पेसवॉक भी पूरे किए, जिनकी कुल अवधि 62 घंटे और 6 मिनट रही. यह किसी महिला द्वारा स्पेसवॉक करने का सबसे ज्यादा समय और अब तक की कुल स्पेसवॉक अवधि की लिस्ट में चौथा सबसे ज्यादा समय है. वह स्पेस में मैराथन दौड़ने वाली पहली व्यक्ति थीं.

सुनीता के योगदान को कभी नहीं भूलेगा नासा
ह्यूस्टन में नासा (NASA) के जॉनसन स्पेस सेंटर की डायरेक्टर वैनेसा वाइचे ने कहा कि सुनीता के शानदार करियर के दौरान, वह एक आगे रहने वाली लीडर रही हैं. स्पेस स्टेशन में उनके कभी न मिटने वाले योगदान और उपलब्धियों से लेकर, बोइंग स्टारलाइनर मिशन के दौरान उनकी जबरदस्त टेस्ट फ़्लाइट भूमिका तक, मिशन के लिए उनका जबरदस्त समर्पण आने वाली पीढ़ियों के एक्सप्लोरर्स को प्रेरित करेगा.

सुनीता ने 2006 में रिकॉर्ड तोड़ स्पेसवॉक पूरे किए
विलियम्स ने दिसंबर 2006 में STS-116 के साथ स्पेस शटल डिस्कवरी से पहली बार लॉन्च किया और STS-117 क्रू के साथ स्पेस शटल अटलांटिस से वापस आईं. उन्होंने एक्सपीडिशन 14/15 के लिए फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर काम किया और मिशन के दौरान रिकॉर्ड तोड़ चार स्पेसवॉक पूरे किए. वहीं, 2012 में, विलियम्स ने एक्सपीडिशन 32/33 के सदस्य के तौर पर कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से 127 दिन के मिशन के लिए लॉन्च किया था. उन्होंने एक्सपीडिशन 33 के लिए स्पेस स्टेशन कमांडर के तौर पर भी काम किया. बयान में कहा गया है कि विलियम्स ने मिशन के दौरान स्टेशन के रेडिएटर में लीक को ठीक करने और स्टेशन के सोलर एरे से उसके सिस्टम को पावर देने वाले कंपोनेंट को बदलने के लिए तीन स्पेसवॉक किए.

विलियम्स ने जून 2024 में स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से बोइंग क्रू फ्लाइट लॉन्च किया
हाल ही में, विलियम्स और विल्मोर ने जून 2024 में NASA के बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के हिस्से के तौर पर स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च किया. वह और विल्मोर एक्सपीडिशन 71/72 में शामिल हुईं, और विलियम्स ने एक्सपीडिशन 72 के लिए फिर से स्पेस स्टेशन की कमान संभाली. उन्होंने मिशन पर दो स्पेसवॉक पूरे किए और मार्च 2025 में एजेंसी के स्पेसएक्स क्रू-9 मिशन के हिस्से के तौर पर धरती पर लौटीं. NASA जॉनसन में एस्ट्रोनॉट ऑफिस के चीफ स्कॉट टिंगल ने कहा कि सुनीता बहुत तेज हैं, और एक अच्छी दोस्त और साथी हैं. उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, जिसमें मैं और कोर के दूसरे एस्ट्रोनॉट्स भी शामिल हैं. हम सब उन्हें बहुत मिस करेंगे.

संपादक की पसंद

