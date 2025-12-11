ETV Bharat / international

म्यांमार में हाहाकार, हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक में 30 से अधिक लोगों की मौत, 60 से अधिक घायल

11 दिसंबर, 2025 को म्यांमार के पश्चिमी रखाइन राज्य के मरौक यू में मिलिट्री एयर स्ट्राइक में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत. ( AFP )

By AFP 4 Min Read

मरौक यू (म्यांमार): म्यांमार मिलिट्री एयर स्ट्राइक में एक हॉस्पिटल में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई. वहीं मौके पर मौजूद मदद करने वाले ने गुरुवार को कहाकि जुंटा इस महीने शुरू होने वाले चुनावों से पहले कड़ा हमला कर रहा है. म्यांमार में सिविल वॉर शुरू होने के बाद से, संघर्ष पर नजर रखने वालों का कहना है कि 2021 में सत्ता छीनने के बाद, जुंटा ने हर साल हवाई हमले बढ़ा दिए हैं. इससे एक दशक पुराना डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट अब खत्म हो गया. गौर करें तो मिलिट्री ने 28 दिसंबर से चुनाव तय किए हैं. वोट को लड़ाई का एक रास्ता बताकर ये चुनाव होने जा रहे हैं. वहीं विद्रोहियों ने अपने कंट्रोल वाले इलाके से इसे रोकने का वादा किया है, जिसे जुंटा वापस पाने के लिए लड़ रहा है. मौके पर मौजूद सहायता कर्मचारी वाई हुन आंग ने कहा कि बुधवार शाम को बांग्लादेश की सीमा से लगे पश्चिमी रखाइन राज्य में मरौक-यू के जनरल हॉस्पिटल पर एक मिलिट्री जेट ने बमबारी की. उन्होंने कहा, "हालात बहुत खराब हैं." "अभी तक, हम कन्फर्म कर सकते हैं कि 30 से अधिक मौतें हुई हैं और हमें लगता है कि और मौतें होंगी. साथ ही इस हमले में 68 घायल हैं और यह संख्या और भी बढ़ेगी." रात भर हॉस्पिटल के बाहर जमीन पर कम से कम 20 लिपटी हुई लाशें दिखाई दीं. कमेंट के लिए जुंटा के प्रवक्ता से तुरंत संपर्क नहीं हो सका. गौर करें तो रखाइन राज्य पर लगभग पूरा कंट्रोल अराकान आर्मी (AA) का है. यह एक एथनिक मॉइनॉरिटी सेपरेटिस्ट फोर्स है, जो मिलिट्री के तख्तापलट करने से बहुत पहले से एक्टिव थी. इससे डेमोक्रेटिक लीडर आंग सान सू की की सिविलियन सरकार गिर गई थी.