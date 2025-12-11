ETV Bharat / international

म्यांमार में हाहाकार, हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक में 30 से अधिक लोगों की मौत, 60 से अधिक घायल

म्यांमार में सिविल वॉर शुरू होने के बाद से जुंटा ने एयर स्ट्राइक बढ़ा दिए हैं. ताजा हमले में 30 से अधिक जानें गईं.

Myanmar Junta
11 दिसंबर, 2025 को म्यांमार के पश्चिमी रखाइन राज्य के मरौक यू में मिलिट्री एयर स्ट्राइक में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत. (AFP)
By AFP

Published : December 11, 2025 at 1:48 PM IST

मरौक यू (म्यांमार): म्यांमार मिलिट्री एयर स्ट्राइक में एक हॉस्पिटल में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई. वहीं मौके पर मौजूद मदद करने वाले ने गुरुवार को कहाकि जुंटा इस महीने शुरू होने वाले चुनावों से पहले कड़ा हमला कर रहा है.

म्यांमार में सिविल वॉर शुरू होने के बाद से, संघर्ष पर नजर रखने वालों का कहना है कि 2021 में सत्ता छीनने के बाद, जुंटा ने हर साल हवाई हमले बढ़ा दिए हैं. इससे एक दशक पुराना डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट अब खत्म हो गया.

गौर करें तो मिलिट्री ने 28 दिसंबर से चुनाव तय किए हैं. वोट को लड़ाई का एक रास्ता बताकर ये चुनाव होने जा रहे हैं. वहीं विद्रोहियों ने अपने कंट्रोल वाले इलाके से इसे रोकने का वादा किया है, जिसे जुंटा वापस पाने के लिए लड़ रहा है.

मौके पर मौजूद सहायता कर्मचारी वाई हुन आंग ने कहा कि बुधवार शाम को बांग्लादेश की सीमा से लगे पश्चिमी रखाइन राज्य में मरौक-यू के जनरल हॉस्पिटल पर एक मिलिट्री जेट ने बमबारी की.

उन्होंने कहा, "हालात बहुत खराब हैं." "अभी तक, हम कन्फर्म कर सकते हैं कि 30 से अधिक मौतें हुई हैं और हमें लगता है कि और मौतें होंगी. साथ ही इस हमले में 68 घायल हैं और यह संख्या और भी बढ़ेगी."

रात भर हॉस्पिटल के बाहर जमीन पर कम से कम 20 लिपटी हुई लाशें दिखाई दीं. कमेंट के लिए जुंटा के प्रवक्ता से तुरंत संपर्क नहीं हो सका.

गौर करें तो रखाइन राज्य पर लगभग पूरा कंट्रोल अराकान आर्मी (AA) का है. यह एक एथनिक मॉइनॉरिटी सेपरेटिस्ट फोर्स है, जो मिलिट्री के तख्तापलट करने से बहुत पहले से एक्टिव थी. इससे डेमोक्रेटिक लीडर आंग सान सू की की सिविलियन सरकार गिर गई थी.

AA के हेल्थ डिपार्टमेंट के बुधवार रात के एक बयान में कहा गया कि रात करीब 9:00 बजे (1430 GMT) हुए एयर स्ट्राइक में हॉस्पिटल के 10 मरीज "मौके पर ही मारे गए."

ताकतवर दुश्मन: म्यांमार में चल रहे सिविल वॉर में AA सबसे ताकतवर विरोधी ग्रुप में से एक बनकर उभरा है, साथ ही दूसरे एथनिक मॉइनॉरिटी लड़ाके और डेमोक्रेसी के सपोर्टर भी हैं, जिन्होंने तख्तापलट के बाद हथियार उठा लिए थे.

बिखरे हुए बागियों को शुरू में आगे बढ़ने में मुश्किल हुई, इससे पहले कि तीन ग्रुप ने 2023 में मिलकर हमला शुरू किया. इससे मिलिट्री पीछे हट गई और उसे भर्ती किए गए सैनिकों के साथ अपनी संख्या बढ़ानी पड़ी.

AA तथाकथित "थ्री ब्रदरहुड अलायंस" में एक अहम हिस्सा था, लेकिन इस साल इसके दो और ग्रुप चीन की मध्यस्थता वाले संघर्ष विराम पर सहमत हो गए, जिससे यह आखिरी ग्रुप बनकर रह गया.

हालांकि मिलिट्री द्वारा चलाए गए चुनाव की यूनाइटेड नेशंस समेत मॉनिटर्स ने काफी आलोचना की है, बीजिंग एक अहम सपोर्टर के तौर पर उभरा है, यह कहते हुए कि उसे अपने पड़ोसी देश में "सोशल स्टेबिलिटी बहाल" करनी चाहिए.

टकराव मॉनिटर्स का कहना है कि AA जुंटा के लिए एक ताकतवर दुश्मन साबित हुआ है और अब रखाइन के 17 टाउनशिप में से तीन को छोड़कर बाकी सभी पर उसका कंट्रोल है. हालांकि ग्रुप के मकसद ज़्यादातर उनके रखाइन होमलैंड तक ही सीमित हैं, जो बंगाल की खाड़ी के किनारे और उत्तर में जंगल से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है.

इस ग्रुप पर इस इलाके के ज़्यादातर मुस्लिम रोहिंग्या एथनिक माइनॉरिटी के खिलाफ ज़ुल्म करने का भी आरोप है.

इस बीच, मिलिट्री ने रखाइन को ब्लॉक कर दिया है. इससे एक मानवीय संकट पैदा हो गया है, जिसमें "भूख और कुपोषण में भारी बढ़ोतरी" देखी गई है, ऐसा वर्ल्ड फ़ूड प्रोग्राम ने अगस्त में कहा था.

