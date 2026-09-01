ETV Bharat / international

26वें SCO शिखर सम्मेलन में PM मोदी बोले- हमें अपनी भौगोलिक स्थिति को साझा अवसरों में बदलना होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिश्केक में 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जरूरत पर जोर दिया.

26th SCO summit
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिश्केक में 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए (ANI)
author img

By ANI

Published : September 1, 2026 at 2:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बिश्केक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिश्केक में 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित किया. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत का यह रुख दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही विवादों को सुलझाने का एकमात्र रास्ता है.

उन्होंने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जरूरत पर जोर दिया और इस बात पर भी बल दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए. एक्स पर अपने संबोधन के बारे में पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित किया. यह शिखर सम्मेलन इसलिए खास है क्योंकि हम एससीओ की शुरुआत के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं.'

एससीओ शिखर सम्मेलन पीएम मोदी ने ये कहा

अब एससीओ के अगले 25 सालों के एजेंडा पर ध्यान देने का समय आ गया है. भारत का रुख साफ है. हमें अपनी साझा भौगोलिक स्थिति को साझा अवसरों में बदलना होगा. हमें सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के तीन स्तंभों पर काम करना होगा.

एससीओ के विजन को साकार करने की कुंजी आतंकवाद की समस्या से लड़ना है. हमें आतंकवादी फंडिंग, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित ठिकानों के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना होगा. जो देश आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का हथियार बनाते हैं और आतंकवादियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश मिलना चाहिए कि आतंकवाद कभी भी रणनीतिक संपत्ति नहीं हो सकता.'

प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्टार्टअप और युवाओं की भागीदारी के महत्व पर ज़ोर दिया. उन्होंने पहले एससीओ सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम की मेजबानी करने के लिए भारत की तैयारी की भी घोषणा की. मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी साझा विकास को आगे बढ़ाती है. भारत उन सभी पहलों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ती है, व्यापार को आसान बनाती हैं और विकास के नए रास्ते खोलती हैं.'

हमारी सफलता का असली पैमाना यह होना चाहिए

उन्होंने कहा, 'हमारी कोशिशों से युवाओं के लिए कितने नए मौके बने हैं? हमारे उद्यमियों के लिए कितने नए बाजार खुले हैं? टेक्नोलॉजी से हमारे किसानों को कितना फ़ायदा हुआ है? और हमारे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ है?

पीएम मोदी ने 10 सदस्यों वाले इस समूह से बातचीत और सहयोग की 25 साल पुरानी नींव को ठोस नतीजों में बदलने का भी आह्वान किया. उन्होंने सदस्य देशों से कहा कि वे ग्लोबल अनिश्चितता और अस्थिरता के बीच अपनी साझा भौगोलिक स्थिति को साझा मौकों में बदलें.

पीएम मोदी ने कहा, 'इन 25 सालों में हमने सहयोग के लिए एक मजबूत नींव तैयार की है. अब, अगले 25 सालों में हमारा लक्ष्य इस सहयोग को ठोस नतीजों में बदलना होना चाहिए. आज जब दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, तो हमें अपनी साझा भौगोलिक स्थिति को साझा मौकों में बदलना होगा. अपनी कोशिशों से हमें अपने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने होंगे.'

ये भी पढ़ें- बिश्केक में पुतिन से बोले पीएम मोदी- हमें युद्ध को खत्म करने की ओर बढ़ना होगा

TAGGED:

PM MODI SCO SUMMIT
BISHKEK SUMMIT
26वें एससीओ शिखर सम्मेलन
पीएम मोदी शिखर सम्मेलन
26TH SCO SUMMIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.