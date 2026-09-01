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26वें SCO शिखर सम्मेलन में PM मोदी बोले- हमें अपनी भौगोलिक स्थिति को साझा अवसरों में बदलना होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिश्केक में 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ( ANI )

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बिश्केक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिश्केक में 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित किया. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत का यह रुख दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही विवादों को सुलझाने का एकमात्र रास्ता है. उन्होंने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जरूरत पर जोर दिया और इस बात पर भी बल दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए. एक्स पर अपने संबोधन के बारे में पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित किया. यह शिखर सम्मेलन इसलिए खास है क्योंकि हम एससीओ की शुरुआत के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं.' एससीओ शिखर सम्मेलन पीएम मोदी ने ये कहा अब एससीओ के अगले 25 सालों के एजेंडा पर ध्यान देने का समय आ गया है. भारत का रुख साफ है. हमें अपनी साझा भौगोलिक स्थिति को साझा अवसरों में बदलना होगा. हमें सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के तीन स्तंभों पर काम करना होगा. एससीओ के विजन को साकार करने की कुंजी आतंकवाद की समस्या से लड़ना है. हमें आतंकवादी फंडिंग, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित ठिकानों के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना होगा. जो देश आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का हथियार बनाते हैं और आतंकवादियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश मिलना चाहिए कि आतंकवाद कभी भी रणनीतिक संपत्ति नहीं हो सकता.'