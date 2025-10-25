ETV Bharat / international

मुशर्रफ ने अमेरिका को सौंप दिए थे पाकिस्तान के परमाणु हथियार, CIA के पूर्व अधिकारी का बड़ा खुलासा

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ( ANI )

कैलिफोर्निया: अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरयाको ने कई बड़े खुलासे किये. उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अमेरिका को बेच दिया. किरियाको पाकिस्तान में अमेरिका के आतंकवाद विरोधी अभियानों के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं. किरियाको ने सीआईए में 15 साल काम किया. अमेरिका ने पाकिस्तान को लाखों डॉलर दिए

एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन किरियाको ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तान को लाखों डॉलर दिए. एक तरह से उन्हें 'खरीदा'. उन्होंने कहा, 'हमने लाखों-करोड़ों डॉलर की सहायता दी, चाहे वह सैन्य सहायता हो या आर्थिक विकास सहायता और हम मुशर्रफ से नियमित रूप से हफ्ते में कई बार मिलते थे. असल में वह हमें जो चाहे करने देते थे. हाँ, लेकिन मुशर्रफ के अपने लोग भी थे जिनसे उन्हें निपटना था.' मुशर्रफ ने भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया

किरियाको ने कहा ने कहा कि पाकिस्तान एक तरफ जहां आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा था तो दूसरी तरफ भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि चला रहा था. किरियाको ने कहा कि मुशर्रफ सिर्फ सेना को 'खुश' रखते थे. सेना को अल-कायदा की परवाह नहीं थी. उन्हें भारत की परवाह थी. इसलिए सेना और कुछ चरमपंथियों को खुश रखने के लिए उन्हें आतंकवाद-रोधी अभियानों में अमेरिकियों के साथ सहयोग करने का दिखावा करते थे. मुशर्रफ ने अमेरिका को जो चाहे करने दिया

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार के साथ अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे थे. उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ थे और देखिए, सच कहूँ तो अमेरिका तानाशाहों के साथ काम करना पसंद करता है. क्योंकि तब आपको जनमत की चिंता नहीं करनी पड़ती और न ही मीडिया की. इसलिए हमने मुशर्रफ को खरीद लिया. उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने अमेरिका को जो चाहे करने दिया.