मुशर्रफ ने अमेरिका को सौंप दिए थे पाकिस्तान के परमाणु हथियार, CIA के पूर्व अधिकारी का बड़ा खुलासा
अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान को लेकर कई बड़े सनसनीखेज खुलासे किये.
Published : October 25, 2025 at 9:47 AM IST
कैलिफोर्निया: अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरयाको ने कई बड़े खुलासे किये. उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अमेरिका को बेच दिया. किरियाको पाकिस्तान में अमेरिका के आतंकवाद विरोधी अभियानों के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं. किरियाको ने सीआईए में 15 साल काम किया.
अमेरिका ने पाकिस्तान को लाखों डॉलर दिए
एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में पूर्व सीआईए अधिकारी जॉन किरियाको ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तान को लाखों डॉलर दिए. एक तरह से उन्हें 'खरीदा'. उन्होंने कहा, 'हमने लाखों-करोड़ों डॉलर की सहायता दी, चाहे वह सैन्य सहायता हो या आर्थिक विकास सहायता और हम मुशर्रफ से नियमित रूप से हफ्ते में कई बार मिलते थे. असल में वह हमें जो चाहे करने देते थे. हाँ, लेकिन मुशर्रफ के अपने लोग भी थे जिनसे उन्हें निपटना था.'
मुशर्रफ ने भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया
किरियाको ने कहा ने कहा कि पाकिस्तान एक तरफ जहां आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा था तो दूसरी तरफ भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि चला रहा था. किरियाको ने कहा कि मुशर्रफ सिर्फ सेना को 'खुश' रखते थे. सेना को अल-कायदा की परवाह नहीं थी. उन्हें भारत की परवाह थी. इसलिए सेना और कुछ चरमपंथियों को खुश रखने के लिए उन्हें आतंकवाद-रोधी अभियानों में अमेरिकियों के साथ सहयोग करने का दिखावा करते थे.
मुशर्रफ ने अमेरिका को जो चाहे करने दिया
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार के साथ अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे थे. उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ थे और देखिए, सच कहूँ तो अमेरिका तानाशाहों के साथ काम करना पसंद करता है. क्योंकि तब आपको जनमत की चिंता नहीं करनी पड़ती और न ही मीडिया की. इसलिए हमने मुशर्रफ को खरीद लिया. उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने अमेरिका को जो चाहे करने दिया.
जब आम लोग भूखे मर रहे थे तो बेनजीर भुट्टो आलीशान जीवन जी रही थी
इसी तरह किरियाको ने पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के विलासितापूर्ण जीवन के एक प्रसंग का जिक्र किया. किरियाको ने कहा कि पाकिस्तान भ्रष्टाचार में इतना डूबा हुआ था कि पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो उस समय खाड़ी में शानदार जीवन व्यतीत कर रही थी जब आम लोग भूखे मर रहे थे.
किरियाको ने कहा कि जब बेनजीर भुट्टो दुबई में निर्वासन में थी तो उन्हे एक बार उनके महल में जाने का मौका मिला. वह खाड़ी तट पर स्थित महल में रहती थी जिसकी कीमत उस वक्त 50 लाख डॉलर थी. किरियाको ने कहा कि जब वह वहां थे तभी उन्हें एक कार के रुकने की आवाज सुनाई दी.
इस बीच उन्होंने भुट्टो से यह कहते हुए सुना कि अगर वह एक और बेंटले कार लेकर घर आए तो मैं उन्हें मार डालूँगी!' अपने पति पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा फिर से बेंटले कार खरीदने पर भुट्टो ने ये बात टिप्पणी की थी.
किरियाको ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा कि क्या जनता की सेवा करने वाले इन नेताओं को कोई शर्म नहीं है. वो 50 लाख डॉलर के महल में रहती हैं और उनके पास बेंटले कारों का कलेक्शन है. क्या उन्हें खुद पर शर्म नहीं आती? जैसे, वो पाकिस्तान वापस जाकर पाकिस्तानी लोगों की आँखों में आँखें कैसे डाल सकते हैं, जबकि उनके लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त खाना भी नहीं है? मैं समझता हूँ कि वहाँ भ्रष्टाचार एक समस्या है, लेकिन भ्रष्टाचार का वो स्तर? धिक्कार है! उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि पाकिस्तानी जनता को ऐसे नेताओं से निपटना पड़ता है!