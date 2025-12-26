ETV Bharat / international

पाकिस्तान की ऐतिहासिक ब्रूअरी को मिला एक्सपोर्ट लाइसेंस, 50 साल बाद शराब से हटा बैन

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सबसे पुरानी ब्रूअरी में से एक मरी ब्रूअरी की देश में काम करने के लिए बहुत आलोचना हुई थी. हालांकि, अब कंपनी ने नया एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलने के बाद अपना कारोबार फिर से शुरू कर दिया है. इस फैसले को पाकिस्तान के शराब उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है.

ब्रिटिश राज के दौरान 1860 में शुरू हुई मरी ब्रूअरी असल में ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों की सेवा के लिए बनाई गई थी. AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक मरी ब्रूअरी को इस्लामिक देश में शराब का बिजनेस चलाने के लिए कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था. कई बार अप्लाई करने के बावजूद कंपनी सालों तक अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाई.

मरी को लाइसेंस कैसे मिला?

मरी को 2017 में उस समय भी तगड़ा झटका लगा था, जब एक चीनी कंपनी की हुई कोस्टल ब्रूअरी और डिस्टिलरी को पाकिस्तान में काम करने की इजाजत दी गई थी. उसके बाद मरी ब्रूअरी ने अपना एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए कोशिशें शुरू कीं.

इस प्रोसेस में कई साल लग गए और अब आखिरकार मंजूरी मिली.कंपनी के हेड इस्फानयार भंडारा ने कहा कि उनके दादा और पिता ने एक्सपोर्ट की इजाजत लेने की कई कोशिशें कीं, लेकिन वे नाकाम रहे.

पाकिस्तान की ब्रूअरी को नई मार्केट की तलाश

बैन से पहले रावलपिंडी की यह कंपनी भारत, अमेरिका, अफगानिस्तान और खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट करती थी. नए लाइसेंस मिलने के साथ ही कंपनी ने जापान, UK और पुर्तगाल जैसे देशों में लिमिटेड एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है. यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट के मौके तलाश रही है.