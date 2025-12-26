पाकिस्तान की ऐतिहासिक ब्रूअरी को मिला एक्सपोर्ट लाइसेंस, 50 साल बाद शराब से हटा बैन
ब्रिटिश राज के दौरान 1860 में शुरू हुई मरी ब्रूअरी असल में ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों की सेवा के लिए बनाई गई थी.
Published : December 26, 2025 at 3:21 PM IST
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सबसे पुरानी ब्रूअरी में से एक मरी ब्रूअरी की देश में काम करने के लिए बहुत आलोचना हुई थी. हालांकि, अब कंपनी ने नया एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलने के बाद अपना कारोबार फिर से शुरू कर दिया है. इस फैसले को पाकिस्तान के शराब उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है.
ब्रिटिश राज के दौरान 1860 में शुरू हुई मरी ब्रूअरी असल में ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों की सेवा के लिए बनाई गई थी. AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक मरी ब्रूअरी को इस्लामिक देश में शराब का बिजनेस चलाने के लिए कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था. कई बार अप्लाई करने के बावजूद कंपनी सालों तक अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाई.
मरी को लाइसेंस कैसे मिला?
मरी को 2017 में उस समय भी तगड़ा झटका लगा था, जब एक चीनी कंपनी की हुई कोस्टल ब्रूअरी और डिस्टिलरी को पाकिस्तान में काम करने की इजाजत दी गई थी. उसके बाद मरी ब्रूअरी ने अपना एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए कोशिशें शुरू कीं.
इस प्रोसेस में कई साल लग गए और अब आखिरकार मंजूरी मिली.कंपनी के हेड इस्फानयार भंडारा ने कहा कि उनके दादा और पिता ने एक्सपोर्ट की इजाजत लेने की कई कोशिशें कीं, लेकिन वे नाकाम रहे.
पाकिस्तान की ब्रूअरी को नई मार्केट की तलाश
बैन से पहले रावलपिंडी की यह कंपनी भारत, अमेरिका, अफगानिस्तान और खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट करती थी. नए लाइसेंस मिलने के साथ ही कंपनी ने जापान, UK और पुर्तगाल जैसे देशों में लिमिटेड एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है. यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट के मौके तलाश रही है.
पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा का रेवेन्यू अर्जित किया. इस रकम में अल्कोहल से जुड़ी बिक्री का हिस्सा आधे से थोड़ा ज़्यादा था, जबकि बाकी नॉन-अल्कोहलिक ड्रिंक्स और कांच की बोतलों जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स से आया.
पाकिस्तान में शराब पर बैन
रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सिर्फ गैर-मुस्लिम माइनॉरिटी और विदेशियों को लाइसेंस वाली दुकानों या होटलों से शराब बेचने की इजाजत देता है. इसके बावजूद पूरे देश में अनऑफिशियल तरीकों से गैर-कानूनी शराब की बिक्री जारी है.
सालों से समाज में शराब पीना एक सेंसिटिव मुद्दा बना हुआ है. गैर-कानूनी शराब बनाने से सेफ्टी की दिक्कतें भी हुई हैं और खराब शराब से मौत के मामले भी सामने आए हैं.पाकिस्तान में 1977 से शराब पर बैन है, लेकिन प्राइवेट जगहों पर शराब पीना जारी है.यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब सऊदी अरब में गैर-मुस्लिमों को देश में गुपचुप तरीके से शराब पीने की छूट मिल गई है.
यह भी पढ़ें- कनाडा के हॉस्पिटल में 8 घंटे इंतजार के बावजूद नहीं हुआ इलाज, भारतीय मूल के आदमी की रुक गईं सांसें