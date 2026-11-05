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बम की धमकियों के कारण यूरोप में कई उड़ानों का मार्ग बदला गया

बम की धमकियों के कारण यूरोप में कई उड़ानों का मार्ग बदला. ( प्रतीकात्मक फोटो-IANS )

पेरिस : यूरोप में कई उड़ानों को बम की धमकियों के कारण मार्ग परिवर्तित किए जाने के बाद गुरुवार को आपात स्थिति में उतारा गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

फिनलैंड के प्रसारक वाईएलई के अनुसार, फिनएयर ने बताया कि हेलसिंकी से रोम जा रही उसकी उड़ान संख्या 1761 को बम की धमकी मिली थी, हालांकि विमान के इटली की राजधानी में सामान्य रूप से उतरने के बाद उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.

सोफिया जा रही रयानएयर की तीन उड़ानों को बम की धमकियों के कारण आपात स्थिति में उतारना पड़ा. हवाई अड्डे के अधिकारियों ने संवाददाताओं को बताया कि इनमें से दो उड़ानें, एक डेनमार्क के कोपेनहेगन और दूसरी स्पेन के मैड्रिड से आ रही थी, सुरक्षित रूप से सोफिया के वासिल लेवस्की हवाई अड्डे पर उतरीं. प्लोवदिव हवाई अड्डे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रासिमिर पेशेव ने बताया कि लंदन के स्टैनस्टेड हवाई अड्डे से सोफिया जा रही तीसरी उड़ान का मार्ग बदलकर उसे बुल्गारिया के दूसरे सबसे बड़े शहर प्लोवदिव के हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया. फ्रांस के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि आयरलैंड से इटली जा रही एक उड़ान को बम की धमकी मिलने के बाद गुरुवार को पश्चिमी फ्रांस स्थित एक सैन्य हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया. प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू के कार्यालय ने बताया कि विमान नॉरमैंडी के एव्रू स्थित सैन्य हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरा. विमान में सवार सभी 151 यात्री और चालक दल के छह सदस्य सुरक्षित हैं और सैन्य बम निरोधक दस्ते विमान की जांच कर रहे हैं.