अमेरिका का ईरान पर अटैक, केशम द्वीप पर बरसाई मिसाइलें, मिडटर्म चुनाव के बीच तोड़ा सीजफायर
मध्यावधि चुनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की है. इस अटैक में अभी तक किसी के घायल होने की जानकारी नहीं मिली है.
By ANI
Published : November 3, 2026 at 9:09 AM IST
तेहरान: अमेरिका में आज मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं और इस बीच उसने ईरान पर बमबारी की है. ताजा जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के दक्षिण में स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य के पास केशम द्वीप और बंदर लेंगेह में कई धमाकों किए.
ईरानी सरकारी टेलीविजन ने खबर दी है कि केशम द्वीप पर विस्फोटों की कई आवाजें सुनी गईं. एक अधिकारी ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि अमेरिकी संपत्तियों के खिलाफ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाले ईरानियों' को निशाना बनाया गया है. धमाकों की वजहों के बारे में कोई तत्काल आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, और न ही किसी के हताहत होने की कोई खबर है.
ये घटनाक्रम तब सामने आए हैं जब ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के एयरोस्पेस फोर्स ने दावा किया कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास अमेरिका के तीन ड्रोन मार गिराए हैं, जिनमें 55वां MQ-9 मिलिट्री ड्रोन भी शामिल है. ईरानी सरकारी टेलीविजन 'प्रेस टीवी' के अनुसार, IRGC ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल करके केशम द्वीप के दक्षिण में अमेरिका के दो MQM-170 टोही ड्रोन को नीचे गिरा दिया गया. इसके साथ ही, इस तरह के पकड़े गए ड्रोनों की कुल संख्या चार हो गई है.
एक अलग बयान में, IRGC ने कहा कि उसके एयरोस्पेस फोर्स ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पूर्व में, एक नए विकसित एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके, अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को ट्रैक किया और नष्ट कर दिया. IRGC ने कहा कि 55वें अत्याधुनिक MQ-9 ड्रोन को होर्मुज जलडमरूमध्य के पूर्व में हवाई क्षेत्र के ऊपर ट्रैक किया गया और देश के एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क के तहत काम कर रहे, एयरोस्पेस फोर्स के नवनिर्मित वायु रक्षा प्रणाली द्वारा मार गिराया गया.
वाशिंगटन और तेहरान के बीच लगातार हो रही राजनयिक बातचीत के बीच ये ताजा रिपोर्टें सामने आई हैं, जिसमें दोनों पक्षों ने बातचीत के जरिए समाधान निकलने की संभावना का संकेत दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार (स्थानीय समय) को दावा किया कि ईरान के साथ एक राजनयिक समझौते की उम्मीदों के बीच, तेल की कीमतों में प्रति बैरल लगभग 10 अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई है.
अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि तेल की कीमतें बहुत तेजी से गिर रही हैं, लगभग 10 डॉलर प्रति बैरल की गिरावट आई है, जो एक रिकॉर्ड है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ईरान के साथ कोई युद्ध नहीं होगा. ईरान जल्द से जल्द समझौता करना चाहता है. ऐसा हो सकता है.
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी बातचीत को लेकर उम्मीद जताई और कहा कि प्रशासन का मानना है कि कुछ प्रगति हुई है. हालाँकि, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि तेहरान कूटनीति और सैन्य टकराव, दोनों के लिए तैयार है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई नई सैन्य कार्रवाई होती है, तो उसका और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा.
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