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अमेरिका का ईरान पर अटैक, केशम द्वीप पर बरसाई मिसाइलें, मिडटर्म चुनाव के बीच तोड़ा सीजफायर

अमेरिका का ईरान पर अटैक, केशम द्वीप पर बरसाई मिसाइलें ( AP )

By ANI 3 Min Read

तेहरान: अमेरिका में आज मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं और इस बीच उसने ईरान पर बमबारी की है. ताजा जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के दक्षिण में स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य के पास केशम द्वीप और बंदर लेंगेह में कई धमाकों किए.

ईरानी सरकारी टेलीविजन ने खबर दी है कि केशम द्वीप पर विस्फोटों की कई आवाजें सुनी गईं. एक अधिकारी ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि अमेरिकी संपत्तियों के खिलाफ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाले ईरानियों' को निशाना बनाया गया है. धमाकों की वजहों के बारे में कोई तत्काल आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, और न ही किसी के हताहत होने की कोई खबर है.