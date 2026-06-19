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प्रिय मित्र नरेंद्र, आपका स्वागत करके बहुत खुशी हुई, फ्रांस-भारत की दोस्ती अमर रहे: मैक्रों ने हिंदी कहा

मैक्रों ने पीएम मोदी को भारतीय भाषा में संबोधित करने की कोशिश करके सबका ध्यान खींचा.

Macron speak Hindi
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 16 जून को एवियन में जी7 समिट 2026 की जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया (IANS)
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By ANI

Published : June 19, 2026 at 7:49 AM IST

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पेरिस: स्टैंडर्ड डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल से हटकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारतीय लीडर के दौरे के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी में गर्मजोशी और अनोखी विदाई दी. उन्होंने पीएम मोदी को भारतीय भाषा में संबोधित करने की कोशिश करके सबका ध्यान खींचा.

इस हाई-प्रोफाइल टूर के खत्म होने पर बनाए गए एक खास वीडियो मैसेज में भाषा का यह अनोखा तरीका दिखा, जिसमें मैक्रों ने यह कहकर शुरुआत की, 'प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी है, दौरे के लिए स्वागत करते हैं, फ्रांस भारत की दोस्ती अमर रहे.' हिंदी लाइनें बोलने के बाद, मैक्रों मुस्कुराए और कहा, 'मुझे उम्मीद है कि यह सही था.' (प्रिय मित्र नरेंद्र, मैं बहुत खुश हूं, इस दौरे के लिए आपका स्वागत है, फ्रांस और भारत की दोस्ती हमेशा बनी रहे).

अपनी हल्की-फुल्की कई भाषाओं वाली कोशिश से वापस इंग्लिश में आते हुए, फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अपने दौरे के लिए धन्यवाद दिया और इसे 'बहुत फायदेमंद' बताया, साथ ही फरवरी में उनसे फिर मिलने की उम्मीद भी जताई.

पार्टनरशिप को बताने वाले गहरे पर्सनल भाईचारे और जियोपॉलिटिकल तालमेल पर जोर देते हुए, उन्होंने फिर इंग्लिश में अपना मैसेज जारी रखते हुए कहा, 'प्रिये मित्र नरेंद्र मोदी. आपके आने के लिए धन्यवाद. हमारी दोस्ती के लिए धन्यवाद. यह बहुत फायदेमंद दौरा था. फ्रांस आपसे प्यार करता है. हम जल्द ही, फरवरी में आपसे फिर मिलने का इंतजार कर रहे हैं. जय हिंद.'

यह जबरदस्त डिप्लोमैटिक बातचीत जी7 समिट के बड़े स्टेज पर हुई, जहां पीएम मोदी ने पिछले दो दिनों में चर्चाओं में हिस्सा लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की.

इस मजबूत शिखर सम्मेलन की बुनियाद 14 जून को बनी, जब पीएम मोदी ने इस साल की शुरुआत में भारत-फ्रांस रिश्तों को 'स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप' के लेवल तक बढ़ाने के बाद अपनी पहली मीटिंग में नीस के विला केरिलोस में मैक्रों के साथ बाइलेटरल बातचीत की.

फ्रांस के तट के खूबसूरत बैकग्राउंड में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों के अलग-अलग पहलुओं पर गहरी बातचीत की. उन्होंने सभी डोमेन में बाइलेटरल डिफेंस कोलेबोरेशन की शानदार ग्रोथ और गहराई पर संतोष जताया और डिफेंस प्लेटफॉर्म और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के को-डिज़ाइन, को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन पर फोकस करके इसे और तेज करने पर सहमत हुए.

पारंपरिक सुरक्षा सीमाओं से आगे बढ़कर भविष्य के लक्ष्य को देखते हुए दोनों नेताओं ने स्पेस सेक्टर में सहयोग की समृद्ध विरासत को नोट किया और ह्यूमन स्पेसफ्लाइट और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की. उन्होंने स्पेस में प्राइवेट-सेक्टर सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की.

अपने स्ट्रेटेजिक एजेंडा में आधुनिक आर्थिक अभियान का एक मजबूत पक्ष रखते हुए पीएम मोदी और मैक्रों ने विवाटेक 2026 (VivaTech 2026) में स्टार्टअप्स के साथ बातचीत की और सभी क्षेत्र में नए जमाने और अत्याधुनिक नवाचार का अन्वेषण पर जोर दिया.

ये भी पढ़ें- भारत अब सिर्फ वैश्विक समाधानों का उपभोक्ता नहीं, बल्कि प्रदाता भी है : मोदी ने फ्रांस में कहा

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