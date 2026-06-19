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प्रिय मित्र नरेंद्र, आपका स्वागत करके बहुत खुशी हुई, फ्रांस-भारत की दोस्ती अमर रहे: मैक्रों ने हिंदी कहा

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने 16 जून को एवियन में जी7 समिट 2026 की जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया ( IANS )

By ANI 3 Min Read

पेरिस: स्टैंडर्ड डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल से हटकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भारतीय लीडर के दौरे के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी में गर्मजोशी और अनोखी विदाई दी. उन्होंने पीएम मोदी को भारतीय भाषा में संबोधित करने की कोशिश करके सबका ध्यान खींचा. इस हाई-प्रोफाइल टूर के खत्म होने पर बनाए गए एक खास वीडियो मैसेज में भाषा का यह अनोखा तरीका दिखा, जिसमें मैक्रों ने यह कहकर शुरुआत की, 'प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी है, दौरे के लिए स्वागत करते हैं, फ्रांस भारत की दोस्ती अमर रहे.' हिंदी लाइनें बोलने के बाद, मैक्रों मुस्कुराए और कहा, 'मुझे उम्मीद है कि यह सही था.' (प्रिय मित्र नरेंद्र, मैं बहुत खुश हूं, इस दौरे के लिए आपका स्वागत है, फ्रांस और भारत की दोस्ती हमेशा बनी रहे). अपनी हल्की-फुल्की कई भाषाओं वाली कोशिश से वापस इंग्लिश में आते हुए, फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अपने दौरे के लिए धन्यवाद दिया और इसे 'बहुत फायदेमंद' बताया, साथ ही फरवरी में उनसे फिर मिलने की उम्मीद भी जताई. पार्टनरशिप को बताने वाले गहरे पर्सनल भाईचारे और जियोपॉलिटिकल तालमेल पर जोर देते हुए, उन्होंने फिर इंग्लिश में अपना मैसेज जारी रखते हुए कहा, 'प्रिये मित्र नरेंद्र मोदी. आपके आने के लिए धन्यवाद. हमारी दोस्ती के लिए धन्यवाद. यह बहुत फायदेमंद दौरा था. फ्रांस आपसे प्यार करता है. हम जल्द ही, फरवरी में आपसे फिर मिलने का इंतजार कर रहे हैं. जय हिंद.'