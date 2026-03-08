ETV Bharat / international

Explained : ईरान युद्ध के सबसे खतरनाक संकेत, डिसेलिनेशन प्लांट पर हमला, नहीं रूका तो मध्य-पूर्व में पानी के लिए मचेगा 'हाहाकार'

ईरान पर हमले के बाद इज़राइल द्वारा हाइफा खाड़ी में राष्ट्रव्यापी अलर्ट जारी करने के दौरान, पानी के ऊपर एक आने वाला प्रक्षेपास्त्र फट गया ( AP )

नई दिल्ली : पश्चिम एशिया में जारी संकट की वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा की कीमतों पर प्रभाव पड़ना तय है. इसे पूरी दुनिया में महसूस किया जाने लगा है. खाड़ी क्षेत्र विश्व के कच्चे तेल निर्यात का लगभग एक तिहाई उत्पादन करता है और ऊर्जा राजस्व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का आधार है. लड़ाई के कारण प्रमुख समुद्री मार्गों पर टैंकरों का आवागमन पहले ही रुक चुका है और बंदरगाहों पर कामकाज बाधित हो गया है, जिससे कुछ उत्पादकों को भंडारण टैंकों के भर जाने के कारण निर्यात कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. लेकिन खाड़ी शहरों को पीने के पानी की आपूर्ति करने वाला बुनियादी ढांचा भी उतना ही खतरे में पड़ सकता है. ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने एक दिन पहले सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि अमेरिका ने बहरीन स्थित अपने अड्डे से दागी गई मिसाइलों से ईरान के केशम द्वीप पर स्थित मीठे पानी के डिसेलिनेशन संयंत्र पर हमला किया. उन्होंने कहा कि इससे 30 गांवों में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई. उनके सटीक शब्द थे, "यह मिसाल अमेरिका ने कायम की है, ईरान ने नहीं." लेबनान के बेरूत में भूमध्य सागर के किनारे एक युवा सड़क विक्रेता भीषण गर्मी के दौरान ग्राहकों की तलाश में पानी की बोतलों का एक पैकेट लिए (AP) यह खबर बहुत मामूली-सी लगती है, लेकिन पश्चिम एशिया में इसका महत्व बहुत अधिक है. लोगों का कहना है कि मिसाइल अटैक को तो सहा जा सकता है, लेकिन पानी संकट हो जाए, तो जिंदगी रूक सी जाएगी. यह सीधे-सीधे लोगों के जीवन से जुड़ा है. दो मार्च को दुबई के जेबेल अली बंदरगाह पर ईरान के हमले हुए. यह दुनिया के सबसे बड़े डिसेलिनेशन संयंत्रों में से एक से लगभग 12 मील की दूरी पर है. संयंत्र शहर के अधिकांश पेयजल का उत्पादन करता है.संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह एफ1 बिजली और जल परिसर और कुवैत के दोहा वेस्ट विलवणीकरण संयंत्र में भी क्षति की सूचना मिली है. विशेषज्ञों का कहना है कि इन दोनों संयंत्रों में क्षति पास के बंदरगाहों पर हुए हमलों या ड्रोन द्वारा रोके गए मलबे के कारण हुई प्रतीत होती है, और अभी तक ईरान द्वारा जानबूझकर जल शोधन स्थलों को निशाना बनाने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं. खाड़ी क्षेत्र के कई डिसेलिनेशन संयंत्र बिजली स्टेशनों के साथ सह-उत्पादन सुविधाओं के रूप में एकीकृत हैं, जिसका अर्थ है कि विद्युत बुनियादी ढांचे पर हमले जल उत्पादन को भी बाधित कर सकते हैं. एपी न्यूज एजेंसी से बात करते हुए सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में जल सुरक्षा के वरिष्ठ फेलो डेविड मिशेल ने कहा कि जहां संयंत्र बैकअप आपूर्ति मार्गों के साथ राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़े हैं, वहां भी व्यवधान परस्पर जुड़े सिस्टमों में फैल सकते हैं. खारे पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्रों में कई चरण होते हैं — इनटेक सिस्टम, ट्रीटमेंट फैसिलिटी, एनर्जी सप्लाई — और इस श्रृंखला के किसी भी हिस्से में खराबी आने से उत्पादन बाधित हो सकता है. प्लैनेट लैब्स पीबीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई यह तस्वीर 1 मार्च, 2026 को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित जेबेल अली बंदरगाह को दर्शाती है. (AP) पर्सियन खाड़ी के तट पर सैकड़ों डिसेलिनेशन संयंत्र स्थित हैं. इससे लाखों लोगों को पानी की आपूर्ति करने वाली व्यक्तिगत प्रणालियां ईरानी मिसाइल या ड्रोन हमलों की चपेट में आ जाती हैं. इनके बिना, बड़े शहर अपनी वर्तमान आबादी का भरण-पोषण नहीं कर पाएंगे. डिसेलिनेशन तकनीक के तहत समुद्री जल से नमक को हटाया जाता है. आमतौर पर इसे रिवर्स ऑस्मोसिस नामक प्रक्रिया में अति महीन झिल्लियों से गुजारकर - ताकि मीठे पानी का उत्पादन किया जा सके. इसकी मदद से दुनिया के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक में शहरों, होटलों, उद्योगों और कुछ कृषि को बनाए रखता है. कुवैत को अपने पीने के पानी का 90 प्रतिशत हिस्सा खारे पानी को मीठा बनाने की प्रक्रिया से मिलता है, इसी तरह से ओमान को 86 प्रतिशत, सऊदी अरब को 70 प्रतिशत और संयुक्त अरब अमीरात को 42 प्रतिशत हिस्सा इसी प्रक्रिया से पानी मिलता है. इन सभी देशों के पास विकल्प नहीं हैं. उनके पास नदी नहीं है, जहां से वे पानी की सप्लाई जारी रख सकें. अरब प्रायद्वीप की संपूर्ण मानव बस्ती उन मशीनों पर निर्भर करती है जो खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करती हैं, निरंतर और बड़े पैमाने पर चलती हैं, और बिजली ग्रिड और इनटेक पाइपों से जुड़ी होती हैं, जो किसी भी सैन्य क्षेत्र में सबसे आसान लक्ष्यों में से हैं.