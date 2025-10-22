पश्चिमी युगांडा में भीषण हादसा, कई वाहनों की टक्कर, 46 से अधिक लोगों की मौत
पश्चिमी युगांडा में एक राजमार्ग दुर्घटना में कम से कम 46 लोगों की मौत हो गई है. वहीं कई लोग घायल हो गए हैं.
Published : October 22, 2025 at 6:37 PM IST
कंपाला : पश्चिमी युगांडा में बुधवार को एक राजमार्ग पर दो बसें और दो अन्य वाहनों के बीच आपस में जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में कम से कम 46 से अधिक लोगों की मौत हो गई.
इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पूर्वी अफ्रीकी देश में हाल के साल में हुई सबसे भीषण वाहन हादसों में से एक है.
हालांकि शुरू में पुलिस ने हादसे में मरने वालों की संख्या 63 बताई थी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करते हुए यह आंकड़ा 46 कर दिया. वहीं पुलिस ने एक अन्य बयान में कहा कि हादसे वाली जगह पर बेहोश पाए गए कुछ लोग वास्तव में अब भी जीवित हैं.
बयान में कहा गया, ‘‘दुर्घटना के समय कई लोग बेहोश पाए गए थे और हो सकता है कि उनमें से कुछ को प्रारंभिक मृतक संख्या में गलती से शामिल कर लिया गया हो.’’
बता दें कि उत्तरी युगांडा के एक प्रमुख शहर गुलु के राजमार्ग पर स्थानीय समय के मुताबिक आधी रात के बाद हुए इस हादसे में कई लोग घायल हो गए. वहीं पुलिस का कहना है कि किरयांडोंगो कस्बे के समीप विपरीत दिशाओं से आ रही दो बसों के अलावा अन्य वाहन ओवरटेक करने के चक्कर में आपस में टकरा गए.
हालांकि युगांडा और पूर्वी अफ्रीका के अन्य इलाकों में सड़क हादसे होना सामान्य बात है, क्योंकि यहां पर सड़कें काफी संकरी होती हैं. दूसरी तरफ पुलिस अमूमन इस तरह के हादसे के लिए तेज गति से गाड़ी चलाने वाले को कसूरवार मानती है.
गौरतलब है कि बीते अगस्त माह में दक्षिण-पश्चिमी केन्या में एक बड़ा हादसा हो गया था. इसमें अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहे लोगों को ले जा रही एक बस के खाई में गिर जाने से कम से कम 25 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए थे.
इस बारे में अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठन ‘रेड क्रॉस’ की प्रवक्ता आइरीन नकासीता का कहना है कि हाल के दिनों में हुए हादसे में मरने वालों का आंकड़ा असामान्य रूप से काफी ज्यादा है. उन्होंने कहा कि घटनास्थल के दृश्य इतने भयावह थे कि उनको साझा करना भी कठिन था. हादसे में घायल हुए अधिकांश लोगों को समीप के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है.
