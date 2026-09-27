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अमेरिकी हमलों के बाद मोजतबा खामेनेई को अस्पताल के मलबे से निकाला गया: रिपोर्ट

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ( IANS )

By ANI 4 Min Read

न्यूयॉर्क: ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के बारे में एक बड़ी खबर सामने आयी है. न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मोजतबा खामेनेई को तेहरान के एक हॉस्पिटल के मलबे से उस समय 'बाहर निकाला गया' जब अमेरिका और इजराइल ने उस अस्पताल को कथित रूप से निशाना बनाया. मोजतबा खामेनेई को पहले हुए हमलों के बाद उस अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

समाचार रिपोर्ट के अनुसार ईरान की विशेषज्ञों की सभा के सदस्य मोहसेन हैदरी ने गुरुवार (स्थानीय समय) को कतरी टेलीविजन नेटवर्क अल अरबी के साथ एक साक्षात्कार में यह रहस्योद्घाटन किया. न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार हैदरी ने कहा, 'घायल होने और अस्पताल ले जाने के बाद भी तेहरान के तीन अस्पतालों पर बमबारी की गई.' उन्होंने कहा, 'मोजतबा खामेनेई तीसरे हॉस्पिटल में थे और उन्हें मलबे से निकाला गया.' न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया कि 56 साल के मोजतबा खामेनेई इसके बाद किसी अनजान जगह पर गायब हो गए और तब से उन्हें न तो पब्लिक में देखा गया है और न ही उनके बारे में कोई खबर है. न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक हैदरी ने उस प्रोसेस के बारे में भी बात की जिसके जरिए 8 मार्च को मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया था. उन्होंने कहा कि मोजतबा खामेनेई को शायद तब तक पता नहीं था कि उन्हें चुना गया है जब तक कि ईरानी सरकारी टेलीविजन पर इसका प्रसारण नहीं हो गया. ईरान के सुप्रीम लीडर को चुनने के लिए बनी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को भी कथित तौर पर हमलों के दौरान निशाना बनाया गया. न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया कि इसके कोम सेक्रेटेरिएट पर बमबारी की गई, जिसमें आठ लोग मारे गए और नए सुप्रीम लीडर के चुनाव से जुड़ी रिपोर्ट और सिफारिशें नष्ट हो गई. हैदरी ने कहा कि असेंबली के सदस्यों ने बाद में अपने वोट कागज पर लिखे, जिसके बाद उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एक सीक्रेट रूम में बुलाया गया. उन्होंने याद किया कि मोजतबा खामेनेई का नाम सुझाने वाले वे पहले सदस्य थे. न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, हैदरी ने याद करते हुए कहा, 'दुश्मन की स्थिति को देखते हुए हम अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई के अलावा किसी और को इस्लामिक रिपब्लिक का लीडर और सुप्रीम गाइड नहीं चुनेंगे.'