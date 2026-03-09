अमेरिका-इजराइल की धमकियों को दरकिनार कर मुजतबा खामेनेई को चुना गया ईरान का नया सुप्रीम लीडर
एक बयान में कहा गया कि अमेरिका-इजराइल के क्रूर हमलों के बावजूद, ईरानी मौलवियों की संस्था ने नया सुप्रीम लीडर चुनने में देर नहीं की.
By AFP
Published : March 9, 2026 at 8:15 AM IST
तेहरान: ईरान के मौलवियों की सर्वोच्च संस्था ने रविवार को आयतुल्लाह सैयद मुजतबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया. असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अमेरिका और इजराइल की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए यह अहम फैसला लिया.
मुजतबा खामेनेई 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे गए आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे हैं. अली खामेनेई की मौत के बाद से खबरें आ रही थीं कि उनके दूसरे नंबर के बेटे मुजतबा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी चुना जा सकता हैं.
इन खबरों के बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह मुजतबा खामेनेई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि नए लीडर के चयन में उनकी बात सुनी जानी चाहिए. मुजतबा खामेनेई के नाम की घोषणा से पहले भी रविवार को ABC न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "अगर उन्हें हमसे मंजूरी नहीं मिली तो वह ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे."
इसके अलावा, इजराइल ने भी धमकी दी थी कि आयतुल्लाह अली खामेनेई का जो भी उत्तराधिकारी बनेगा, वह उसे खत्म कर देगा.
लेकिन, युद्ध शुरू होने के नौ दिन बाद, मौलवियों की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक में नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया. असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने एक बयान में कहा, "56 साल के मुजतबा खामेनेई को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पवित्र सिस्टम के तीसरे लीडर के तौर पर नियुक्त किया गया है और पेश किया गया है, जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सम्मानित प्रतिनिधियों के अहम वोट पर आधारित है."
बयान में कहा गया कि अमेरिका और इजराइल के क्रूर हमले के बावजूद, मौलवियों की संस्था ने नया नेता चुनने में "एक मिनट भी नहीं हिचकिचाया.
अमेरिका और इजराइल की धमकियों के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने रविवार को कहा कि यह फैसला सिर्फ ईरान का है. किसी को भी हमारे घरेलू मामलों में दखल देने की इजाजत नहीं मिलेगी. NBC के "मीट द प्रेस" पर बोलते हुए, विदेश मंत्री अराकची ने ट्रंप से युद्ध शुरू करने के लिए "इलाके के लोगों से माफी मांगने" की मांग की.
मुजतबा खामेनेई को एक रूढ़िवादी व्यक्ति माना जाता है, खासकर इस्लामिक रिपब्लिक की सेना की सैद्धांतिक ब्रांच, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ उनके संबंधों के कारण.
यह भी पढ़ें- Iran War Live Updates: मुजतबा खामेनेई बने ईरान के नए सुप्रीम लीडर, जश्न में डूबे ईरानी लोग