भारत-पोलैंड की रणनीतिक साझेदारी, मोदी-टस्क ने दी नई गति
वार्ता का उद्देश्य भारत-पोलैंड की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
Published : October 25, 2026 at 11:04 AM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के उनके समकक्ष डोनाल्ड टस्क भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमत हुए. उनकी बातचीत में रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, व्यापार, निवेश और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों (टेक्नोलॉजी) पर विशेष रूप से चर्चा हुई.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच व्यापक बातचीत हुई. 2024 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए, दोनों नेताओं ने एआई, हरित प्रौद्योगिकियों, महत्वपूर्ण खनिजों और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे. साथ ही, व्यापार, निवेश, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान को और गहरा करने पर भी चर्चा की."
जायसवाल के अनुसार, दोनों नेता 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए.उन्होंने कहा, "दोनों नेताओं ने भारत-ईयू एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) के महत्व पर जोर दिया. इससे व्यवसायों और उद्योगों के लिए नए अवसर खुलेंगे और आर्थिक संबंधों को नई गति मिलेगी." उन्होंने आगे बताया, "दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया. उन्होंने नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित वैश्विक संस्थानों में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई."
दोनों नेताओं के बीच दिल्ली में हुई बैठक, पहले हुई बैठक का ही एक एक्सटेंशन है. अगस्त 2024 में पोलैंड की अपनी यात्रा के दौरान मोदी द्वारा स्थापित रणनीतिक साझेदारी को ठोस आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी परिणामों में बदलने का एक प्रयास है. यह इस बात को भी दर्शाता है कि दोनों देश अपने व्यावसायिक संबंधों में विविधता लाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को कितना महत्व देते हैं, जिनका सीधा असर आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है.
21 से 23 अक्टूबर तक टस्क की भारत यात्रा, जो 2010 के बाद से किसी पोलिश प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा है, इसने राजनयिक संबंधों में एक व्यावसायिक आयाम भी जोड़ा है. इस यात्रा में पोलिश कंपनियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है. इन वार्ताओं का महत्व केवल राजनीतिक संबंधों को फिर से पुष्ट करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक साझेदारी बनाने का अवसर भी है. इसके जरिए भारत की औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं को पोलैंड की विनिर्माण और तकनीकी क्षमताओं से जोड़ा जा सकता है, साथ ही यूरोप के साथ भारत के जुड़ाव को और गहरा किया जा सकता है.
रक्षा सहयोग - पोलैंड की कंपनियों को रक्षा तकनीकों के सह-विकास और सह-उत्पादन में शामिल होने के लिए मोदी का निमंत्रण यह संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच सहयोग का दायरा केवल पारंपरिक सैन्य उपकरणों की खरीद से आगे बढ़ सकता है.भारत अपनी घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने, स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने और आयातित सैन्य उपकरणों पर निर्भरता कम करने की नीति पर काम कर रहा है. वहीं, यूरोप में बिगड़ते सुरक्षा माहौल—खासकर यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के लगातार जारी परिणामों—को देखते हुए पोलैंड ने अपने सैन्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है.इन प्राथमिकताओं के चलते दोनों देशों के बीच सहयोग की अच्छी संभावनाएं बनती हैं. पोलैंड की कंपनियां भारतीय रक्षा निर्माताओं के साथ साझेदारी की संभावनाएं तलाश सकती हैं, जबकि भारतीय कंपनियां उन्हें अपनी विनिर्माण क्षमता, इंजीनियरिंग कौशल और एक बड़े घरेलू बाजार तक पहुंच उपलब्ध करा सकती हैं.
टस्क ने पोलिश ड्रोन तकनीक के संभावित योगदान की ओर ध्यान दिलाया. संयुक्त प्रेस बयान के दौरान उन्होंने कहा कि पोलिश ड्रोन उपयोगी रहे हैं. उनकी इस टिप्पणी से सहयोग के एक ऐसे क्षेत्र का संकेत मिलता है जिस पर विचार किया जा सकता है, हालांकि इसे किसी विशेष खरीद अनुबंध की पुष्टि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. संभावित सहयोग के क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं -
- बिना चालक वाले हवाई सिस्टम (अनक्रूड एरियल सिस्टम) और उनसे जुड़ी तकनीक
- निगरानी, संचार और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स
- चुनिंदा सैन्य उपकरणों और पुर्जों का संयुक्त निर्माण
- अनुसंधान, इंजीनियरिंग और औद्योगिक सहयोग
- भारतीय और पोलिश रक्षा कंपनियों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी
इस तरह के सहयोग का वास्तविक महत्व इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी तकनीकें पेश की जा रही हैं, स्थानीय स्तर पर उत्पादन किस हद तक होगा, बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) से जुड़े इंतजाम क्या होंगे, और तकनीक हस्तांतरण (टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) की शर्तें क्या होंगी. भारत के लिए, इसका उद्देश्य ऐसी क्षमताएं हासिल करना होगा जो घरेलू विनिर्माण और तकनीकी विकास में योगदान दें. पोलैंड के लिए, यह सहयोग एक बड़े एशियाई रक्षा बाजार में व्यावसायिक अवसर खोल सकता है और दीर्घकालिक औद्योगिक साझेदारी के लिए आधार प्रदान कर सकता है.
अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा - भारत ने उपग्रह संचार, अर्थ ऑब्जर्वेशन, प्रक्षेपण सेवाओं और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के क्षेत्र में क्षमताएं विकसित की हैं. पोलिश कंपनियों, शोधकर्ताओं और तकनीकी संस्थानों के साथ सहयोग से विशेष घटकों, उपग्रह अनुप्रयोगों, डेटा सेवाओं और अनुसंधान के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं. पोलैंड के व्यापक यूरोपीय तकनीकी संबंधों से ऐसे सहयोगी प्रोजेक्ट्स शुरू करने में मदद मिल सकती है, जिनमें अनुसंधान संगठन और व्यावसायिक उद्यम शामिल हों. इस तरह की साझेदारी के लिए विशिष्ट परियोजनाओं, तकनीकी मानकों और व्यावसायिक व्यवस्थाओं की पहचान करना आवश्यक होगा. भारत का बढ़ता अंतरिक्ष इकोसिस्टम एक ऐसा आधार प्रदान करता है, जिस पर वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों और सेवाओं तक सहयोग का विस्तार किया जा सकता है. संयुक्त परियोजनाएं दोनों देशों की कंपनियों को विशेषज्ञता विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में भी मदद कर सकती हैं. हालांकि, इन संयुक्त बयानों को किसी विशिष्ट उपग्रह, प्रक्षेपण यान या अंतरिक्ष कार्यक्रम की पुष्टि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. इस चरण में इसका मुख्य महत्व इस बात में है कि दोनों पक्ष इस क्षेत्र में एक व्यापक संबंध तलाशने के लिए राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध हैं.
परमाणु ऊर्जा - परमाणु ऊर्जा एक और रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, जिसमें नेताओं ने अधिक मजबूत सहयोग में रुचि व्यक्त की है. भारत के लिए, परमाणु ऊर्जा उसके दीर्घकालिक प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और कम कार्बन वाले विकास को सुनिश्चित करते हुए विश्वसनीय बिजली उत्पादन का विस्तार करना है. पोलिश कंपनियों के साथ सहयोग में कुछ विशेष औद्योगिक घटक, इंजीनियरिंग सेवाएं, अनुसंधान या परमाणु क्षेत्र से जुड़ी अन्य तकनीकें शामिल हो सकती हैं. किसी भी ठोस परमाणु साझेदारी के लिए लाइसेंसिंग, सुरक्षा उपाय, सुरक्षा मानक और इसमें शामिल संगठनों की जिम्मेदारियों से जुड़े विस्तृत प्रबंधों की आवश्यकता होगी.
व्यापार का विस्तार और द्विपक्षीय कारोबार को दोगुना करने की महत्वाकांक्षा - भारत-पोलैंड संबंधों में आर्थिक सहयोग सबसे अहम है. दोनों देशों के नेताओं के बयानों में इस बात पर जोर दिया गया है कि उनके राजनीतिक संबंधों को और मजबूत व्यावसायिक रिश्तों में बदला जाना चाहिए. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 6.3 अरब डॉलर का रहा है, और दोनों देश 2030 तक इसे दोगुना करने की दिशा में काम कर रहे हैं. भारत के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पोलैंड में भारतीय निवेश 3 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है. व्यापार को लेकर यह महत्वाकांक्षा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक ऐसा मापने योग्य लक्ष्य तय होता है, जिसके आधार पर आने वाले वर्षों में दोनों देशों के संबंधों का आकलन किया जा सकेगा.
भारत के लिए, पोलैंड मध्य यूरोप की एक बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंच प्रदान करता है. साथ ही, यहां औद्योगिक विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं मौजूद हैं. वहीं पोलैंड के लिए, भारत का विशाल बाजार और बढ़ता औद्योगिक आधार निर्यात बढ़ाने, निवेश करने और व्यावसायिक साझेदारी के नए अवसर खोलता है.
भारत-यूरोपीय संघ आर्थिक संबंध - भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापक संबंध, द्विपक्षीय वार्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं. मोदी ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते ने भारत और पोलैंड के बीच आर्थिक सहयोग की संभावनाओं को और मजबूत किया है. उन्होंने दोनों देशों की बढ़ती आर्थिक ताकत को आपसी जुड़ाव को और गहरा करने के अवसरों से भी जोड़ा. पोलिश व्यवसायों के लिए, भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक एकीकरण बढ़ने से भारतीय कंपनियों के साथ व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों के विस्तार के लिए बेहतर माहौल बन सकता है. इसी तरह, भारतीय कंपनियों को भी यूरोपीय आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन) और बाजारों के साथ मजबूत जुड़ाव से लाभ मिल सकता है, बशर्ते यह समझौते के वास्तविक प्रावधानों और उसे लागू करने की व्यवस्थाओं के अनुरूप हो.
महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ तकनीक और उभरते उद्योग - दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय एजेंडे में महत्वपूर्ण खनिज, इलेक्ट्रिक-वाहन बैटरी, स्वच्छ तकनीक, नवाचार (इनोवेशन) और उच्च शिक्षा जैसे विषय शामिल हैं. विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा के दौरान बताया कि दोनों पक्ष महत्वपूर्ण खनिजों, गोपनीय जानकारी की सुरक्षा और आदान-प्रदान, अभिलेखागार (आर्काइव) संबंधी सहयोग, संस्कृति, विज्ञान और उच्च शिक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं. ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये पारंपरिक कूटनीति को उन आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों से जोड़ते हैं, जिनका सामना दोनों देश कर रहे हैं. महत्वपूर्ण खनिज कई उन्नत औद्योगिक कार्यों के लिए आवश्यक हैं, जिनमें बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ-ऊर्जा तकनीकें शामिल हैं. आपूर्ति की अधिक मजबूत व्यवस्थाएं होने से, आपूर्ति में आने वाली रुकावटों और कुछ ही स्रोतों पर अत्यधिक निर्भर रहने के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है. इलेक्ट्रिक-वाहन बैटरी और स्वच्छ तकनीक के क्षेत्र में सहयोग से अनुसंधान, औद्योगिक साझेदारी और व्यावसायिक निवेश के अवसर पैदा हो सकते हैं. इन क्षेत्रों में, भारत एक बड़ा बाजार और विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) के बढ़ते महत्वाकांक्षी लक्ष्य पेश करता है, जबकि पोलैंड औद्योगिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक संभावित यूरोपीय साझेदार के रूप में सामने आता है.
स्टार्टअप ब्रिज और इनोवेशन पर आधारित सहयोग - इस यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम 'इंडिया-पोलैंड स्टार्टअप ब्रिज' की शुरुआत थी, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के इनोवेशन इकोसिस्टम के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है. मोदी ने 'इंडिया-पोलैंड स्टार्टअप ब्रिज' की स्थापना की घोषणा की और कहा कि दोनों देश युवाओं के लिए टेक्नोलॉजी हैकाथॉन आयोजित करेंगे. उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में पहले से मौजूद सहयोग पर भी प्रकाश डाला और पोलैंड में भारतीय IT कंपनियों की मौजूदगी का जिक्र किया. इस पहल का मकसद उद्यमियों, टेक्नोलॉजी कंपनियों, निवेशकों और शोध संस्थानों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करना है. भारतीय स्टार्टअप्स के लिए, पोलैंड के साथ मजबूत संबंध यूरोपीय साझेदारों, ग्राहकों और बाजार विस्तार के अवसरों की पहचान करने में मददगार हो सकते हैं. वहीं, पोलैंड की टेक्नोलॉजी कंपनियों को भारत की विशाल डिजिटल अर्थव्यवस्था और उद्यमिता इकोसिस्टम के साथ जुड़ने से फायदा मिल सकता है. सहयोग के संभावित क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सेवाएं, क्लीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर आधारित अन्य क्षेत्र शामिल हैं. टेक्नोलॉजी हैकाथॉन युवा पेशेवरों और शोधकर्ताओं को साझा समस्याओं के समाधान खोजने के लिए एक मंच प्रदान कर सकते हैं, जबकि स्टार्टअप ब्रिज दीर्घकालिक व्यावसायिक और संस्थागत संबंध स्थापित करने में मदद कर सकता है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेव ने ईटीवी भारत को बताया कि पोलैंड मध्य-पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा देश है.सचदेव ने ईटीवी भारत को बताया, "यहां की आबादी लगभग 4 करोड़ (40 मिलियन) है."उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के बाद से, पोलैंड यूरोपीय संसद में लगभग 53 एमईपी (यूरोपीय संसद के सदस्य) भेज रहा है.
सचदेव ने ईटीवी भारत से कहा, "इसका मतलब यह है कि यूरोपीय संसद में आपका काफी प्रभाव है, क्योंकि आपके पास बड़ी संख्या में सदस्य हैं. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 जनवरी 1990 से उन्होंने अपना इकोनॉमिक शॉक थेरेपी कार्यक्रम शुरू किया, जिससे वहां एक बड़ा बदलाव आया."
उन्होंने कहा कि तब से, यह मध्य-पूर्वी यूरोप में एक "बेहद सफल कहानी" रही है. सचदेव ने बताया, "जब वे यूरोपीय संघ के सदस्य बने थे, तब उनकी प्रति व्यक्ति आय यूरोपीय संघ के औसत का लगभग 40 प्रतिशत थी. आज, यह 80 प्रतिशत से अधिक है."
उन्होंने आगे बताया कि पिछले कई वर्षों से पोलैंड की आर्थिक वृद्धि दर, यूरोपीय संघ के औसत से दोगुनी से भी अधिक रही है.उन्होंने कहा, "उदाहरण के लिए, पिछले साल यूरोपीय संघ की विकास दर लगभग 1.5 प्रतिशत थी, जबकि पोलैंड की विकास दर लगभग 4 प्रतिशत या 3.8 प्रतिशत रही. असल में, जब उन्होंने अपना आर्थिक बदलाव शुरू किया था, तब हंगरी जैसी अन्य अर्थव्यवस्थाएं उनसे काफी बेहतर थीं और वहां प्रति व्यक्ति आय भी अधिक थी. लेकिन अब, पोलैंड ने उन देशों को भी पीछे छोड़ दिया है."
सचदेव ने आगे बताया कि यूरोपीय संघ के भीतर पोलैंड एक बड़ा देश है.उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि अब यह यूरोपीय संघ की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. यह अब 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जो दुनिया की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है." भू-राजनीतिक पहलू की बात करें तो, सचदेव ने कहा कि यूक्रेन में ईयू और नाटो के सभी प्रयासों के लिए पोलैंड एक फ्रंटलाइन स्टेट (अग्रिम पंक्ति का देश) बन गया है.सचदेव ने कहा, "यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है, वह पोलैंड से होकर ही गुजरता है, क्योंकि भौगोलिक रूप से पोलैंड वहीं स्थित है." उन्होंने आगे कहा, "असल में, पिछले कई सालों से यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद है. इसलिए, जिसे भी यूक्रेन जाना होता है, उसे पोलैंड के रास्ते ही जाना पड़ता है. उदाहरण के लिए, जब 2024 में (भारतीय) प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) यूक्रेन गए थे, तो उन्होंने पोलैंड से ट्रेन ली थी और फिर वहां पहुंचे थे."सचदेव ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि डोनाल्ड टस्क पांच साल तक यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं.
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