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भारत-पोलैंड की रणनीतिक साझेदारी, मोदी-टस्क ने दी नई गति

पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क और पीएम मोदी ( PTI )

By Aroonim Bhuyan 14 Min Read

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के उनके समकक्ष डोनाल्ड टस्क भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमत हुए. उनकी बातचीत में रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, व्यापार, निवेश और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों (टेक्नोलॉजी) पर विशेष रूप से चर्चा हुई.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच व्यापक बातचीत हुई. 2024 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए, दोनों नेताओं ने एआई, हरित प्रौद्योगिकियों, महत्वपूर्ण खनिजों और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे. साथ ही, व्यापार, निवेश, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान को और गहरा करने पर भी चर्चा की."

जायसवाल के अनुसार, दोनों नेता 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए.उन्होंने कहा, "दोनों नेताओं ने भारत-ईयू एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) के महत्व पर जोर दिया. इससे व्यवसायों और उद्योगों के लिए नए अवसर खुलेंगे और आर्थिक संबंधों को नई गति मिलेगी." उन्होंने आगे बताया, "दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया. उन्होंने नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित वैश्विक संस्थानों में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई." दोनों नेताओं के बीच दिल्ली में हुई बैठक, पहले हुई बैठक का ही एक एक्सटेंशन है. अगस्त 2024 में पोलैंड की अपनी यात्रा के दौरान मोदी द्वारा स्थापित रणनीतिक साझेदारी को ठोस आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी परिणामों में बदलने का एक प्रयास है. यह इस बात को भी दर्शाता है कि दोनों देश अपने व्यावसायिक संबंधों में विविधता लाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को कितना महत्व देते हैं, जिनका सीधा असर आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है. 21 से 23 अक्टूबर तक टस्क की भारत यात्रा, जो 2010 के बाद से किसी पोलिश प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा है, इसने राजनयिक संबंधों में एक व्यावसायिक आयाम भी जोड़ा है. इस यात्रा में पोलिश कंपनियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल है. इन वार्ताओं का महत्व केवल राजनीतिक संबंधों को फिर से पुष्ट करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक साझेदारी बनाने का अवसर भी है. इसके जरिए भारत की औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं को पोलैंड की विनिर्माण और तकनीकी क्षमताओं से जोड़ा जा सकता है, साथ ही यूरोप के साथ भारत के जुड़ाव को और गहरा किया जा सकता है. रक्षा सहयोग - पोलैंड की कंपनियों को रक्षा तकनीकों के सह-विकास और सह-उत्पादन में शामिल होने के लिए मोदी का निमंत्रण यह संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच सहयोग का दायरा केवल पारंपरिक सैन्य उपकरणों की खरीद से आगे बढ़ सकता है.भारत अपनी घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने, स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने और आयातित सैन्य उपकरणों पर निर्भरता कम करने की नीति पर काम कर रहा है. वहीं, यूरोप में बिगड़ते सुरक्षा माहौल—खासकर यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के लगातार जारी परिणामों—को देखते हुए पोलैंड ने अपने सैन्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है.इन प्राथमिकताओं के चलते दोनों देशों के बीच सहयोग की अच्छी संभावनाएं बनती हैं. पोलैंड की कंपनियां भारतीय रक्षा निर्माताओं के साथ साझेदारी की संभावनाएं तलाश सकती हैं, जबकि भारतीय कंपनियां उन्हें अपनी विनिर्माण क्षमता, इंजीनियरिंग कौशल और एक बड़े घरेलू बाजार तक पहुंच उपलब्ध करा सकती हैं. टस्क ने पोलिश ड्रोन तकनीक के संभावित योगदान की ओर ध्यान दिलाया. संयुक्त प्रेस बयान के दौरान उन्होंने कहा कि पोलिश ड्रोन उपयोगी रहे हैं. उनकी इस टिप्पणी से सहयोग के एक ऐसे क्षेत्र का संकेत मिलता है जिस पर विचार किया जा सकता है, हालांकि इसे किसी विशेष खरीद अनुबंध की पुष्टि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. संभावित सहयोग के क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं - बिना चालक वाले हवाई सिस्टम (अनक्रूड एरियल सिस्टम) और उनसे जुड़ी तकनीक

निगरानी, ​​संचार और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स

चुनिंदा सैन्य उपकरणों और पुर्जों का संयुक्त निर्माण

अनुसंधान, इंजीनियरिंग और औद्योगिक सहयोग

भारतीय और पोलिश रक्षा कंपनियों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी इस तरह के सहयोग का वास्तविक महत्व इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी तकनीकें पेश की जा रही हैं, स्थानीय स्तर पर उत्पादन किस हद तक होगा, बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) से जुड़े इंतजाम क्या होंगे, और तकनीक हस्तांतरण (टेक्नोलॉजी ट्रांसफर) की शर्तें क्या होंगी. भारत के लिए, इसका उद्देश्य ऐसी क्षमताएं हासिल करना होगा जो घरेलू विनिर्माण और तकनीकी विकास में योगदान दें. पोलैंड के लिए, यह सहयोग एक बड़े एशियाई रक्षा बाजार में व्यावसायिक अवसर खोल सकता है और दीर्घकालिक औद्योगिक साझेदारी के लिए आधार प्रदान कर सकता है. अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा - भारत ने उपग्रह संचार, अर्थ ऑब्जर्वेशन, प्रक्षेपण सेवाओं और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के क्षेत्र में क्षमताएं विकसित की हैं. पोलिश कंपनियों, शोधकर्ताओं और तकनीकी संस्थानों के साथ सहयोग से विशेष घटकों, उपग्रह अनुप्रयोगों, डेटा सेवाओं और अनुसंधान के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं. पोलैंड के व्यापक यूरोपीय तकनीकी संबंधों से ऐसे सहयोगी प्रोजेक्ट्स शुरू करने में मदद मिल सकती है, जिनमें अनुसंधान संगठन और व्यावसायिक उद्यम शामिल हों. इस तरह की साझेदारी के लिए विशिष्ट परियोजनाओं, तकनीकी मानकों और व्यावसायिक व्यवस्थाओं की पहचान करना आवश्यक होगा. भारत का बढ़ता अंतरिक्ष इकोसिस्टम एक ऐसा आधार प्रदान करता है, जिस पर वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों और सेवाओं तक सहयोग का विस्तार किया जा सकता है. संयुक्त परियोजनाएं दोनों देशों की कंपनियों को विशेषज्ञता विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में भी मदद कर सकती हैं. हालांकि, इन संयुक्त बयानों को किसी विशिष्ट उपग्रह, प्रक्षेपण यान या अंतरिक्ष कार्यक्रम की पुष्टि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. इस चरण में इसका मुख्य महत्व इस बात में है कि दोनों पक्ष इस क्षेत्र में एक व्यापक संबंध तलाशने के लिए राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध हैं. परमाणु ऊर्जा - परमाणु ऊर्जा एक और रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, जिसमें नेताओं ने अधिक मजबूत सहयोग में रुचि व्यक्त की है. भारत के लिए, परमाणु ऊर्जा उसके दीर्घकालिक प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और कम कार्बन वाले विकास को सुनिश्चित करते हुए विश्वसनीय बिजली उत्पादन का विस्तार करना है. पोलिश कंपनियों के साथ सहयोग में कुछ विशेष औद्योगिक घटक, इंजीनियरिंग सेवाएं, अनुसंधान या परमाणु क्षेत्र से जुड़ी अन्य तकनीकें शामिल हो सकती हैं. किसी भी ठोस परमाणु साझेदारी के लिए लाइसेंसिंग, सुरक्षा उपाय, सुरक्षा मानक और इसमें शामिल संगठनों की जिम्मेदारियों से जुड़े विस्तृत प्रबंधों की आवश्यकता होगी. व्यापार का विस्तार और द्विपक्षीय कारोबार को दोगुना करने की महत्वाकांक्षा - भारत-पोलैंड संबंधों में आर्थिक सहयोग सबसे अहम है. दोनों देशों के नेताओं के बयानों में इस बात पर जोर दिया गया है कि उनके राजनीतिक संबंधों को और मजबूत व्यावसायिक रिश्तों में बदला जाना चाहिए. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 6.3 अरब डॉलर का रहा है, और दोनों देश 2030 तक इसे दोगुना करने की दिशा में काम कर रहे हैं. भारत के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पोलैंड में भारतीय निवेश 3 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है. व्यापार को लेकर यह महत्वाकांक्षा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक ऐसा मापने योग्य लक्ष्य तय होता है, जिसके आधार पर आने वाले वर्षों में दोनों देशों के संबंधों का आकलन किया जा सकेगा.