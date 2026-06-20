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'बेहद सख्त मिजाज के हैं पीएम मोदी...एक महान नेता', डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ में फिर पढ़े कसीदे

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी पूर्वी फ्रांस के एवियन में G7 समिट से इतर द्विपक्षीय बैठक के दौरान (17 जून 2026 की तस्वीर) ( AFP )

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान नेता बताते हुए जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि, पीएम मोदी बेहद मजबूत और कड़क नेता हैं. यह बात उन्होंने एक मीडिया एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कही. मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री इससे ठीक कुछ दिन पहले जी-7 समिट में देखने को मिली थी, जहां दो दिग्गज नेताओं एक दूसरे से हाथ मिलाया था. ग्रुप फोटो में भी दोनों नेता सबसे आगे की पंक्ति में खड़े नजर आए थे. 'वेरी टफ कुकी'

इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को 'वेरी टफ कुकी' ((Tough cookie) कहा है. इसका अर्थ है कि, मोदी बेहद मजबूत और सख्त नेता हैं. उन्होंने कहा कि, मोदी 12 साल से ज्यादा समय से पावर में हैं. ट्रंप की यह बात फ्रांस में G7 समिट के तुरंत बाद एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू के दौरान आई. एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वह सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं, तो ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और PM मोदी का जिक्र किया, जो पावर और उस पर काम करने की काबिलियत के मामले में उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हैं. जंग से दूर रहते हैं पीएम मोदी, ट्रंप ने कहा

ट्रंप ने मीडिया संस्थान एक्सियोस के साथ एक इंटरव्यू में कहा, "मोदी बहुत अच्छे हैं. वह युद्धों से दूर रहते हैं, जो समझदारी की बात है. वह 1.5 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं. असल में भारत बहुत बड़ा देश है. मोदी एक महान नेता हैं और हम उनके साथ बहुत व्यापार करते हैं, लेकिन अब हम पारदर्शी तरीके से व्यापार करते हैं."