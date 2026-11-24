पीएम मोदी का आसियान की केंद्रीयता पर मुहर, समुद्री सुरक्षा और साइबर क्राइम पर नई पहल का प्रस्ताव दिया
समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और सभ्यतागत संबंधों को जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-आसियान जुड़ाव के लिए एक बड़ा एजेंडा बताया.
Published : November 24, 2026 at 2:39 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के रणनीतिक जुड़ाव को बढ़ाने के लिए कई पहलों का प्रस्ताव दिया है. इसमें समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सांस्कृतिक विरासत और उच्च शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा. साथ ही, उन्होंने भारत के इंडो-पैसिफिक विजन में आसियान की अहमियत को भी दोहराया है.
मंगलवार, 17 नवंबर को मनीला में 21वें ईस्ट एशिया समिट (EAS) को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस) की एकता और सेंट्रल भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा बनी हुई है और उन्होंने एक फ्री, ओपन, इनक्लूसिव और रूल्स-बेस्ड इंडो-पैसिफिक के लिए नई दिल्ली का कमिटमेंट दोहराया.
उनका भाषण बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा और खाने की सप्लाई में रुकावट, कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरे और बढ़ते ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम के बीच आया. इस बात पर जोर देते हुए कि आर्थिक खुशहाली के लिए शांति, स्थिरता और अंदाजा लगाना जरूरी है, उन्होंने नई चुनौतियों से निपटने के लिए ज़्यादा क्षेत्रीय सहयोग की अपील की.
खास घोषणाओं में नाविकों की सुरक्षा पहल, भारत की नेशनल फ़ोरेंसिक साइंसेज़ यूनिवर्सिटी में ईस्ट एशिया समिट साइबर क्राइम कॉन्फ़्रेंस, गुजरात के लोथल में मैरीटाइम हेरिटेज फ़ेस्टिवल और 2027 में बिहार के नालंदा में यूनिवर्सिटी हेड्स कॉन्क्लेव शामिल थे.
ये प्रस्ताव भारत के इरादे को दिखाते हैं कि वह अपनी टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल क्षमताओं को पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ जोड़कर पारंपरिक डिप्लोमैटिक, आर्थिक और डिफेंस सहयोग से आगे आसियान के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाना चाहता है.
भारत के इंडो-पैसिफिक विजन के केंद्र में आसियान की अहमियत
मोदी का आसियान की अहमियत पर जोर देना भारत की इस बात को दोहराता है कि इस ग्रुप को बदलते रीजनल आर्किटेक्चर के केंद्र में रहना चाहिए. आसियान के साथ भारत का जुड़ाव 1992 में सेक्टोरल डायलॉग रिलेशन के साथ शुरू हुआ और 1995 में यह पूरी डायलॉग पार्टनरशिप, 2002 में समिट-लेवल पार्टनरशिप और 2012 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंच गया. यह रिश्ता 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंच गया, जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी डोमेन में बढ़ते मेल को दिखाता है.
आसियान की अहमियत सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है. हिंद और प्रशांत महासागरों के बीच इसकी भौगोलिक स्थिति इसे काफ़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत देती है, क्योंकि इसके कई सदस्य देश जरूरी अंतरराष्ट्रीय नौ-परिवहण मार्ग पर मौजूद हैं. यह इलाका बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, बढ़ते कंज्यूमर मार्केट और इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन नेटवर्क तक भी पहुँच देता है.
भारत के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ करीबी आर्थिक जुड़ाव उसके उत्तर-पूर्वी राज्यों को क्षेत्रीय बाजारों से जोड़ने और इंडो-पैसिफिक में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के लिए जरूरी है. इसलिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक बड़े फ्रेमवर्क में बदल गई है जिसमें कनेक्टिविटी, डिफेंस, समुद्री सुरक्षा, निवेश, टेक्नोलॉजी और लोगों के बीच बातचीत शामिल है.
आसियान सेंट्रलिटी पर जोर देना, खासकर अमेरिका और चीन के बीच स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन को बढ़ाने के भारत के नजरिए को भी दिखाता है. समुद्री विवाद, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और कम्पटीशन वाले सिक्योरिटी हितों ने इलाके में अनिश्चितता बढ़ा दी है.
नई दिल्ली एक ऐसे क्षेत्रीय सिस्टम का समर्थन करती है जिसमें आसियान के नेतृत्व वाले संस्थान बड़ी ताकतों के बीच बातचीत के लिए प्लेटफॉर्म दें और मतभेदों को शांति से सुलझाने में मदद करें. पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, जिसमें आसियान सदस्य और भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं, इस तरह के जुड़ाव के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है. भारत की भागीदारी विशिष्ट भू-राजनीतिक व्यवस्थाओं के बजाय अंतरराष्ट्रीय कानून, आपसी सम्मान और संवाद पर आधारित क्षेत्रीय सहयोग के लिए उसकी प्राथमिकता को दर्शाती है.
यूक्रेन और वेस्ट एशिया में युद्धों का जिक्र करते हुए मोदी ने जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के बड़े नतीजों पर ज़ोर दिया, जिसमें एनर्जी सप्लाई, फ़ूड सिक्योरिटी, फ़र्टिलाइज़र की उपलब्धता और इंटरनेशनल शिपिंग में रुकावटें शामिल हैं. भारत और आसियान के लिए, जिनकी इकॉनमी ग्लोबल ट्रेड और समुद्री ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, सही इकॉनमिक और सिक्योरिटी हालात बनाए रखना एक आम प्राथमिकता है.
समुद्री सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा
प्रस्तावित नाविक सुरक्षा पहल का मकसद जॉइंट ट्रेनिंग और बेहतर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के ज़रिए क्षेत्रीय सहयोग को मज़बूत करना है, और कमर्शियल जहाजों और उनके क्रू के लिए खतरों को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करना है.
साउथ-ईस्ट एशिया ग्लोबल समुद्री ट्रांसपोर्टेशन में एक अहम जगह रखता है. मलक्का स्ट्रेट हिंद महासागर को साउथ चाइना सी और बड़े पैसिफिक से जोड़ता है, जिससे यह दुनिया के सबसे जरूरी शिपिंग कॉरिडोर में से एक बन जाता है.
मिलिट्री टकराव, पाइरेसी, कमर्शियल जहाजों पर हमले या नेविगेशन पर रोक की वजह से होने वाली रुकावटों का इंटरनेशनल ट्रेड और रीजनल सप्लाई चेन पर गंभीर असर पड़ सकता है. एनर्जी इंपोर्ट और विदेशी कॉमर्स के लिए समुद्री ट्रांसपोर्टेशन पर अपनी निर्भरता के कारण भारत का इन रूट्स को बचाने में सीधा इंटरेस्ट है. आसियान देशों की भी ऐसी ही चिंताएं हैं.
यह प्रस्तावित पहल इमरजेंसी तैयारी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जानकारी शेयर करने और कैपेसिटी-बिल्डिंग में सहयोग को आसान बना सकती है, जिसमें नाविकों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा. यह भारत के 'महासागर' (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र उन्नति) विजन को पूरा करता है, जिसका मकसद हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है.
यह पहल 2026 को आसियान -भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाने से भी जरूरी हो गई है. भारत समुद्री डोमेन अवेयरनेस, नेवल एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, समुद्री रिसर्च और शिपिंग रूट्स की सुरक्षा में ज़्यादा सहयोग करने की कोशिश कर रहा है.
समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा पर ध्यान देकर, नया प्रस्ताव इन कोशिशों में एक प्रैक्टिकल पहलू जोड़ता है और इंटरनेशनल कॉमर्स के लिए क्षेत्रीय जलमार्गों को सुरक्षित रखने में साझा हित को मजबूत करता है.
साइबरक्राइम और AI नई प्राथमिकताएँ बनकर उभरे हैं
मोदी ने ट्रांसनेशनल साइबरक्राइम, खासकर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड और स्कैम के बढ़ते खतरे पर भी ज़ोर दिया, जो सरकारों, फाइनेंशियल संस्थानों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए गंभीर चुनौतियाँ बन गए हैं. डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने से कॉमर्स और फाइनेंशियल इनक्लूजन के मौके बने हैं, लेकिन इससे क्रिमिनल नेटवर्क को टेक्नोलॉजिकल कमजोरियों का फायदा उठाने और देश की सीमाओं के पार काम करने में भी मदद मिली है.
इन खतरों से निपटने के लिए मोदी ने भारत की नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में ईस्ट एशिया समिट साइबर क्राइम कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव रखा. यह कानून लागू करने वाली एजेंसियों, फोरेंसिक स्पेशलिस्ट और पॉलिसी बनाने वालों को जानकारी शेयर करने, जांच के तरीके शेयर करने और क्रॉस-बॉर्डर साइबर क्राइम के लिए मिलकर जवाब देने के लिए एक साथ लाएगा.
उन्होंने ऑनलाइन स्कैम से निपटने पर समिट में अपनाए गए जॉइंट स्टेटमेंट का भी स्वागत किया, जिसमें मिलकर क्षेत्रीय कार्रवाई की जरूरत पर ज़ोर दिया गया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर, मोदी ने टेक्नोलॉजी के इंसानी, सबको साथ लेकर चलने वाले और सुरक्षित इस्तेमाल की वकालत की. उन्होंने छेड़छाड़ किए गए कंटेंट, डीपफेक और गलत जानकारी की पहचान करने के एक संभावित तरीके के तौर पर डिजिटल वॉटरमार्किंग की ओर ध्यान दिलाया.
जैसे-जैसे एआई फाइनेंशियल सर्विसेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिकेशन में तेजी से असरदार होता जा रहा है, एआई गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स में सहयोग भारत-आसियान संबंधों का एक जरूरी हिस्सा बन सकता है.
प्रस्तावित कॉन्फ्रेंस, उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय पार्टनर्स के साथ अपनी संस्थागत और टेक्नोलॉजिकल विशेषज्ञता शेयर करने की भारत की इच्छा को दिखाती है.
सांस्कृतिक विरासत और एकेडमिक सहयोग
टेक्नोलॉजी और सुरक्षा से आगे, मोदी ने दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नींव को मजबूत करने की कोशिश की. सदियों से समुद्री व्यापार, धार्मिक मेलजोल, माइग्रेशन और सांस्कृतिक लेन-देन ने भारतीय उपमहाद्वीप को दक्षिण-पूर्व एशियाई समाजों से जोड़ा है. ये संबंध इस क्षेत्र के आर्किटेक्चर, भाषाओं, साहित्य, धार्मिक परंपराओं और कलात्मक विरासत में आज भी दिखते हैं.
इस साझा विरासत को दिखाने के लिए मोदी ने गुजरात के लोथल में एक ईस्ट एशिया समिट मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल की घोषणा की, जहाँ भारत नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रहा है.
लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक जरूरी ट्रेडिंग सेंटर था और इसके आर्कियोलॉजिकल अवशेष पुराने समुद्री व्यापार और विदेशों में ट्रेडिंग कनेक्शन के सबूत देते हैं. प्रस्तावित फेस्टिवल में भारत और साउथ-ईस्ट एशिया की साझी समुद्री परंपराओं को दिखाया जाएगा, जिसमें समुद्री यात्रा, व्यापार और कल्चरल मेलजोल शामिल हैं.
उच्च शिक्षा भी सहयोग का एक और प्रस्तावित क्षेत्र है. मोदी ने घोषणा की कि भारत 2027 में नालंदा में ईस्ट एशिया समिट यूनिवर्सिटी हेड्स कॉन्क्लेव होस्ट करेगा. नालंदा पुराने एशिया के सबसे असरदार लर्निंग सेंटर्स में से एक था और पूरे इलाके के स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता था. साइंस, टेक्नोलॉजी, एआई, डिजिटल इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सहयोग भारत और साउथ-ईस्ट एशियाई देशों के बीच एकेडमिक लिंक को मजबूत करने की काफी गुंजाइश देता है.
दोस्ती और सहयोग की संधि क्षेत्रीय सिद्धांतों को मजबूत करती है
दक्षिण-पूर्व एशिया में दोस्ती और सहयोग की संधि (TAC) की 50वीं सालगिरह का मोदी का जिक्र, बढ़ते जियोपॉलिटिकल मुकाबले और क्षेत्रीय तनाव के बीच अहम था. 1976 में इंडोनेशिया में साइन की गई इस संधि ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच रिश्तों को चलाने वाले सिद्धांत तय किए, जिसमें सॉवरेनिटी और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, अंदरूनी मामलों में दखल न देना, विवादों का शांतिपूर्ण हल और ताकत के इस्तेमाल या धमकी को नकारना शामिल है.
पांच दशकों में टीएसी आसियान के डिप्लोमैटिक ढांचे का एक अहम आधार बन गया है, और दक्षिण-पूर्व एशिया के बाहर के देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं. भारत 2003 में इस संधि में शामिल हुआ जो आसियान के सिद्धांतों और क्षेत्रीय संस्थागत जुड़ाव के प्रति उसके कमिटमेंट को दिखाता है.
आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाना
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) में घोषित पहल, मोदी द्वारा मनीला में दिन में पहले हुए 23वें आसियान -इंडिया समिट में बताए गए बड़े एजेंडा का हिस्सा थी. इनमें एक लॉन्ग-टर्म आसियान -इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन प्लान, जॉइंट साइबर फोरेंसिक ट्रेनिंग, न्यूक्लियर एनर्जी पर टेक्निकल एक्सचेंज, एक आसियान -इंडिया स्पेस हैकाथॉन और माइनिंग और जरूरी मिनरल्स में सहयोग शामिल थे.
उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में आसियान स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप के अलावा, यूथ समिट, युवा सांसदों के बीच एक्सचेंज और स्टार्ट-अप हैकाथॉन को शामिल करते हुए एक आसियान -इंडिया यूथ कनेक्ट पहल का भी प्रस्ताव रखा. दूसरे प्रस्तावों में मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (WAVES) 2027 में एक आसियान -इंडिया क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन और आसियान देशों के टूरिस्ट्स के लिए फ्री ई-वीजा शामिल थे.
ये पहल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उभरती टेक्नोलॉजी, स्पेस, जरूरी मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, टूरिज्म, एजुकेशन और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ को शामिल करके अपने जुड़ाव को डायवर्सिफाई करने के भारत के इरादे को दिखाती हैं.
ट्रेड रिश्ते का एक बड़ा पिलर बना हुआ है. आसियान सेक्रेटेरिएट के डेटा के मुताबिक, 2024 में बाइलेटरल मर्चेंडाइज़ ट्रेड लगभग 106.83 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया. हालाँकि आसियान के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट, नॉन-टैरिफ रुकावटें और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में देरी अभी भी चुनौतियाँ हैं.
इन चिंताओं को दूर करने और इकोनॉमिक एंगेजमेंट के लिए ज़्यादा बैलेंस्ड फ्रेमवर्क बनाने के लिए आसियान -इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट (AITIGA) का रिव्यू जरूरी है.
इंडिया-म्यांमार-थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी भारत के नॉर्थ-ईस्ट राज्यों को साउथ-ईस्ट एशियाई मार्केट्स से जोड़ने के लिए ज़रूरी हैं. हालाँकि, म्यांमार में अस्थिरता ने उनके इम्प्लीमेंटेशन को मुश्किल बना दिया है, जिससे रीजनल कनेक्टिविटी एम्बिशन को हकीकत में बदलने में मुश्किलें सामने आई हैं.
2027 के माइलस्टोन रिश्तों को मजबूत करने का मौका देते हैं
मनीला मीटिंग 2027 में दो जरूरी माइलस्टोन से पहले हो रही हैं: आसियान- इंडिया डायलॉग पार्टनरशिप की 35वीं सालगिरह और उनकी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पांचवीं सालगिरह. 2026–2030 के लिए आसियान -इंडिया प्लान ऑफ एक्शन पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देता है.
चुनौती यह होगी कि बढ़ते पॉलिटिकल मेलजोल को समझौतों को असरदार तरीके से लागू करके और मजबूत इंस्टीट्यूशनल तालमेल के जरिए ठोस नतीजों में बदला जाए. भारत के लिए आसियान उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक विज़न के लिए जरूरी बना हुआ है.
दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के लिए भारत मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम सिक्योरिटी में बढ़ती क्षमताओं के साथ एक जरूरी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है. मोदी के भाषण ने बदलती रीजनल और ग्लोबल चुनौतियों के जवाब में पार्टनरशिप को बड़ा करने के नई दिल्ली के इरादे पर जोर दिया.
मैरीटाइम सेफ्टी, साइबर क्राइम, कल्चरल हेरिटेज और हायर एजुकेशन पर पहल पारंपरिक डिप्लोमैटिक जुड़ाव से आगे बढ़कर सहयोग के लिए प्रैक्टिकल सिस्टम बनाने की कोशिश करती है. आखिरकार, भारत का नजरिया यह मानता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक खुशहाली आपस में बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं. इंडो-पैसिफिक में स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षित शिपिंग रूट, मजबूत सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजिकल सहयोग और राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान जरूरी है.
आसियान की अहमियत को फिर से पक्का करके और सहयोग के नए क्षेत्रों का प्रस्ताव देकर पीएम मोदी ने एक शांतिपूर्ण, स्थिर, सबको साथ लेकर चलने वाली और खुशहाल क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ काम करने के भारत के वादे को दोहराया है.
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