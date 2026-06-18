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प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की, निवेश पर चर्चा

पीएम मोदी ने पेरिस में दिग्गज कंपनियों के सीईओ से भारत में निवेश और विस्तार योजनाओं को लेकर चर्चा की.

Prime Minister Modi meeting Alstom CEO Martin Zion in Paris.
पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी ने एल्सटॉम के सीईओ मार्टिन सियॉन से मुलाकात करते हुए. (ANI)
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By PTI

Published : June 18, 2026 at 6:02 PM IST

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पेरिस : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कई कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर भारत में निवेश अवसरों और विस्तार योजनाओं पर चर्चा की. प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों से संबंधित हैं. इनमें टिकाऊ निर्माण, परिवहन और कृत्रिम मेधा (एआई) क्षेत्र शामिल हैं.

फ्रांस की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दो दिनों में जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई विश्व नेताओं के साथ बातचीत की.

विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने सेंट-गोबेन के चेयरमैन एवं सीईओ बेनोआ बाजिन से मुलाकात की. इस दौरान निर्माण सामग्री क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा हुई, जिसमें विशेष रूप से टिकाऊपन पर खास जोर दिया गया.

मंत्रालय ने बताया कि बाजिन ने भारत में निवेश बढ़ाने और विस्तार करने की अपनी योजनाएं साझा की हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने एल्सटॉम के सीईओ मार्टिन सियॉन से भी मुलाकात की और परिवहन एवं रेल आधुनिकीकरण से जुड़े अवसरों पर चर्चा की.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत में एल्सटॉम के महत्वपूर्ण निवेश और विनिर्माण उपस्थिति का उल्लेख किया, जो रोजगार सृजन और देश के रेल क्षेत्र के विकास में योगदान दे रहे हैं. सियॉन ने भारत में भविष्य में विस्तार और निवेश की अपनी योजनाएं साझा कीं.

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्ट्रल एआई के सह-संस्थापक एवं सीईओ आर्थर मेंश से भी मुलाकात की और भारत के तेजी से बढ़ते कृत्रिम मेधा (एआई) क्षेत्र में अवसरों को रेखांकित किया.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, मेंश ने भारत के साथ सहयोग में गहरी रुचि व्यक्त की और भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी कर नवाचार को बढ़ावा देने तथा एआई क्षमताओं के विस्तार की इच्छा जताई.

ये भी पढ़ें- विदेशी दौरे के आखिरी पड़ाव पर पीएम मोदी पेरिस पहुंचे, बोले- हमारी पार्टनरशिप दोनों देशों की तरक्की के लिए जरूरी

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