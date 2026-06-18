प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की, निवेश पर चर्चा
पीएम मोदी ने पेरिस में दिग्गज कंपनियों के सीईओ से भारत में निवेश और विस्तार योजनाओं को लेकर चर्चा की.
By PTI
Published : June 18, 2026 at 6:02 PM IST
पेरिस : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कई कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर भारत में निवेश अवसरों और विस्तार योजनाओं पर चर्चा की. प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों से संबंधित हैं. इनमें टिकाऊ निर्माण, परिवहन और कृत्रिम मेधा (एआई) क्षेत्र शामिल हैं.
फ्रांस की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दो दिनों में जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई विश्व नेताओं के साथ बातचीत की.
#WATCH | Paris, France: Prime Minister Narendra Modi meets Martin Sion, the Chief Executive Officer of Alstom.— ANI (@ANI) June 18, 2026
(Video: ANI/DD News) pic.twitter.com/rDjWwQPVSB
विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने सेंट-गोबेन के चेयरमैन एवं सीईओ बेनोआ बाजिन से मुलाकात की. इस दौरान निर्माण सामग्री क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा हुई, जिसमें विशेष रूप से टिकाऊपन पर खास जोर दिया गया.
मंत्रालय ने बताया कि बाजिन ने भारत में निवेश बढ़ाने और विस्तार करने की अपनी योजनाएं साझा की हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने एल्सटॉम के सीईओ मार्टिन सियॉन से भी मुलाकात की और परिवहन एवं रेल आधुनिकीकरण से जुड़े अवसरों पर चर्चा की.
#WATCH | Paris, France: Prime Minister Narendra Modi meets with Arthur Mensch, Co-founder and CEO of Mistral.— ANI (@ANI) June 18, 2026
(Video: ANI/DD News) pic.twitter.com/iQLEhDsUxk
विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत में एल्सटॉम के महत्वपूर्ण निवेश और विनिर्माण उपस्थिति का उल्लेख किया, जो रोजगार सृजन और देश के रेल क्षेत्र के विकास में योगदान दे रहे हैं. सियॉन ने भारत में भविष्य में विस्तार और निवेश की अपनी योजनाएं साझा कीं.
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्ट्रल एआई के सह-संस्थापक एवं सीईओ आर्थर मेंश से भी मुलाकात की और भारत के तेजी से बढ़ते कृत्रिम मेधा (एआई) क्षेत्र में अवसरों को रेखांकित किया.
#WATCH | Paris, France: On meeting with Prime Minister Narendra Modi, Rodolphe Saadé, Chairman & CEO, CMA CGM Group, says, " it's a great honour to meet with the prime minister to discuss our development in india. we have been serving this market for many years, and we are looking… pic.twitter.com/lJN3yx5rk7— ANI (@ANI) June 18, 2026
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, मेंश ने भारत के साथ सहयोग में गहरी रुचि व्यक्त की और भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी कर नवाचार को बढ़ावा देने तथा एआई क्षमताओं के विस्तार की इच्छा जताई.
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