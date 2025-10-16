ट्रंप बोले- पीएम मोदी महान व्यक्ति, मुझे आश्वासन दिया अब मॉस्को से तेल नहीं खरीदेगा भारत
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक खास व्यक्ति सर्जियो गोर को भारत का नामित राजदूत बनाकर भेजा है ताकि संबंधों को सुधारा जा सके.
Published : October 16, 2025 at 7:22 AM IST
वाशिंगटन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महान व्यक्ति बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राजदूत-नामित सर्जियो गोर और भारतीय नेता के बीच हाल ही में हुई बैठक के परिणाम की प्रशंसा की.
ओवल ऑफिस से एफबीआई निदेशक काश पटेल के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने भारत के नेतृत्व और उसके उभरते वैश्विक रुख, विशेष रूप से रूस के साथ तेल व्यापार पर विचार किया. प्रधानमंत्री मोदी के साथ गोर की बातचीत पर एएनआई के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि वे बहुत अच्छी रही. मोदी एक महान व्यक्ति हैं. उन्होंने (सर्जियो गोर) मुझसे कहा कि वह (प्रधानमंत्री मोदी) ट्रंप से प्यार करते हैं.'
#WATCH | Responding to ANI's question on the meeting between US ambassador-designate Sergio Gor and PM Narendra Modi, US President Donald Trump says, " i think they were great...modi is a great man. he (sergio gor) told me that he (pm modi) loves trump...i have watched india for… pic.twitter.com/gRHpjv2RDp— ANI (@ANI) October 15, 2025
राष्ट्रपति ने मोदी के नेतृत्व में भारत की राजनीतिक स्थिरता की प्रशंसा की और याद दिलाया कि कैसे देश में एक समय में लगातार नेतृत्व परिवर्तन होते रहे थे. उन्होंने कहा, 'मैं वर्षों से भारत को देख रहा हूँ. यह एक अद्भुत देश है और हर साल आपको एक नया नेता मिलता है.
कुछ तो कुछ महीनों के लिए ही वहां रहते हैं और यह साल-दर-साल होता रहा है और मेरे दोस्त लंबे समय से वहां हैं.' ऊर्जा मामलों में वाशिंगटन के साथ भारत के सहयोग पर जोर देते हुए ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि नई दिल्ली जल्द ही मास्को से तेल आयात बंद कर देंगे.
राष्ट्रपति ने कहा, 'उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि रूस से कोई तेल नहीं खरीदा जाएगा. वह रूस से अपना तेल नहीं खरीद रहे हैं. वह इसे तुरंत नहीं कर सकते. यह एक छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी.' ट्रंप ने आगे जोर दिया कि रूस के साथ भारत के तेल व्यापार को समाप्त करने से यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को बल मिलेगा.
#WATCH | " yeah, sure. he's (pm narendra modi) a friend of mine. we have a great relationship...i was not happy that india was buying oil. and he assured me today that they will not be buying oil from russia. that's a big stop. now we've got to get china to do the same thing..."… pic.twitter.com/xNehCBGomR— ANI (@ANI) October 15, 2025
हम राष्ट्रपति पुतिन से बस यही चाहते हैं कि वे इसे रोकें, यूक्रेनियों की हत्या बंद करें और रूसियों की हत्या बंद करें क्योंकि वह बहुत सारे रूसियों को मार रहे हैं.' उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच दुश्मनी को एक बड़ी बाधा बताया.
उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि हम उन्हें पकड़ लेंगे. अगर भारत तेल नहीं खरीदता है, तो यह बहुत आसान हो जाएगा. वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और युद्ध समाप्त होने के बाद वे रूस वापस चले जाएँगे.' उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत का रुख तनाव कम करने में मदद कर सकता है.