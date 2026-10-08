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पाकिस्तान और सऊदी अरब ने फिर से किया मिलिट्री पैक्ट, यमन के हूतियों का करेंगे मुकाबला

तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ. ( AP )

नई दिल्ली : यमन के हूतियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने एक समझौता किया है. समझौता पांच अक्टूबर 2026 को किया गया. इसके तहत वे खाड़ी देश में तेजी से सेना तैनात करने पर सहमत हुए हैं. वैसे इन तीनों देशों के बीच आपसी समझौता पहले ही हो चुका है.

सात अगस्त, 2026 को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट (संयुक्त रक्षा समझौते) पर हस्ताक्षर किए गए थे. यह क्षेत्रीय और वैश्विक जियोपॉलिटिकल समीकरणों में एक बहुत ही अहम घटना है.पश्चिम और दक्षिण एशिया में एक न्यूक्लियर पावर, एक नाटो सदस्य और तेल से मालामाल खाड़ी देश एक साथ आए हैं, और वह भी NATO-स्टाइल की इस शर्त के साथ कि समझौते में शामिल किसी भी देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा. यह सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए सिक्योरिटी पैक्ट (सुरक्षा समझौते) का ही एक बढ़ा हुआ और अनोखा रूप है.इसमें पाकिस्तान शामिल है, जो एक न्यूक्लियर पावर है और डेटरेंस (हमले को रोकने की क्षमता) दे सकता है. तुर्की मिलिट्री इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी दे सकता है, और सऊदी अरब, जिसके पास बहुत पैसा है, इस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर (सुरक्षा ढांचे) को फंड कर सकता है. आइए पहले यह देखते हैं कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच डिफेंस पैक्ट कितना पुराना है.

1951: दोनों देशों के बीच दोस्ती की एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने आपसी सहयोग की नींव रखी.

1967: पाकिस्तान की सेना द्वारा केएसए (सऊदी अरब) की सेना को ट्रेनिंग देने के लिए 'म्यूचुअल कोऑपरेशन प्रोग्राम (1967)' नाम के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. 'म्यूचुअल कोऑपरेशन प्रोग्राम (1967)' नाम के पुराने समझौते में बदलाव किया गया, जिसमें केएसए की सेना को ट्रेनिंग देने से जुड़ी शर्तों का दायरा बढ़ाया गया.

1979: 1979 में मक्का की घेराबंदी के दौरान पाकिस्तान ने सऊदी स्पेशल फोर्सेज की मदद की और घेराबंदी के ठीक बाद पवित्र स्थलों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सऊदी अरब में और सैनिक (लगभग 15,000 सैनिक) भेजे.

1979: सऊदी अरब में पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी को तैनात करने के लिए एक प्रोटोकॉल समझौते (1979) पर हस्ताक्षर किए गए. केएसए को हथियारों के उत्पादन और सप्लाई के लिए डिफेंस से जुड़े साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में व्यापक सहयोग के लिए प्रोटोकॉल समझौते (1979) में भी बदलाव किया गया.

1982: दोनों देशों ने सेना की तैनाती पर 1982 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिसने सऊदी अरब में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दी. नतीजतन, सऊदी अरब में लगभग 20,000 पाकिस्तानी सैनिक तैनात किए गए.डिफेंस सहयोग बढ़ाने, सुरक्षा और खुफिया मामलों पर जानकारी साझा करने और अपराधों से निपटने के लिए सेनाओं के बीच सुरक्षा सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.

1970, 1980 और 1990 के दशक में सऊदी अरब में पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी टुकड़ी मौजूद रही, जो सऊदी रॉयल फोर्सेज को ट्रेनिंग देने के अलावा किसी भी संभावित बाहरी हमले के खिलाफ सुरक्षा देती थी.

ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान, पवित्र मस्जिदों और किंगडम को किसी भी विदेशी हमले से बचाने के लिए एक डिवीजन-साइज पाकिस्तानी फोर्स तैनात की गई थी. 2018 में 1000 से अधिक सैनिकों और अधिकारियों को ट्रेनिंग स्टाफ के तौर पर किंगडम के अलग-अलग मिलिट्री संस्थानों में भेजा गया.

खाड़ी युद्ध के दौरान: 1990-91 के खाड़ी युद्ध के समय इस सैन्य साझेदारी का महत्व और बढ़ गया, जब पाकिस्तान ने इराक के संभावित हमले से सऊदी अरब की रक्षा के लिए अपने सैनिक भेजे.

1990 में सद्दाम हुसैन द्वारा कुवैत पर हमले से सऊदी अरब के आस-पास के इलाके में और अस्थिरता पैदा हो गई. सऊदी अरब ने और सैनिकों की मांग की, जिसके बाद पवित्र स्थलों और सऊदी सीमाओं की सुरक्षा के लिए 11,000 पाकिस्तानी सैनिकों को तैनात किया गया.

2017: सऊदी प्रशासन ने सेना प्रमुख (रिटायर्ड) जनरल राहिल शरीफ को सऊदी-नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन 'इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन' (आईएमसीटीसी) का कमांडर और मुख्य सलाहकार चुना.

फ़रवरी 2025 : रियाद में जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमिटी की बैठक में ट्रेनिंग और आपसी आदान-प्रदान को बढ़ाने का वादा किया गया.

मई 2026: ईरान युद्ध के दौरान, पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब में 8,000 सैनिक, फाइटर जेट्स का एक स्क्वाड्रन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया, जिससे रियाद के साथ सैन्य सहयोग और मजबूत हुआ. --- मक्का रक्षा समझौता, अगस्त 2026: 7 अगस्त 2026 को तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने 'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर किए. मक्का डिफेंस अलायंस का गठन क्षेत्र में बढ़ते संघर्षों के जवाब में किया गया था, जो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग की वजह से शुरू हुए थे. यह रक्षा समझौता अगस्त में हुआ था, ठीक उस समय से कुछ पहले जब हूतियों ने यमन में अपना हमला शुरू किया, जिसमें सऊदी ठिकानों पर हमले भी शामिल थे.