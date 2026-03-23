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कोलंबिया में सेना का विमान क्रैश, 120 सैनिक थे सवार

बोगोटा : कोलंबिया में सोमवार को हरक्यूलिस C-130 प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 120 सैनिक सवार थे. कोलंबिया के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि लॉकहीड मार्टिन (LMT.N), हरक्यूलिस C-130 प्लेन देश के दक्षिण में क्रैश हो गया. स्थानीय आउटलेट ब्लूरेडियो ने बताया कि प्लेन में 120 सैनिक सवार थे.

कोलंबियाई रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि यह हादसा तब हुआ जब प्लेन पेरू की सीमा पर कोलंबिया के दक्षिणी अमेजन इलाके में प्यूर्टो लेगुइज़ामो से सैनिकों को ले जाते हुए उड़ान भर रहा था. उन्होंने कहा, "पीड़ितों की सही संख्या और क्रैश के कारणों का अभी पता नहीं चला है."

ब्लूरेडियो ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि प्लेन में 120 सैनिक सवार थे, और क्रैश एक शहरी सेंटर से सिर्फ 3 किमी (2 मील) दूर हुआ.

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने एक्स पोस्ट में कहा, "मुझे उम्मीद है कि इस भयानक हादसे में कोई मौत नहीं होगी, जो कभी नहीं होना चाहिए था."