कोलंबिया में सेना का विमान क्रैश, 120 सैनिक थे सवार
कोलंबिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि यह हादसा तब हुआ जब प्लेन सैनिकों को ले जाते हुए उड़ान भर रहा था.
Published : March 23, 2026 at 10:56 PM IST
बोगोटा : कोलंबिया में सोमवार को हरक्यूलिस C-130 प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 120 सैनिक सवार थे. कोलंबिया के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि लॉकहीड मार्टिन (LMT.N), हरक्यूलिस C-130 प्लेन देश के दक्षिण में क्रैश हो गया. स्थानीय आउटलेट ब्लूरेडियो ने बताया कि प्लेन में 120 सैनिक सवार थे.
कोलंबियाई रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि यह हादसा तब हुआ जब प्लेन पेरू की सीमा पर कोलंबिया के दक्षिणी अमेजन इलाके में प्यूर्टो लेगुइज़ामो से सैनिकों को ले जाते हुए उड़ान भर रहा था. उन्होंने कहा, "पीड़ितों की सही संख्या और क्रैश के कारणों का अभी पता नहीं चला है."
ब्लूरेडियो ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि प्लेन में 120 सैनिक सवार थे, और क्रैश एक शहरी सेंटर से सिर्फ 3 किमी (2 मील) दूर हुआ.
कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने एक्स पोस्ट में कहा, "मुझे उम्मीद है कि इस भयानक हादसे में कोई मौत नहीं होगी, जो कभी नहीं होना चाहिए था."
इस पोस्ट में उन्होंने मिलिट्री को मॉडर्न बनाने के अपने प्लान में देरी के लिए नौकरशाही बाधाओं की आलोचना की. उन्होंने कहा, "मैं और देरी नहीं होने दूंगा; हमारे नौजवानों की जान दांव पर लगी है. अगर नागरिक या सैन्य प्रशासनिक अधिकारी इस चुनौती के लिए तैयार नहीं हैं, तो उन्हें हटा देना चाहिए."
हरक्यूलिस C-130 प्लेन पहली बार 1950 के दशक में लॉन्च किए गए थे और कोलंबिया ने 1960 के दशक के आखिर में अपने पहले मॉडल खरीदे थे. हाल ही में, कोलंबिया ने कुछ पुराने C-130 को अमेरिका से भेजे गए नए मॉडल के साथ मॉडर्न बनाया है.
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