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मोरक्को-स्पेन सीमा पर प्रवासियों की मौत, यूरोप में कब से शुरू हुआ प्रवासी संकट, जानें

पश्चिमी भूमध्य सागर में पता लगाने की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से अल्जीरिया से होने वाले अधिक प्रस्थान से जुड़ी थी.

2025 में, मध्य भूमध्यसागर यूरोपीय संघ में सबसे सक्रिय प्रवासन मार्ग बना रहा, जिसमें पता लगाने का स्तर मोटे तौर पर 2024 के बराबर रहा. लीबिया से प्रस्थान इटली की ओर होने वाली गतिविधियों को निर्धारित करने वाला एक मुख्य कारक बना रहा.

आप्रवासन के रास्ते और खतरे: कई प्रवासी अब मध्य भूमध्यसागर के रास्ते से जाना पसंद करते हैं, जबकि 2015 में अधिकांश लोग तुर्की से पूर्वी भूमध्यसागर के रास्ते आए थे. EU बॉर्डर एजेंसी फ्रोंटेक्स (Frontex) के मुताबिक, 2023 में 1,57,000 से ज्यादा लोगों ने उत्तर अफ्रीका से इटली या माल्टा के लिए मध्य भूमध्यसागर के रास्ते से सफर किया. UN के अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन की लापता प्रवासी परियोजना के मुताबिक, 2014 से अब तक 29,500 से अधिक प्रवासी भूमध्यसागर पार करते हुए मारे गए हैं.

2023 में, यूरोपीय संघ के सभी देशों ने उत्प्रवास (emigration) से ज्यादा आप्रवासन की रिपोर्ट दी. इसके अलावा, 2023 की तुलना में, 2024 के लिए उपलब्ध डेटा वाले 26 ईयू देशों में से, 19 देशों ने 2024 में प्रवासियों की कुल संख्या में कमी दर्ज की, जबकि 7 देशों ने बढ़ोतरी दर्ज की.

2022-24 में EU के आवक में 50% की बढ़ोतरी अकेले स्पेन और जर्मनी (यूक्रेन की वजह से) से हुई. पुर्तगाल और नीदरलैंड्स में भी प्रवासियों की अच्छी आवक रही, जबकि इटली और फ्रांस में थोड़ी वृद्धि हुई.

EU-27 में वार्षिक आवक उच्च स्तर पर पहुंची: 2022–24 में 62 लाख, जो 2013–19 के वार्षिक औसत से 25 लाख अधिक है.

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UNDESA) के आंकड़ों के अनुसार, 2020 और 2024 के बीच यूरोप में रहने वाले प्रवासियों की संख्या में 1.10 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, जो कुल मिलाकर 13% की वृद्धि है, जबकि एशिया में यह 9% और उत्तरी अमेरिका में 4% है.

2025 में स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी को सभी पहली बार के आवेदनों का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा मिला, जिनमें से प्रत्येक देश के मूल देशों के अलग-अलग प्रोफाइल थे.

2024 में, लातविया को छोड़कर उपलब्ध डेटा वाले यूरोपीय संघ के सभी देशों ने उत्प्रवास (emigration) की तुलना में अधिक आप्रवासन (immigration) दर्ज किया.

स्पेन और जर्मनी ने भी 2024 में सबसे अधिक प्रवासियों के आने की रिपोर्ट दी (क्रमशः 6,62,300 और 5,84,200), इसके बाद फ्रांस (2,63,200) का नंबर आता है.

2024 में स्पेन में सबसे अधिक प्रवासी (12,88,600) थे, उसके बाद जर्मनी (10,78,500), इटली (4,51,600), और फ्रांस (4,38,600) का नंबर आता है.

यूरोपीय संघ (EU) विदेशी मूल के निवासियों की रिकॉर्ड संख्या का घर है, जो 2025 में बढ़कर लगभग 6.4 करोड़ हो गई है. फ्रांस और स्पेन ने भी प्रवासियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी और 2025 तक यह संख्या क्रमशः लगभग 96 लाख और 95 लाख तक पहुंच गई. 2025 में यूरोपीय संघ के बड़े देशों में स्पेन ने प्रवासियों की संख्या सबसे तेज वृद्धि दर्ज की, जो EU में हुई वृद्धि का लगभग एक-तिहाई हिस्सा था.

पूर्वी भूमध्यसागरीय मार्ग पर पहचान कुल मिलाकर कम हो गई, जो नीचे की ओर एक प्रवृत्ति को जारी रखती है. इस मार्ग के भीतर, एक गलियारा अलग खड़ा था: पूर्वी लीबिया से क्रीट के द्वीप (island of Crete) तक क्रॉसिंग तीन गुना से अधिक बढ़ गई, यह दर्शाती है कि दबाव कितनी जल्दी बदल सकता है, भले ही व्यापक क्षेत्रीय तस्वीर में कमी दिखाई दे रही हो.

पश्चिमी अफ्रीका रूट पर प्रवासियों की आवक में सबसे अधिक गिरावट देखी गई, जहां पता लगाने में लगभग दो-तिहाई की कमी आई, जिसकी वजह मॉरिटानिया, मोरक्को और सेनेगल से प्रस्थान में तेज गिरावट थी.

पश्चिमी बाल्कन रूट पर मामलों का पता लगाने की संख्या में काफी कमी आई है, जिसका मुख्य कारण कड़े सुरक्षा उपाय और फ्रोंटेक्स का सहयोग है. इसमें नवंबर 2025 में बोस्निया और हर्जेगोविना में एक नया संयुक्त अभियान शुरू करना शामिल था, जिससे जमीन पर सुरक्षा और मजबूत हुई.

यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं पर अवैध प्रवेश के प्रमुख मार्ग

साल 2023 2024 2025 मध्य भूमध्यसागर 162714 66855 66328 पूर्व भूमध्यसागर 61092 69954 51399 हिरासत के कुल मामले 380227 239351 177784

यूरोप में प्रवासी संकट के एक दशक

2015: यूरोप में प्रवासन सुर्खियों में छाया

2015 में, सीरिया में युद्ध, दुनिया भर में हो रही लड़ाई और अत्याचार से भागकर 10 लाख से अधिक लोग समुद्र के रास्ते यूरोप पहुंचे. उस गर्मियों में ग्रीस और इटली के तटों पर बड़ी संख्या में शरणार्थी पहुंचे, जिससे अंतरराष्ट्रीय मदद की मांग उठी. 2 सितंबर को अपनी मां और भाई के साथ भूमध्य सागर में डूबे सीरियाई बच्चे एलन कुर्दी के शव की तस्वीर ने दुनिया को झकझोर दिया और यह सुरक्षा की तलाश में खतरनाक यात्रा का दुखद प्रतीक बन गई.

मोरक्को-स्पेन सीमा पर तैनात सुरक्षा बल (AP)

2016: EU और तुर्की डील

साल 2016 में यूरोपीय संघ ने तुर्की के साथ एक विवादित समझौता किया, जिसके तहत वित्तीय सहायता के बदले तुर्की ने ग्रीक द्वीपों पर अनियमित रूप से आने वाले उन लोगों को वापस लेना स्वीकार किया, शरण के लिए जिनके आवेदन खारिज हो गए थे. इस डील के साथ बाल्कान रूट बंद होने से ग्रीक आइलैंड पर भीड़भाड़ वाले शिविरों में हजारों लोग फंस गए. जबकि ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया जैसे देशों ने इंटरनल बॉर्डर कंट्रोल फिर से लागू कर दिए, जिससे शेंगेन सिस्टम और मुक्त आवाजाही का सिद्धांत को चुनौती मिली.

2017–2018: नीतियों और जनमत में बदलाव

प्रवासियों की संख्या में गिरावट आई, प्रवासन का मुद्दा तेजी से राजनीतिक हो गया, जिससे लोगों की राय बंट गई. हालांकि शरणार्थी एकजुटता के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन जारी रहा, लेकिन शरणार्थी-विरोधी भावनाएं मजबूत हुईं और कई देशों में दक्षिणपंथी पार्टियों को बढ़त मिली. हालांकि यूरोपीय संघ के अधिकांश देशों ने 'प्रवासन के लिए वैश्विक कॉम्पैक्ट' पर हस्ताक्षर किए, जो प्रवासन के सुरक्षित, अनुमानित और मानवीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था. वहीं हंगरी और पोलैंड सहित अन्य देशों ने संप्रभुता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया.

मोरक्को-स्पेन सीमा पर पहुंचे प्रवासी (AP)

इटली और अन्य देशों ने NGO रेस्क्यू शिप के लिए अपने बंदरगाह बंद करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अपने संचालन को सीमित करने या रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा तथा बचाव प्रयासों को आपराधिक बना दिया गया, जिसके कारण आज भी सुरक्षा की तलाश कर रहे कई लोग समुद्र में फंसे हुए हैं.

2019: खतरनाक पारगमन और राजनीतिक गतिरोध

जानलेवा जोखिमों और लगातार कठोर होती प्रवासन नीतियों के बावजूद, लोग यूरोप में सुरक्षा और संरक्षण की तलाश में मध्य भूमध्य सागर को पार करते रहे, और उन्हें रास्ते में अक्सर शोषण तथा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा.

2020: कोविड-19 महामारी

कोविड-19 महामारी ने दुनिया और वैश्विक गतिशीलता को पूरी तरह ठप कर दिया, जिसमें बॉर्डर बंद करना, शरण प्रक्रियाओं को रोकना और पुनर्वास कार्यों को स्थगित करना शामिल था. यात्रा कर रहे लोग अनिश्चितता में फंसते गए, और महामारी के दौरान शरणार्थियों तथा शरण चाहने वालों - विशेषकर बंद शिविरों में रहने वालों- के सामने अत्यंत विकट स्थिति पैदा हो गई, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच और भी कम हो गई थी. जैसे-जैसे कई देशों का ध्यान अपने भीतर सिमटने लगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोगों को कुछ राजनेताओं और मीडिया के कुछ हिस्सों द्वारा अधिक बदनामी का सामना करना पड़ा.

2021: बेलारूस-पोलैंड बॉर्डर संकट और अफगानिस्तान से विस्थापन

नवंबर 2021 में, बेलारूस से पोलैंड की सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हजारों शरणार्थियों को पकड़े जाने और वापस धकेले जाने की खबरें पहली बार सुर्खियों में आई थीं. बेलारूस के अधिकारियों ने एक खतरनाक राजनीतिक रणनीति के तहत कमजोर लोगों को अपनी सीमाओं पर आकर्षित किया, जिससे हजारों लोग यूरोप की सीमा पर फंस गए. यूरोप की इन सीमाओं पर अकेले 2022 में 2 लाख से अधिक लोगों को जबरन वापस भेजे जाने के मामले दर्ज किए गए.

मोरक्को-स्पेन सीमा पर पहुंचे प्रवासी (AP)

अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी ने विस्थापन की एक नई लहर को जन्म दिया. 2021 और 2022 के बीच लगभग 36 लाख अफगान लोग देश छोड़कर भागे, और 2021 में यूरोपीय संघ के देशों में एक लाख से अधिक लोगों ने शरण के लिए आवेदन किया.

2022: यूक्रेन में युद्ध

रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा विस्थापन हुआ. युद्ध की शुरुआत में 80 लाख से अधिक यूक्रेनी लोगों ने देश छोड़ा, जिससे यूरोपीय संघ को इतिहास में पहली बार 'अस्थायी सुरक्षा निर्देश' लागू करना पड़ा. यूक्रेन के शरणार्थियों को यूरोपीय संघ, ब्रिटेन (UK) और पूरे अमेरिका (US) में काम करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का अधिकार देते हुए तत्काल संरक्षण का दर्जा दिया गया.

2023: पाइलोस जहाज का मलबा

जून 2023 में, ग्रीस के तट के पास सैकड़ों लोगों को ले जा रही एक मछली पकड़ने वाली नाव भूमध्य सागर में डूब गई. इस भीषण दुर्घटना में 600 से अधिक लोगों की मौत हो गई. इस घटना के बाद शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के लिए सुरक्षित रास्तों की मांग फिर से उठने लगी.

मोरक्को-स्पेन सीमा पर पहुंचे प्रवासी (AP)

समुद्र में लोगों को पीछे धकेलना, हिरासत में लेना और मौतें होना यात्रा पर निकले अनगिनत लोगों की रोजाना की सच्चाई बनी रही. मानव अधिकार संगठनों ने 2023 में यूरोपीय सीमाओं पर लगभग 350,000 पीछे धकेले जाने के मामले दर्ज किए, जो संभावित रूप से एक नया रिकॉर्ड है और उच्च स्तर को दर्शाता है, क्योंकि यूरोपीय संघ के कुछ देशों ने इस खतरनाक और अक्सर घातक प्रथा को वैध बनाने वाले कानून पारित करने की कोशिश की.

2024: प्रवासन और शरण पर नया समझौता

यूरोपीय संघ ने अपने लंबे समय से विचाराधीन 'प्रवासन और शरण पर नए समझौते' को अपना लिया है. यह एक नाजुक समझौता है, जिसने यूरोपीय संघ की प्रवासन प्रणाली की नींव में कई चिंताजनक दरारें और अनसुलझे पहलू छोड़ दिए हैं.

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