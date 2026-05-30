अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है? ट्रंप के समर्थन से पाकिस्तान समेत अन्य मुस्लिम देश क्यों खबराए
Pakistan Israel Relation: जानिए, ट्रंप ने क्यों कहा- मुस्लिम देश इस समझौते पर साइन करें, क्या पाकिस्तान का इजरायल के प्रति रुख नरम पड़ेगा.
Published : May 30, 2026 at 3:02 PM IST
Israel Abraham Accord: अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा समय में शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत सभी मुस्लिम देशों से अब्राहम अकॉर्ड्स पर साइन करने की शर्त रख दी है. ट्रंप की इस शर्त ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है. उसके लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है. आईए समझते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है? ट्रंप ने मुस्लिम देशों से इस पर साइन करने के लिए क्यों कहा? पाकिस्तान समेत मुस्लिम देश इसका विरोध क्यों कर रहे हैं?
अब्राहम अकॉर्ड्स का उद्देश्य क्या हैं: अब्राहम अकॉर्ड्स, अमेरिका की मध्यस्थता से हुए द्विपक्षीय समझौतों की एक श्रृंखला है, जिसका मूल उद्देश्य इजरायल और कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाना रहा है. अब्राहम अकॉर्ड्स नाम पैगंबर अब्राहम के नाम पर रखा गया. दरअसल, यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों अब्राहमिक धर्मों के पूर्वज एक माने जाते हैं. इसलिए इस समझौते का नाम अब्राहम रखा गया, ताकि इसका इस्तेमाल मुस्लिम और यहूदियों में समझौते पर जोर देने के लिए किया जा सके.
ट्रंप मुस्लिम देशों पर अब्राहम समझौते को स्वीकार करने का दबाव क्यों डाल रहे: कतर यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सहायक प्रोफेसर अब्दुल्ला बन्दर अल-एतैबी समेत कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप ने यह घोषणा शायद इजरायल को शांत करने के लिए की हो, क्योंकि वह उसके सबसे बड़े दुश्मन ईरान के साथ एक समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि वह युद्ध से कोई सकारात्मक नतीजा निकालने की कोशिश कर रहे हों, ताकि देश के भीतर अपने आलोचकों को चुप कराया जा सके.
Trump:— MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) May 24, 2026
We will not repeat our nuclear mistakes with Iran, negotiations are not rushed, and the door to the Abraham Accords remains open to Tehran. pic.twitter.com/B4Ty3K5Fl8
ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर क्या कहा: ट्रंप ने ट्रुथ पोस्ट पर लिखा है, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन, इजरायल के साथ अब्राहम समझौता करें. उन्होंने आगे लिखा है- क्योंकि, अब्राहम समझौते में शामिल देशों जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान में संघर्ष और युद्ध के इस दौर में भी आर्थिक और सामाजिक तरक्की का रास्ता बना है.
इस पोस्ट के जरिए ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान युद्ध खत्म होने के बाद जो देश अभी तक अब्राहम समझौते का हिस्सा नहीं हैं या जिनके इजरायल से शांति समझौते नहीं हैं, उन्हें आगे आकर रिश्ते सामान्य करने चाहिए. बता दें कि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश इस समझौते से बचते आए हैं.
अब्राहम अकॉर्ड्स से पहले मुस्लिम देशों के साथ इजरायल के संबंध कैसे थे: अब्राहम अकॉर्ड्स से पहले केवल मिस्र और जॉर्डन ही ऐसे अरब देश थे, जिनके औपचारिक संबंध इजरायल के साथ थे. बाकी अधिकांश देशों का कहना था कि जब तक एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक वे इजरायल को मान्यता नहीं देंगे.
राजनयिक संबंधों का न होने का अर्थ यह था कि इजरायल के लोग इन देशों की यात्रा नहीं कर सकते थे. ना ही इन देशों के नागरिक इजरायल आ सकते थे. अब्राहम अकॉर्ड्स पर सहमति बनने से पहले तक, कई अरब देशों में इजरायल को सीधे फोन करने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी. इसमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल था.
अब्राहम अकॉर्ड्स कब स्थापित हुए: अब्राहम अकॉर्ड्स साल 2020 में स्थापित हुए. सबसे पहले 15 सितंबर, 2020 को इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौते पर साइन हुए. इसके बाद इजरायल और बहरीन के बीच समझौते पर ह्स्ताक्षर हुए. इजराइल और सूडान अक्टूबर 2020 में अपने संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमत हुए. दिसंबर 2020 में इजरायल और मोरक्को ने आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए. कजाकिस्तान औपचारिक रूप से 6 नवंबर, 2025 को इस समूह में शामिल हुआ. हालांकि, 1990 के दशक से ही उसके इजरायल के साथ सामान्य संबंध रहे हैं.
अब्राहम अकॉर्ड्स से इजरायल से मुस्लिम देशों के होने लगे संबंध: दरअसल, अब्राहम समझौते इजरायल की 1994 में जॉर्डन के साथ हुई शांति संधि और कैंप डेविड में हुई वार्ताओं के बाद 1979 में मिस्र-इजराइल समझौते के बाद से, अरब-इजरायली राजनयिक संबंधों के पहले औपचारिक सामान्यीकरण का प्रतिनिधित्व करते थे. दशकों तक, अधिकांश अरब राष्ट्रों ने फिलिस्तीनी मुद्दे के हल होने तक इजरायल को औपचारिक रूप से मान्यता देने से इनकार कर दिया था. इन समझौतों ने उस समीकरण को बदल दिया. इजरायल-फिलिस्तीन के अंतिम समाधान की प्रतीक्षा करने के बजाय, भाग लेने वाले देशों ने इजरायल के साथ सीधे राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध बनाने का निर्णय लिया.
अब्राहम समझौते के फायदे: अब्राहम समझौते ने उन देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा सहयोग और पर्यटन को बढ़ाने का एक अवसर पैदा किया है, जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं. इजरायली पर्यटक और निवेशक अमीरात के सबसे बड़े शहर दुबई में बड़ी संख्या में आए हैं और टेक्नोलॉजी तथा ऊर्जा कंपनियों ने नए समझौते किए हैं. 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार 3 अरब डॉलर से ज्यादा का हो गया. साथ ही अमीरात और तेल अवीव के बीच यात्रियों का आना-जाना होने लगा.
मुस्लिम देश अब्राहम समझौते का विरोध क्यों कर रहे हैं: ट्रंप के प्रस्ताव के विरोध के पीछे सबसे बड़ा कारण गाजा और लेबनान में इजरायल के सैन्य अभियानों से पैदा हुए मानवीय और राजनीतिक नतीजे हैं. पूरे अरब और मुस्लिम जगत में पिछले दो वर्षों में हुए संघर्षों के कारण हुई तबाही और आम नागरिकों की मौतों के बाद इजरायल के प्रति जनमत काफी सख्त हो गया है. पश्चिम एशिया और बड़े मुस्लिम-बहुल देशों की सरकारों के लिए ऐसे समय में इजरायल को औपचारिक रूप से मान्यता देने के राजनीतिक परिणामों को संभावित रूप से अस्थिर करने वाला माना जाता है.
अब तक किन देशों ने अब्राहम समझौते को मान्यता दी: वर्तमान में 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इजरायल को मान्यता दी है. इनमें इजरायल, UAE, मोरक्को, बहरीन, सूडान और एक गैर-अरब देश कजाकिस्तान शामिल हैं. हालांकि, सूडान ने इजरायल को मान्यता तो दे दी है लेकिन, अभी तक औपचारिक रूप से अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं.
कौन से देश अब्राहम समझौते का विरोध कर रहे: कई देशों ने अब्राहम समझौते में शामिल होने को लेकर हिचकिचाहट या सीधे तौर पर विरोध दिखाया है. ये विरोध खासकर फिलिस्तीनी मुद्दे के अब तक हल न होने को माना जा रहा है. ट्रंप की टिप्पणियों के तुरंत बाद पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया. सऊदी अरब भी इस मामले को लेकर लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि इजरायल को औपचारिक मान्यता देने की किसी भी प्रक्रिया में फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन की दिशा में एक स्पष्ट मार्ग शामिल होना चाहिए.
क्या पाकिस्तान इजरायल को मान्यता देगा: ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इजरायल को मान्यता दिलाने की एक मुहिम छेड़ दी है. उन्होंने खुद मुस्लिम देशों से इजरायल से हाथ मिलाने के लिए कहा है. इसमें पाकिस्तान भी शामिल है. लेकिन, पाकिस्तान के लिए ये दुनिया का सबसे टेढ़ा फैसला होगा. क्योंकि, पाकिस्तान की पूरी इंटरनेशनल राजनीति इजरायल के खिलाफ रहती है. पाकिस्तान के अंदर इजरायल के प्रति काफी नफरत है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा होता है- 'यह पासपोर्ट इज़राइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है'.
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