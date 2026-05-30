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अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है? ट्रंप के समर्थन से पाकिस्तान समेत अन्य मुस्लिम देश क्यों खबराए

Israel Abraham Accord: अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा समय में शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत सभी मुस्लिम देशों से अब्राहम अकॉर्ड्स पर साइन करने की शर्त रख दी है. ट्रंप की इस शर्त ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है. उसके लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है. आईए समझते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है? ट्रंप ने मुस्लिम देशों से इस पर साइन करने के लिए क्यों कहा? पाकिस्तान समेत मुस्लिम देश इसका विरोध क्यों कर रहे हैं?

अब्राहम अकॉर्ड्स का उद्देश्य क्या हैं: अब्राहम अकॉर्ड्स, अमेरिका की मध्यस्थता से हुए द्विपक्षीय समझौतों की एक श्रृंखला है, जिसका मूल उद्देश्य इजरायल और कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाना रहा है. अब्राहम अकॉर्ड्स नाम पैगंबर अब्राहम के नाम पर रखा गया. दरअसल, यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों अब्राहमिक धर्मों के पूर्वज एक माने जाते हैं. इसलिए इस समझौते का नाम अब्राहम रखा गया, ताकि इसका इस्तेमाल मुस्लिम और यहूदियों में समझौते पर जोर देने के लिए किया जा सके.

ट्रंप मुस्लिम देशों पर अब्राहम समझौते को स्वीकार करने का दबाव क्यों डाल रहे: कतर यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सहायक प्रोफेसर अब्दुल्ला बन्दर अल-एतैबी समेत कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप ने यह घोषणा शायद इजरायल को शांत करने के लिए की हो, क्योंकि वह उसके सबसे बड़े दुश्मन ईरान के साथ एक समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि वह युद्ध से कोई सकारात्मक नतीजा निकालने की कोशिश कर रहे हों, ताकि देश के भीतर अपने आलोचकों को चुप कराया जा सके.

ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर क्या कहा: ट्रंप ने ट्रुथ पोस्ट पर लिखा है, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन, इजरायल के साथ अब्राहम समझौता करें. उन्होंने आगे लिखा है- क्योंकि, अब्राहम समझौते में शामिल देशों जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान में संघर्ष और युद्ध के इस दौर में भी आर्थिक और सामाजिक तरक्की का रास्ता बना है.

इस पोस्ट के जरिए ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान युद्ध खत्म होने के बाद जो देश अभी तक अब्राहम समझौते का हिस्सा नहीं हैं या जिनके इजरायल से शांति समझौते नहीं हैं, उन्हें आगे आकर रिश्ते सामान्य करने चाहिए. बता दें कि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश इस समझौते से बचते आए हैं.

अब्राहम अकॉर्ड्स से पहले मुस्लिम देशों के साथ इजरायल के संबंध कैसे थे: अब्राहम अकॉर्ड्स से पहले केवल मिस्र और जॉर्डन ही ऐसे अरब देश थे, जिनके औपचारिक संबंध इजरायल के साथ थे. बाकी अधिकांश देशों का कहना था कि जब तक एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक वे इजरायल को मान्यता नहीं देंगे.

राजनयिक संबंधों का न होने का अर्थ यह था कि इजरायल के लोग इन देशों की यात्रा नहीं कर सकते थे. ना ही इन देशों के नागरिक इजरायल आ सकते थे. अब्राहम अकॉर्ड्स पर सहमति बनने से पहले तक, कई अरब देशों में इजरायल को सीधे फोन करने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी. इसमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल था.

अब्राहम अकॉर्ड्स कब स्थापित हुए: अब्राहम अकॉर्ड्स साल 2020 में स्थापित हुए. सबसे पहले 15 सितंबर, 2020 को इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौते पर साइन हुए. इसके बाद इजरायल और बहरीन के बीच समझौते पर ह्स्ताक्षर हुए. इजराइल और सूडान अक्टूबर 2020 में अपने संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमत हुए. दिसंबर 2020 में इजरायल और मोरक्को ने आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए. कजाकिस्तान औपचारिक रूप से 6 नवंबर, 2025 को इस समूह में शामिल हुआ. हालांकि, 1990 के दशक से ही उसके इजरायल के साथ सामान्य संबंध रहे हैं.